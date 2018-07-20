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Ллойд-Джонс - Нагорная проповедь

Мартин Ллойд Джонс - Нагорная проповедь
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics
От автора. Почти все проповеди были прочитаны мною во время воскресных богослужений в Вестминстерской часовне. Я согласился напечатать их исключительно потому, что больше не могу сопротивляться давлению людей, настаивающих на издании книги. Некоторые из них слышали эти проповеди, а некоторые читали в церковных журналах. Эти читатели не нуждаются в пояснениях относительно формы подачи материала, но всем остальным, думаю, такие пояснения необходимы.
Представленный здесь материал является подробным конспектом проповеди (в то время магнитофонов еще не существовало). Редакция текста была минимальной; не предпринималось никаких попыток превратить его в книжный вариант проповеди. Это было сделано намеренно и по нескольким причинам.
Я убежден и хочу особо подчеркнуть, что главной нуждой современной Церкви является возврат к разъяснительной проповеди. Проповедь — это отнюдь не новелла. Она не предназначена для публикации и может произвести немедленное воздействие на людей только тогда, когда они воспринимают ее на слух. Это предполагает, что устная проповедь имеет такие свойства, которые отсутствуют, и даже нежелательны, в письменных комментариях.
D. Martyn Lloyd-Jones - STUDIES IN THE SERMON ON THE MOUNT

Ллойд-Джонс Мартин. Нагорная проповедь - в 2 томах - Том 1

Пер. с англ. — Xарьков.: Бiблос-Альфа. — Т.1.-2005.-408 с.
ISBN 966-96515-1-4

Мартин Ллойд Джонс - Нагорная проповедь - Том 1 - Содержание

Матфея 5
Предисловие
  1. Общее введение
  2. Общий обзор и анализ
  3. Введение в блаженства
  4. Блаженны нищие духом (5:3)
  5. Блаженны плачущие (5:4)
  6. Блаженны кроткие (5:5).
  7. Праведность и благословения (5:6)
  8. Испытание духовного стремления (5:6)
  9. Блаженны милостивые (5:7)
  10. Блаженны чистые сердцем (5:8)
  11. Блаженны миротворцы (5:9)
  12. Христианин и гонения (5:10)
  13. Радость в скорбях (5:11-12)
  14. Соль земли (5:13)
  15. Свет мира (5:14
  16. Так да светит свет ваш... (5:13-16)
  17. Христос и Ветхий Завет (5:17-18)
  18. Христос исполняет закон и пророков (5:17-19)
  19. Праведность, превосходящая праведность книжников и фарисеев (5:20)
  20. Буква и дух (5:21-22)
  21. Не убивай (5:21-26)
  22. «Греховность» греха (5:27-30)
  23. Умерщвление греха (5:29-30)
  24. Учение Христа о разводе (5:33-37)
  25. Христианин и клятва (5:33-37)
  26. Око за око и зуб за зуб (5:38-42)
  27. Верхняя одежда и два поприща (5:38-42)
  28. Отвержение себя и следование за Христом (5:38-42)
  29. Любите врагов ваших (5:43-48)
  30. Что особенного делаете? (5:46-48)

Ллойд-Джонс Мартин. Нагорная проповедь - в 2 томах - Том 2

Пер. с англ. — Xарьков.: Бiблос-Альфа. — Т. 2. - 2005. - 408 с.
ISBN 966-96515-2-2

Mартин Ллойд Джонс - Нагорная проповедь - Том 2 - Содержание

Матфея 6,7
  1. Жить праведной жизнью (6:1-4)
  2. Молитва (6:5-8)
  3. Пост (6:16-18)
  4. Молясь... (6:9)
  5. Молитва: хвала (6:9, 10)
  6. Молитва: прошение (6:11-15)
  7. Сокровища на земле и на небе (6:19, 20)
  8. Бог или маммона (6:19-24)
  9. Рабство греха (6:19-24)
  10. Не заботьтесь... (6:25-30)
  11. Птицы и полевые цветы (6:25-30)
  12. Маловеры (6:30)
  13. Растущая вера (6:31-33)
  14. Заботы: их причина и средство от цих (6:34)
  15. Не судите (7:1, 2)
  16. Сучок и бревно (7:1-5)
  17. Духовное рассуждение и различение (7:6)
  18. Искать и находить (7:7-11)
  19. Золотое правило (7:12)
  20. Тесные врата (7:13, 14)
  21. Узкий путь (7:13, 14)
  22. Лжепророки (7:15, 16а)
  23. Дерево и плоды (7:15-20)
  24. Ложный мир (7:21-23)
  25. Подсознательное лицемерие (7:21-23)
  26. Признаки самообольщения (7:21-23)
  27. Два человека и два дома (7:24-27)
  28. Камень или песок? (7:24-27)
  29. Скорби и испытания веры (7:24-27)
  30. Заключение (7:28, 29)
Views 2 224
Rating 5.0 / 5
Added 20.07.2018
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (2 comments)

V
viktor_bn 5 years ago
Все ссылки работают. Спасибо.
E
esihitos 10 years ago
С сылка не работает!!

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