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Логика и риторика - Хрестоматия

Логика и риторика: Хрестоматия
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Category ESXATOS BOOKS, Homiletics, Educational, Cultural Studies Art

В этом издании собраны ключевые произведения, определяющие развитие европейской культуры слова и мысли. Хрестоматия включает тексты Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана, а также мыслителей Нового времени и современности. Книга демонстрирует неразрывную связь между логикой (наукой о мышлении) и риторикой (искусством речи). Читатель сможет проследить эволюцию идей о доказательстве, споре, структуре аргументации и стиле.

Это незаменимое пособие для студентов, преподавателей и всех, кто желает прикоснуться к первоисточникам гуманитарного знания.

Логика и риторика: Хрестоматия

Учебное пособие для студентов гуманитар. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. Образования. – Авт.-сост. В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск: ТетраСистемс, 2007. -736 с.

ISBN 978-985-470-567-5

Логика и риторика: Хрестоматия – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Платон

  • Платон. Федр

Ксенофонт

  • Ксенофонт. Воспоминания о Сократе

Аристотель

  • Аристотель. Метафизика - Аристотель. Первая аналитика - Аристотель. Вторая аналитика - Аристотель. Топика - Аристотель. О софистических опровержениях - Аристотель. Риторика

Марк Туллий Цицерон

  • Марк Туллий Цицерон. Об ораторе - Марк Туллий Цицерон. Оратор

Диоген Лаэртский

  • Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

Пьер Абеляр

  • Пьер Абеляр. Возражения некоему невежде в области диалектики, который, однако, порицал занятие ею и считал все ее положения за софизмы и обман

Бэкон Фрэнсис

  • Ф. Бэкон. О достоинстве и приумножении наук

Гоббс Томас

  • Т. Гоббс. Левиафан

Паскаль Блез

  • Б. Паскаль. О геометрическом уме и об искусстве убеждать

Арно Антуан и Николь Пьер

  • А. Арно и П. Николь. О различных видах неверных умозаключений, называемых софизмами

Лейбниц Готфрид Вильгельм

  • Г. В. Лейбниц. Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии - Г. В. Лейбниц. Предисловие к изданию сочинения Мария Пизолия “Об истинных принципах и истинном методе философствования против псевдофилософов” - Г. В. Лейбниц. О мудрости

Кондильяк Этьен Бонно де

  • Э. Б. де Конднльяк. В чем состоит все искусство рассуждения

Кант Иммануил

  • И. Кант Логика. Пособие к лекциям

Шопенгауэр Артур

  • А. Шопенгауэр. Эристичсская диалектика

Минто Уильям

  • У. Минто. Польза силлогизма

Сергеич П.

  • П. Сергеич. Некоторые правила диалектики

Поварнин Сергей Иннокентьевич

  • С. Поварнин. Спор. О теории и практике спора

Гадамер Ханс-Георг

  • Х.-Г. Гадамер. Герменевтическое первенство вопроса

ДОПОЛНЕНИЕ

Локк Джон

  • Дж. Локк. Об управлении разумом

Кони Анатолий Федорович

  • А. Ф. Кони. Советы лекторам

Грязнов Борис Семенович

  • Б. С. Грязнов. Ораторское искусство и генезис науки логики

Есмсрсн Франс ван, Гроотендорст Роб, Хснкеманс Франсиска Снук

  • Ф. ван Еемерен, Р. Гроотендорст, Ф. С. Хенкеманс. Представление аргументации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

  • Методические указания

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

  • Из истории развития логико-риторических идей

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

  • Словарь основных терминов

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Views 429
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

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