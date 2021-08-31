Лобжанидзе Этногеография и география религий
Практикум предназначен для выполнения самостоятельных и практических работ по курсу «Этногеография и география религий», принятом в ряде высших учебных заведений.
Практикум направлен на развитие теоретических знаний студентов в области этногеографии и географии религий, на формирование необходимых компетенций на основе системно- деятельностного подхода. Статистические данные, используемые в практикуме, приводятся по состоянию на середину 2010-х годов.
Лобжанидзе - Этногеография и география религий
практикум / А. А. Лобжанидзе, Д. В. Заяц. - Москва : МПГУ, 2018. - 134 с.
ISBN 978-5-4263-0633-2
Лобжанидзе - Этногеография и география религий - Содержание
- Предмет етногеографиии
- Расовый состав населения мира
- Этнические общности
- Язык и письменность народа
- Религия народа мира
- Этническая картина Тропической Африки
- Ислам и арабский мир
- Народы и религии Зарубежной Азии и Тихоокеанского региона
- Народы и религии зарубежной Европы
- Северная Америка: современные этнические процессы
- Латинская Америка: расы и народы
- Этно- конфессиональный состав населения Российской Федерации
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