Логика и риторика - Хрестоматия
В этом издании собраны ключевые произведения, определяющие развитие европейской культуры слова и мысли. Хрестоматия включает тексты Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана, а также мыслителей Нового времени и современности. Книга демонстрирует неразрывную связь между логикой (наукой о мышлении) и риторикой (искусством речи). Читатель сможет проследить эволюцию идей о доказательстве, споре, структуре аргументации и стиле.
Это незаменимое пособие для студентов, преподавателей и всех, кто желает прикоснуться к первоисточникам гуманитарного знания.
Логика и риторика: Хрестоматия
Учебное пособие для студентов гуманитар. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. Образования. – Авт.-сост. В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск: ТетраСистемс, 2007. -736 с.
ISBN 978-985-470-567-5
Логика и риторика: Хрестоматия – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Платон
Платон. Федр
Ксенофонт
Ксенофонт. Воспоминания о Сократе
Аристотель
Аристотель. Метафизика - Аристотель. Первая аналитика - Аристотель. Вторая аналитика - Аристотель. Топика - Аристотель. О софистических опровержениях - Аристотель. Риторика
Марк Туллий Цицерон
Марк Туллий Цицерон. Об ораторе - Марк Туллий Цицерон. Оратор
Диоген Лаэртский
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов
Пьер Абеляр
Пьер Абеляр. Возражения некоему невежде в области диалектики, который, однако, порицал занятие ею и считал все ее положения за софизмы и обман
Бэкон Фрэнсис
Ф. Бэкон. О достоинстве и приумножении наук
Гоббс Томас
Т. Гоббс. Левиафан
Паскаль Блез
Б. Паскаль. О геометрическом уме и об искусстве убеждать
Арно Антуан и Николь Пьер
А. Арно и П. Николь. О различных видах неверных умозаключений, называемых софизмами
Лейбниц Готфрид Вильгельм
Г. В. Лейбниц. Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии - Г. В. Лейбниц. Предисловие к изданию сочинения Мария Пизолия “Об истинных принципах и истинном методе философствования против псевдофилософов” - Г. В. Лейбниц. О мудрости
Кондильяк Этьен Бонно де
Э. Б. де Конднльяк. В чем состоит все искусство рассуждения
Кант Иммануил
И. Кант Логика. Пособие к лекциям
Шопенгауэр Артур
А. Шопенгауэр. Эристичсская диалектика
Минто Уильям
У. Минто. Польза силлогизма
Сергеич П.
П. Сергеич. Некоторые правила диалектики
Поварнин Сергей Иннокентьевич
С. Поварнин. Спор. О теории и практике спора
Гадамер Ханс-Георг
Х.-Г. Гадамер. Герменевтическое первенство вопроса
ДОПОЛНЕНИЕ
Локк Джон
Дж. Локк. Об управлении разумом
Кони Анатолий Федорович
А. Ф. Кони. Советы лекторам
Грязнов Борис Семенович
Б. С. Грязнов. Ораторское искусство и генезис науки логики
Есмсрсн Франс ван, Гроотендорст Роб, Хснкеманс Франсиска Снук
Ф. ван Еемерен, Р. Гроотендорст, Ф. С. Хенкеманс. Представление аргументации
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Методические указания
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Из истории развития логико-риторических идей
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Словарь основных терминов
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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