Как христиане мы вовлечены в напряжённую борьбу с нашим непримиримым врагом дьяволом с тем, кого апостол Павел называет «князем, господствующим в воздухе» (Еф. 2:2).

Поскольку сатана и все его силы являются духами, то наша война духовная, и оружие нашего воинствования должно быть духовным. Это как раз то, о чём Павел говорит во Втором послании к Коринфянам 10:3-4: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем; оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь».

Для того, чтобы убедиться в том, насколько интенсивна эта борьба, в которую мы вовлечены, Пётр напоминает нам, что «противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Если дьявол не постеснялся искушать Господа Иисуса в пустыне, и через злых людей пытался уничтожить Христа на кресте, то и мы можем быть уверены, что он атакует нас без всяких колебаний.

Однако мы не должны бояться врага и его козней. Слава Богу, благодаря Его смерти и победному воскресению Господь Иисус Христос добыл нам твёрдую победу над сатаной и его силами (2 Кор. 2:14; Кол. 2:15). Наша привилегия и наша задача стоять в победе, предоставленной нам Христом, взирая на Него (Евр. 12:2).

Однако дьявол хитрый противник. Он искушал Божий народ на протяжении веков, расставляя ловушки и западни на нашем пути, чтобы мы оторвали свой взгляд от Христа и обратили его на себя и свои обстоятельства. Когда такое случается, мы обязательно спотыкаемся и падаем.

Дьявол искушает нас не похожими друг на друга способами, и способы эти для каждого из нас разные, потому что он знает наши слабые места. Будь то похоть, гордость, обман, затаенная обида или религиозный фанатизм он знает, чем завлечь каждого из нас в свои сети. И природа греха такова, что если мы не разберёмся с грехом должным образом, а станем потакать нашим слабостям, то нас будут сопровождать духовные поражения.

Джим Логан - Защита семьи от духовных нападений

Новосибирск: Посох, 2018. -272 с.

ISBN 978-5-93958-079-3

Джим Логан - Защита семьи от духовных нападений - Содержание

От издательства

Вступительное слово

Предисловие

Часть 1. Осознание факта, что война существует

Глава 1. Битва и победа

Глава 2. Сдача и возвращение духовной почвы

Часть 2. Сдача территории, отвоевание территории

Глава 3. Заигрывание с силами тьмы

Глава 4. Взгляд вовнутрь: непрощенне и горечь обиды

Глава 5. Всегда нужно поступать правильно

Глава 6. Ну что же такого страшного в гордости?

Глава 7. Разрыв кандалов сексуальной зависимости

Глава 8. Семьи под ударом

Глава 9. Защита отца и мужа

Глава 10. Неувядающая красота жены и матери

Глава 11. Дети тоже могут противостоять

Часть 3. Стоять в свободе

Глава 12. Стоять в свободе

Глава 13. Учимся жить как победители

Глава 14. Духовное облачение для брани

Глава 15. Битва происходит в вашем разуме

Примечания

Благодарность