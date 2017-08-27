Ллойд-Джонс - Комментарии к Ефесянам
Серия проповедей
Признаюсь, что я со страхом и трепетом открываю Послание к Ефесянам. Очень трудно говорить о нем сдержанно, так как этому препятствует его величие и грандиозность. Многие авторы пытались охарактеризовать его. Один из исследователей назвал это Послание «венцом и зенитом теологии Павла». Другой исследователь сказал, что в нем изложена «чистая сущность христианской веры и самое сжатое резюме святого христианства». Какие слова! И это не преувеличение.
Я ни в коей мере не хочу соревноваться с теми, кто уже исследовал это Послание, но лично мне кажется, что любое общее описание должно включать в себя те конкретные слова, которые выражают его суть и которые апостол использует здесь чаще, чем в каком-либо другом послании. Апостол с изумлением размышляет о тайне, славе и богатстве Божьего искупления во Христе. Вот те слова, которые, как я покажу далее, он использует очень часто: слава, тайна и богатство Божьего искупления во Христе Иисусе!
Еще одна отличительная характеристика этого великого Послания заключается в том, что здесь апостол рассматривает спасение христианина с позиции небес. Во всех своих посланиях он излагает и объясняет путь спасения; он касается определенных доктрин, а также тех проблем и разногласий, которые имели место в некоторых поместных церквах. Но главная, характерная особенность Послания к Ефесянам в том, что апостол, как он сам выражается, пребывает на небесах и созерцает великую панораму спасения и искупления оттуда, с той точки зрения. В результате в Послании очень мало спорных моментов, так как главной целью Павла было дать ефесянам и другим христианам, которым адресовано это Послание, общий обзор чудесного и славного Божьего труда в Иисусе Христе, нашем Господе.
Лютер утверждал, что Послание к Римлянам — «самый важный документ Нового Завета, Евангелие в чистом виде», и во многих отношениях я согласен с тем, что нет более точного и ясного изложения Евангелия, чем в данном Послании. Признавая это, я осмеливаюсь добавить, что если Послание к Римлянам — самое чистое выражение Евангелия, то Послание к Ефесянам — самое возвышенное и славное. Оно более разностороннее, и в нем есть поистине поразительные отрывки и утверждения. Великий апостол использует эпитет за эпитетом, прилагательное за прилагательным и все же не может в полной мере выразить то, что он переживает. В первой, а также в третьей главе, особенно в ее конце, есть стихи, исполненные восторженной хвалы и благодарения, самозабвенного преклонения. Итак, я повторяю, что во всех Писаниях нет ничего более возвышенного, чем Послание к Ефесянам.Теперь приступим к общему обзору этого Послания, так как мы сможем уяснить отдельные детали только тогда, когда правильно поймем его суть и главную мысль. Те же, кто предпочитает рассматривать его по главам, демонстрируют свое невежество. Подробно рассмотрев это Послание, мы увидим его богатство.
Ллойд-Джонс Мартин - Конечная цель Бога - Комментарии к Ефесянам 1:1-22
Пер. с англ. — X.: БІБЛОС-АЛЬФА, 2006. — 488 с— (Серия проповедей; Т. 1).
ISBN 966-96515-3-0
Ллойд-Джонс Мартин - Конечная цель Бога - Комментарии к Ефесянам 1:1-22 - Содержание
- 1. Введение
- 2. «Святым и верным во Христе Иисусе»
- 3. Благодать, мир и слава
- 4. Вечный завет
- 5. «Всякое духовное благословение в небесах»
- 6. «В небесах»
- 7. Избранные во Христе
- 8. «Святы и непорочны пред Ним в любви»
- 9. Усыновление
- 10. Выше Адама
- 11. Божья слава
- 12. «В Возлюбленном»
- 13. Искупление
- 14. «Кровию Его»
- 15. Богатство благодати Его
- 16. Тайна Его воли
- 17. Воссоединение во Христе
- 18. «Мы... и вы»
- 19. Изволение Его воли
- 20. Слышать, верить, уповать
- 21. Запечатлены Святым Духом
- 22. Природа запечатления (1)
- 23. Природа запечатления (2)
- 24. Истинные и мнимые переживания
- 25. Проблемы и трудности в вопросе запечатления
- 26. «Залог наследия нашего»
- 27. Истинность христианского исповедания
- 28. «Отец славы»
- 29. Познание Бога
- 30. Премудрость и откровение
- 31. «Надежда призвания Его»
- 32. «Богатство славного наследия Его для святых»
- 33. Безмерное «величие могущества Его»
- 34. «Могущество Его в нас, верующих»
- 35. Его сила от начала до конца
- 36. «Церковь, которая есть Тело Его»
- 37. Заключение
Ллойд-Джонс Мартин - Божий путь примирения – Том 2 – Коментарий к Ефесянам 2:1-22
Xарьков, БІБЛІОС-АЛЬФА, 2006 г. — 480 с.
ISBN 966-96515-4-9
Ллойд-Джонс Мартин - Божий путь примирения – Том 2 – Коментарий к Ефесянам 2:1-22 – Содержание
1. Введение
2. Человек во грехе
3. Первородный грех
4. Жизнь без Бога
5. Гнев Божий
6. Христианская весть миру
7. Во Христе Иисусе
8. Воскресшие со Христом
9. На небесах
10. Преизобильное богатство благодати Божьей
11. Во Христе Иисусе
12. Благодатью через веру
13. Его творение
14. Иудеи и язычники
15. Без Христа
16. Стали близки
17. Кровь Христова
18. Он есть мир наш
19. Христов путь к миру
20. Единый посредник
21. Мир с Богом
22. Доступ к Отцу
23. Господи! научи нас молиться
24. Молитва в Духе
25. Христианское единство
26. Уже не чужие
27. Небесное гражданство
28. Права и обязанности
29. Свои Богу
30. Жилище Божье
31. Единственное основание
32. Слагаясь стройно
33. Рост Церкви
Ллойд-Джонс Мартин - Божий путь примирения – Том 2 – Коментарий к Ефесянам 2:1-22 - Предисловие
Этот том включает серию проповедей, прочитанных во время воскресных утренних богослужений в Вестминстерской часовне в Лондоне. Таким образом, это не комментарии, как таковые, а экзегетика плюс гомилетика с применением, что и должно отличать каждую проповедь. Цель данной серии — не только изложить и доступно разъяснить тексты Писания, но также показать славу и созидательную силу истины.
Мне не пришлось долго думать над названием тома. В наш век смятений, беспорядков, острых противоречий и военных конфликтов, в век заблуждений и поверхностного идеализма, когда нас убеждают, что можно достичь мира во всем мире, взывая к лучшему, что есть в человеке, вторая глава Послания апостола Павла к Ефесянам актуальна как никогда.
В ней разъясняется Божий путь примирения — единственно возможный Путь. Она рассматривает самые глубокие и возвышенные темы Библии, описывает плачевное состояние человека, славу благодати Божьей, чудо креста Христова, разрушение преграды, разделяющей иудеев и язычников, примирение всех верующих в Господа Иисуса Христа и в Царство Божье.
На мой взгляд, ни в одной другой главе Библии не изложена так ясно и доступно евангельская весть для неверующих, ни в одной другой главе не показаны так полно преимущества людей, обратившихся к Богу.
Здесь апостол Павел открывает единственную надежду для каждого отдельного человека и для всего мира в целом. Изучая вечный план Божий, представленный Павлом, мы не можем не восхищаться той славной участью, которая ожидает всех ставших «согражданами святым и своими Богу».
Книжный вариант этих проповедей, первоначально опубликованных в ежемесячнике «Вестминстерское обозрение», подготовлен моей женой. Я выражаю глубокую признательность ей и д-ру Фрэнку Кроссли Моргану за то, что они около десяти лет содействовали мне в работе над данной серией.
Как можно ознакомится с этими комментариями (скачать, купить)?
Огромное спасибо!
немного позже заняло почти два года
Вот теперь и первый том есть!
немного позже будет и 1й том
[/quote]Можешь себе представить, на старнице Эсхатоса в ФБ православный священник спрашивал. был ли первый том?