Война за Бога Эту книгу называют проверкой на прочность для самой прочной веры, последним предупреждением церкви на ее пути к краху. Она посвящена религии, ее темной стороне, полной лицемерия, эгоизма и самых отвратительных грехов.

Уильям Лобделл был искренним верующим и религиозным журналистом одного из ведущих мировых СМИ, но после серии собственных расследований его вера в Бога была убита шокирующей правдой: педофильские скандалы в церкви, тайная жизнь религиозных организаций, истинное лицо телепроповедников и целителей, нравы руководства христианских телеканалов.

Впервые на русском языке самая откровенная и бесстрашная книга на тему, которую принято держать под замком - боль профессионала, столкнувшегося лицом к лицу с мерзостью и злом в лице тех, кто прикрывает свои деяния именем Бога.

Уильям Лобделл - Теряя веру - Как я утратил веру, делая репортажи о религиозной жизни

Перевод с английского Н. Холмогоровой

М., Эксмо, 2011. - 416 с.

ISBN 978-5-699-52388-7

Уильям Лобделл - Теряя веру - Как я утратил веру, делая репортажи о религиозной жизни - Содержание

«ДЫРКА В ФОРМЕ БОГА»

ВОЗРОЖДЕННЫЙ В ВЕРЕ

ЭТО БОГ!

УСЛЫШАННЫЕ МОЛИТВЫ

ЛЕТЯЩАЯ СТРЕЛА

МОИ ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

«ОТЕЦ ГОЛЛИВУД»

УДАР ПО ДУХОВНОМУ ТЕЛУ

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО

ЖЕРНОВА НА ШЕЯХ

ТИХОЕ ВЕЯНИЕ, КОТОРОГО МЫ НЕ СЛЫШИМ

«ВОССТАНОВИ ЦЕРКОВЬ МОЮ»

ИСЦЕЛИСЬ САМ

ТЕМНАЯ НОЧЬ ДУШИ

НА КРАЮ ЗЕМЛИ

ПРОЩАНИЕ С БОГОМ

ПОСЛЕДНИЙ СЮЖЕТ

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ РЯДЫ»

ЭПИЛОГ

БЛАГОДАРНОСТИ

Уильям Лобделл - Теряя веру - Как я утратил веру, делая репортажи о религиозной жизни - Паршивая жизнь Мне было двадцать семь, и жизнь моя катилась под откос. Пятью годами раньше я женился на ветреной школьной подружке — просто потому, что жениться казалось проще, чем с ней порвать. Потом бросил ее, но разводиться не стал. Идти в суд, спорить из-за денег — все это было противно, так что я просто смылся. И с головой окунулся в новообретенную холостяцкую свободу. В ранней юности я был примерным мальчиком, хранил верность своей первой любимой девушке — зато теперь добрал свое! Не прошло и нескольких месяцев, как моя новая подруга забеременела. Холостяцкая жизнь еще не успела мне наскучить; от перспективы снова стать мужем, да еще и отцом я пришел в ужас (не говоря уже о том, что с первой женой мне никак не удалось бы развестись раньше, чем через полгода). Осталось каких-то несколько месяцев свободы, думал я. Родится ребенок — и все. Прощай, жизнь, здравствуйте, суровые будни. Пока я еще на свободе — надо успеть как можно больше! Так я рассуждал и кутил с приятелями, и пил ночи напролет, и — с каким стыдом вспоминаю об этом теперь! — изменял своей беременной подруге.

В других областях жизнь моя складывалась немногим лучше. Журналистская карьера привела меня во второсортный местный журнальчик, где я с утра до вечера писал за гроши о деловом стиле жизни — теме совершенно мне чужой и неинтересной. Что ни день, желудок объявлял мне войну. Снова высыпали угри — а ведь я давно вышел из подросткового возраста! По утрам, причесываясь перед зеркалом, я старался не смотреть себе в глаза. Свой двадцать восьмой день рождения отмечать не стал — не понимал, что тут праздновать.

Человек, в которого я превратился, был мне отвратителен, а жизнь — просто невыносима.

Но вот появился на свет наш сын Тейлор. Теперь я часто засиживался допоздна у его кроватки: держал сына на руках, вглядывался в его невинное личико, чувствовал, как он держит меня за палец неловкими младенческими пальчиками. И думал о том, что благополучие этого крохи — в моих руках, а значит, мне самому пора наконец повзрослеть.

Через месяц после рождения Тейлора мы с Грир обвенчались в Лас-Вегасе, в часовенке на Стрипе. Подвыпивший пастор и его усталая жена были нашими единственными свидетелями. Первую половину брачной ночи мы провели на мемориальном концерте Тони Орландо в «Доуне», в полупустом зале при казино. Пожилое трио, чьи лучшие дни остались далеко позади, наводило меня на невеселые мысли о судьбе нашего брака. Грир молчала, но я чувствовал, что и ее гложат сомнения. Сомнения во мне. Однако она очень хотела дать сыну то, чего не было у нее самой, — отца. И дала мне шанс — из великодушия или, быть может, от безысходности.