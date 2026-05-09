Книга Дианы Лобель «Моисей и Авраам Маймониды: встреча с Божественным» (2025) представляет собой глубокое сравнительное исследование трудов двух выдающихся мыслителей средневековья — великого философа-рационалиста Моисея Маймонида и его сына Авраама, который стал оригинальным продолжателем и одновременно реформатором отцовского наследия. Автор анализирует, как два поколения одной семьи, находясь в разных культурных контекстах (андалузском и египетском), трактуют фундаментальные аспекты иудаизма: природу Божественного света, откровение на горе Синай и значение священных имен Бога. Исследование фокусируется на тонкой грани между строгим аристотелевским интеллектуализмом отца и мистико-пиетистским подходом сына, испытавшего влияние суфизма.
В центре повествования стоит попытка Авраама Маймонида гармонизировать абстрактные метафизические концепции своего отца с более традиционными и чувственными толкованиями таких мыслителей, как Саадья Гаон. Лобель подробно разбирает ключевые расхождения: если для Моисея Маймонида «видение Бога» является метафорой чистого интеллектуального постижения через логику и науку, то для Авраама это «вспышка» и «проблеск» Божественной сущности, требующий не столько изучения физики, сколько глубокого духовного очищения и уединения. Книга раскрывает Авраама не просто как тень великого отца, а как самостоятельного мыслителя, создавшего уникальный синтез еврейской философии, библейской экзегезы и духовной практики.
СПб.: Библиороссика, 2025. — 236 с. — (Серия «Современное религиоведение и теология»).
ISBN 978-5-907918-69-6
Введение (9–25): Обзор интеллектуального ландшафта Андалусии и Египта, преемственность философских школ и программные задачи Авраама по гармонизации учений.
Часть I. Тварный свет и откровение (26–149): Анализ событий на Синае и опыта Моисея в расщелине скалы. Контраст между «умственным зрением» Маймонида и «духовным озарением» Авраама.
Часть II. Божественные имена (150–199): Исследование имен Ehyeh asher Ehyeh и Тетраграмматона. Переход от концепции вечности Саадьи Гаона к метафизической необходимости Маймонида.
Заключение (200): Противопоставление интеллектуалистского мистицизма отца и эмпирического, озаряющего сознания сына.
