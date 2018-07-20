От автора. Почти все проповеди были прочитаны мною во время воскресных богослужений в Вестминстерской часовне. Я согласился напечатать их исключительно потому, что больше не могу сопротивляться давлению людей, настаивающих на издании книги. Некоторые из них слышали эти проповеди, а некоторые читали в церковных журналах. Эти читатели не нуждаются в пояснениях относительно формы подачи материала, но всем остальным, думаю, такие пояснения необходимы.

Представленный здесь материал является подробным конспектом проповеди (в то время магнитофонов еще не существовало). Редакция текста была минимальной; не предпринималось никаких попыток превратить его в книжный вариант проповеди. Это было сделано намеренно и по нескольким причинам.

Я убежден и хочу особо подчеркнуть, что главной нуждой современной Церкви является возврат к разъяснительной проповеди. Проповедь — это отнюдь не новелла. Она не предназначена для публикации и может произвести немедленное воздействие на людей только тогда, когда они воспринимают ее на слух. Это предполагает, что устная проповедь имеет такие свойства, которые отсутствуют, и даже нежелательны, в письменных комментариях.

D. Martyn Lloyd-Jones - STUDIES IN THE SERMON ON THE MOUNT

Ллойд-Джонс Мартин. Нагорная проповедь - в 2 томах - Том 1

Пер. с англ. — Xарьков.: Бiблос-Альфа. — Т.1.-2005.-408 с.

ISBN 966-96515-1-4

Мартин Ллойд Джонс - Нагорная проповедь - Том 1 - Содержание

Матфея 5

Предисловие

Общее введение Общий обзор и анализ Введение в блаженства Блаженны нищие духом (5:3) Блаженны плачущие (5:4) Блаженны кроткие (5:5). Праведность и благословения (5:6) Испытание духовного стремления (5:6) Блаженны милостивые (5:7) Блаженны чистые сердцем (5:8) Блаженны миротворцы (5:9) Христианин и гонения (5:10) Радость в скорбях (5:11-12) Соль земли (5:13) Свет мира (5:14 Так да светит свет ваш... (5:13-16) Христос и Ветхий Завет (5:17-18) Христос исполняет закон и пророков (5:17-19) Праведность, превосходящая праведность книжников и фарисеев (5:20) Буква и дух (5:21-22) Не убивай (5:21-26) «Греховность» греха (5:27-30) Умерщвление греха (5:29-30) Учение Христа о разводе (5:33-37) Христианин и клятва (5:33-37) Око за око и зуб за зуб (5:38-42) Верхняя одежда и два поприща (5:38-42) Отвержение себя и следование за Христом (5:38-42) Любите врагов ваших (5:43-48) Что особенного делаете? (5:46-48)

Ллойд-Джонс Мартин. Нагорная проповедь - в 2 томах - Том 2

Пер. с англ. — Xарьков.: Бiблос-Альфа. — Т. 2. - 2005. - 408 с.

ISBN 966-96515-2-2

Mартин Ллойд Джонс - Нагорная проповедь - Том 2 - Содержание

Матфея 6,7