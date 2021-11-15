Несмотря на важное культурное и общественное значение, которое имело у нас масонство в Екатерининскую и Александровскую эпоху, внутренняя и внешняя история его в течение полувековой деятельности ордена в России все еще недостаточно освещена и изучена. Мы имеем ценные исследования Лонгинова, Ешевс-кого, Пыпина, Пекарского, к которым в последнее время присоединились интересные работы г-жи Соколовской и некоторых других, но до сих пор многое в исторических судьбах русского масонства остается темным и даже загадочным, а общее представление о нем, распространенное в русском обществе, отличается неясностью и произвольностью. Это зависит в значительной степени от состояния источников, из которых мы можем почерпать наши сведения о русском масонстве: масонские издания в большинстве случаев представляют собой библиографическую редкость и трудно находимы; отдельные материалы, относящиеся к нему, разбросаны по разным специальным изданиям, а многие важные документальные данные до сих пор еще не опубликованы, не приведены в известность и лежат под спудом, ожидая будущих исследователей, в наших государственных книгохранилищах: в Императорской Публичной библиотеке и в Румянцевском музее, а также в некоторых частных собраниях.

При обилии и неразработанности материалов, относящихся к истории русского масонства, наиболее естественным методом его изучения является метод монографический, тем более что наше масонство, как и западноевропейское, никогда не представляло собой единообразного целого: в нем всегда наблюдалось значительное разнообразие систем, школ и течений, иногда резко отличавшихся друг от друга и даже враждовавших между собой: достаточно вспомнить, например, неприязненное отношение петербургских масонов елагинского толка к московским «мартинистам». Из числа отдельных деятелей русского масонства наиболее посчастливилось Н. И. Новикову, которому посвящен целый ряд крупных и ценных исследований: такой интерес к его личности и деятсльности, конечно, вполне естественен, если принять во внимание широту и разнообразие его деятельности и важное значение ее в общей истории русской духовной жизни Екатерининской эпохи. Но и кроме Новикова в том же кружке московских масонов, к которому он принадлежал, находился целый ряд выдающихся лиц, каковы: Шварц, Гамалея, Тургенев, Лопухин, из которых каждый заслуживает специального внимания. Между тем для изучения их жизни и деятельности сделано пока очень мало. Настоящее издание и ставит себе целью хотя бы отчасти восполнить этот пробел и по крайней мере собрать и подготовить материалы, необходимые для изучения деятельности той группы московских масонов, которая объединялась вокруг Шварца и Новикова и которая сыграла такую важную роль в общем развитии духовной жизни русского общества XVIII века.

Среди этой группы одно из виднейших мест занимает, несомненно, Иван Владимирович Лопухин (1756— 1816). Деятельность его была далеко не так широка и разнообразна, как деятельность Новикова, но содержание и направление ее в высшей степени характерны для всего кружка московских «мартинистов». Как человек, Лопухин, по единогласному свидетельству современников, отличался чрезвычайно высокими душевными качествами и представлял собой натуру необыкновенно цельную, с твердыми убеждениями, коренившимися в его глубокой и искренней религиозности, с большой сердечной отзывчивостью и непоколебимой честностью. Слово у него никогда не расходилось с делом: он не только был одним из самых щедрых жертвователей на дела масонского благотворения, но и лично, втайне, оказывал широкую поддержку многим нуждающимся, не отказывая никому из обращавшихся к нему за помощью (см., например, записки Лубяновского). Будучи убежденным масоном, Лопухин приложил много стараний для распространения идей ордена среди русского общества. В типографии, основанной им главным образом для издания масонских и духовно-нравственных книг, был напечатан целый ряд сочинений, пользовавшихся среди масонов особым уважением, каковы: «О заблуждениях и истине» Сен-Мартена, «Апология вольных каменщиков», «Братские увещевания» и др.

Иван Владимирович Лопухин - Масонские труды: Духовный рыцарь. Некоторые черты о внутренней Церкви

(Пути к небу)

М.: Алетейа, 1997. — 152 с.

ISBN 5-89321-008-5

Иван Владимирович Лопухин - Масонские труды: Духовный рыцарь. Некоторые черты о внутренней Церкви - Содержание