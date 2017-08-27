Признаюсь, что я со страхом и трепетом открываю Послание к Ефесянам. Очень трудно говорить о нем сдержанно, так как этому препятствует его величие и грандиозность. Многие авторы пытались охарактеризовать его. Один из исследователей назвал это Послание «венцом и зенитом теологии Павла». Другой исследователь сказал, что в нем изложена «чистая сущность христианской веры и самое сжатое резюме святого христианства». Какие слова! И это не преувеличение.

Я ни в коей мере не хочу соревноваться с теми, кто уже исследовал это Послание, но лично мне кажется, что любое общее описание должно включать в себя те конкретные слова, которые выражают его суть и которые апостол использует здесь чаще, чем в каком-либо другом послании. Апостол с изумлением размышляет о тайне, славе и богатстве Божьего искупления во Христе. Вот те слова, которые, как я покажу далее, он использует очень часто: слава, тайна и богатство Божьего искупления во Христе Иисусе!

Еще одна отличительная характеристика этого великого Послания заключается в том, что здесь апостол рассматривает спасение христианина с позиции небес. Во всех своих посланиях он излагает и объясняет путь спасения; он касается определенных доктрин, а также тех проблем и разногласий, которые имели место в некоторых поместных церквах. Но главная, характерная особенность Послания к Ефесянам в том, что апостол, как он сам выражается, пребывает на небесах и созерцает великую панораму спасения и искупления оттуда, с той точки зрения. В результате в Послании очень мало спорных моментов, так как главной целью Павла было дать ефесянам и другим христианам, которым адресовано это Послание, общий обзор чудесного и славного Божьего труда в Иисусе Христе, нашем Господе.

Лютер утверждал, что Послание к Римлянам — «самый важный документ Нового Завета, Евангелие в чистом виде», и во многих отношениях я согласен с тем, что нет более точного и ясного изложения Евангелия, чем в данном Послании. Признавая это, я осмеливаюсь добавить, что если Послание к Римлянам — самое чистое выражение Евангелия, то Послание к Ефесянам — самое возвышенное и славное. Оно более разностороннее, и в нем есть поистине поразительные отрывки и утверждения. Великий апостол использует эпитет за эпитетом, прилагательное за прилагательным и все же не может в полной мере выразить то, что он переживает. В первой, а также в третьей главе, особенно в ее конце, есть стихи, исполненные восторженной хвалы и благодарения, самозабвенного преклонения. Итак, я повторяю, что во всех Писаниях нет ничего более возвышенного, чем Послание к Ефесянам.

Теперь приступим к общему обзору этого Послания, так как мы сможем уяснить отдельные детали только тогда, когда правильно поймем его суть и главную мысль. Те же, кто предпочитает рассматривать его по главам, демонстрируют свое невежество. Подробно рассмотрев это Послание, мы увидим его богатство.