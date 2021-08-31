Практикум предназначен для выполнения самостоятельных и практических работ по курсу «Этногеография и география религий», принятом в ряде высших учебных заведений.

Практикум направлен на развитие теоретических знаний студентов в области этногеографии и географии религий, на формирование необходимых компетенций на основе системно- деятельностного подхода. Статистические данные, используемые в практикуме, приводятся по состоянию на середину 2010-х годов.

Лобжанидзе - Этногеография и география религий

практикум / А. А. Лобжанидзе, Д. В. Заяц. - Москва : МПГУ, 2018. - 134 с.

ISBN 978-5-4263-0633-2

Лобжанидзе - Этногеография и география религий - Содержание