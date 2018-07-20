Ллойд-Джонс - Нагорная проповедь
От автора. Почти все проповеди были прочитаны мною во время воскресных богослужений в Вестминстерской часовне. Я согласился напечатать их исключительно потому, что больше не могу сопротивляться давлению людей, настаивающих на издании книги. Некоторые из них слышали эти проповеди, а некоторые читали в церковных журналах. Эти читатели не нуждаются в пояснениях относительно формы подачи материала, но всем остальным, думаю, такие пояснения необходимы.
Представленный здесь материал является подробным конспектом проповеди (в то время магнитофонов еще не существовало). Редакция текста была минимальной; не предпринималось никаких попыток превратить его в книжный вариант проповеди. Это было сделано намеренно и по нескольким причинам.
Я убежден и хочу особо подчеркнуть, что главной нуждой современной Церкви является возврат к разъяснительной проповеди. Проповедь — это отнюдь не новелла. Она не предназначена для публикации и может произвести немедленное воздействие на людей только тогда, когда они воспринимают ее на слух. Это предполагает, что устная проповедь имеет такие свойства, которые отсутствуют, и даже нежелательны, в письменных комментариях.
D. Martyn Lloyd-Jones - STUDIES IN THE SERMON ON THE MOUNT
Ллойд-Джонс Мартин. Нагорная проповедь - в 2 томах - Том 1
Пер. с англ. — Xарьков.: Бiблос-Альфа. — Т.1.-2005.-408 с.
ISBN 966-96515-1-4
Мартин Ллойд Джонс - Нагорная проповедь - Том 1 - Содержание
Матфея 5
Предисловие
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Общее введение
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Общий обзор и анализ
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Введение в блаженства
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Блаженны нищие духом (5:3)
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Блаженны плачущие (5:4)
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Блаженны кроткие (5:5).
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Праведность и благословения (5:6)
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Испытание духовного стремления (5:6)
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Блаженны милостивые (5:7)
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Блаженны чистые сердцем (5:8)
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Блаженны миротворцы (5:9)
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Христианин и гонения (5:10)
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Радость в скорбях (5:11-12)
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Соль земли (5:13)
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Свет мира (5:14
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Так да светит свет ваш... (5:13-16)
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Христос и Ветхий Завет (5:17-18)
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Христос исполняет закон и пророков (5:17-19)
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Праведность, превосходящая праведность книжников и фарисеев (5:20)
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Буква и дух (5:21-22)
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Не убивай (5:21-26)
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«Греховность» греха (5:27-30)
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Умерщвление греха (5:29-30)
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Учение Христа о разводе (5:33-37)
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Христианин и клятва (5:33-37)
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Око за око и зуб за зуб (5:38-42)
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Верхняя одежда и два поприща (5:38-42)
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Отвержение себя и следование за Христом (5:38-42)
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Любите врагов ваших (5:43-48)
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Что особенного делаете? (5:46-48)
Ллойд-Джонс Мартин. Нагорная проповедь - в 2 томах - Том 2
Пер. с англ. — Xарьков.: Бiблос-Альфа. — Т. 2. - 2005. - 408 с.
ISBN 966-96515-2-2
Mартин Ллойд Джонс - Нагорная проповедь - Том 2 - Содержание
Матфея 6,7
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Жить праведной жизнью (6:1-4)
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Молитва (6:5-8)
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Пост (6:16-18)
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Молясь... (6:9)
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Молитва: хвала (6:9, 10)
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Молитва: прошение (6:11-15)
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Сокровища на земле и на небе (6:19, 20)
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Бог или маммона (6:19-24)
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Рабство греха (6:19-24)
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Не заботьтесь... (6:25-30)
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Птицы и полевые цветы (6:25-30)
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Маловеры (6:30)
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Растущая вера (6:31-33)
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Заботы: их причина и средство от цих (6:34)
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Не судите (7:1, 2)
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Сучок и бревно (7:1-5)
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Духовное рассуждение и различение (7:6)
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Искать и находить (7:7-11)
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Золотое правило (7:12)
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Тесные врата (7:13, 14)
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Узкий путь (7:13, 14)
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Лжепророки (7:15, 16а)
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Дерево и плоды (7:15-20)
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Ложный мир (7:21-23)
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Подсознательное лицемерие (7:21-23)
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Признаки самообольщения (7:21-23)
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Два человека и два дома (7:24-27)
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Камень или песок? (7:24-27)
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Скорби и испытания веры (7:24-27)
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Заключение (7:28, 29)
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