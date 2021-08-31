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Лобжанидзе Этногеография и география религий

Лобжанидзе - Этногеография и география религий
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism
Практикум предназначен для выполнения самостоятельных и практических работ по курсу «Этногеография и география религий», принятом в ряде высших учебных заведений.
Практикум направлен на развитие теоретических знаний студентов в области этногеографии и географии религий, на формирование необходимых компетенций на основе системно- деятельностного подхода. Статистические данные, используемые в практикуме, приводятся по состоянию на середину 2010-х годов.

Лобжанидзе - Этногеография и география религий

практикум / А. А. Лобжанидзе, Д. В. Заяц. - Москва : МПГУ, 2018. - 134 с.
ISBN 978-5-4263-0633-2

Лобжанидзе - Этногеография и география религий - Содержание

  1. Предмет етногеографиии
  2. Расовый состав населения мира
  3. Этнические общности
  4. Язык и письменность народа
  5. Религия народа мира
  6. Этническая картина Тропической Африки
  7. Ислам и арабский мир
  8. Народы и религии Зарубежной Азии и Тихоокеанского региона
  9. Народы и религии зарубежной Европы
  10. Северная Америка: современные этнические процессы
  11. Латинская Америка: расы и народы
  12. Этно- конфессиональный состав населения Российской Федерации
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Added 31.08.2021
Author brat Vital
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