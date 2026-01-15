В этом издании собраны ключевые произведения, определяющие развитие европейской культуры слова и мысли. Хрестоматия включает тексты Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана, а также мыслителей Нового времени и современности. Книга демонстрирует неразрывную связь между логикой (наукой о мышлении) и риторикой (искусством речи). Читатель сможет проследить эволюцию идей о доказательстве, споре, структуре аргументации и стиле.

Это незаменимое пособие для студентов, преподавателей и всех, кто желает прикоснуться к первоисточникам гуманитарного знания.

Логика и риторика: Хрестоматия

Учебное пособие для студентов гуманитар. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. Образования. – Авт.-сост. В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск: ТетраСистемс, 2007. -736 с.

ISBN 978-985-470-567-5

Логика и риторика: Хрестоматия – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Платон

Платон. Федр

Ксенофонт

Ксенофонт. Воспоминания о Сократе

Аристотель

Аристотель. Метафизика - Аристотель. Первая аналитика - Аристотель. Вторая аналитика - Аристотель. Топика - Аристотель. О софистических опровержениях - Аристотель. Риторика

Марк Туллий Цицерон

Марк Туллий Цицерон. Об ораторе - Марк Туллий Цицерон. Оратор

Диоген Лаэртский

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

Пьер Абеляр

Пьер Абеляр. Возражения некоему невежде в области диалектики, который, однако, порицал занятие ею и считал все ее положения за софизмы и обман

Бэкон Фрэнсис

Ф. Бэкон. О достоинстве и приумножении наук

Гоббс Томас

Т. Гоббс. Левиафан

Паскаль Блез

Б. Паскаль. О геометрическом уме и об искусстве убеждать

Арно Антуан и Николь Пьер

А. Арно и П. Николь. О различных видах неверных умозаключений, называемых софизмами

Лейбниц Готфрид Вильгельм

Г. В. Лейбниц. Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии - Г. В. Лейбниц. Предисловие к изданию сочинения Мария Пизолия “Об истинных принципах и истинном методе философствования против псевдофилософов” - Г. В. Лейбниц. О мудрости

Кондильяк Этьен Бонно де

Э. Б. де Конднльяк. В чем состоит все искусство рассуждения

Кант Иммануил

И. Кант Логика. Пособие к лекциям

Шопенгауэр Артур

А. Шопенгауэр. Эристичсская диалектика

Минто Уильям

У. Минто. Польза силлогизма

Сергеич П.

П. Сергеич. Некоторые правила диалектики

Поварнин Сергей Иннокентьевич

С. Поварнин. Спор. О теории и практике спора

Гадамер Ханс-Георг

Х.-Г. Гадамер. Герменевтическое первенство вопроса

ДОПОЛНЕНИЕ

Локк Джон

Дж. Локк. Об управлении разумом

Кони Анатолий Федорович

А. Ф. Кони. Советы лекторам

Грязнов Борис Семенович

Б. С. Грязнов. Ораторское искусство и генезис науки логики

Есмсрсн Франс ван, Гроотендорст Роб, Хснкеманс Франсиска Снук

Ф. ван Еемерен, Р. Гроотендорст, Ф. С. Хенкеманс. Представление аргументации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические указания

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Из истории развития логико-риторических идей

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Словарь основных терминов

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ