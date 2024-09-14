Лоран - Нагур - Magica Sexualis

Magica Sexualis! Она предопределяет человека и его Вселенную. Она есть самый базовый закон человеческого сознания и, в то же время – самая непостижимая из всех тайн Вселенной. В той или иной форме, Черная Магия и Эротический Оккультизм встречаются на каждой из бесчисленных страниц истории. Давайте же бросим хотя бы беглый взгляд на три этапа сексуальной магии в развитии человечества.

Начнем с древних южноамериканских племен. Аборигены разразились воплями ужаса, когда им случилось обнаружить, как на небе постепенно растет черное пятно, затмевающее живительное солнце. Вождь племени осыпает проклятиями дьявола, наславшего этот ужас, но мрак продолжает сгущаться и вот уже вождь адресует ему смиренные мольбы. Но его словесная магия не срабатывает. Тогда аборигены принимаются бить в свои там-тамы, стремясь отпугнуть громкими звуками растущую тьму. Но солнце уже на три четверти поглощено! Их музыкальная магия тоже терпит неудачу. Отчаявшись, они прибегают к жертвоприношению юной девственницы. Солнце кажется уже окончательно поглощенным в тот миг, когда каменный молот вождя с чудовищной силой размазывает мозги невинной жертвы. Жертвоприношение девственницы есть самое мощное искусство магии, и оно, наконец, умиротворяет дьявола, который освобождает солнце от своих пут и позволяет ему вновь проливать свой согревающий свет на остуженный мир.

Сменим место действия. Это может быть любая континентальная страна, включая также Англию и Америку. Время: от XII века до 1823 года в Англии и до 1807 года в США. Мы находимся в самом разгаре типичного судебного процесса инквизиции. На скамье подсудимых сидят семеро ученых судей; перед ними стоит множество женщин, от прекрасных юных дев до иссохших старух, больше похожих на ведьм или саму смерть. Секретарь зачитывает обвинения, выдвинутые против них: «Жанет Ли, ты обвиняешься в омерзительном преступлении – совокуплении с демоном Сатаной... Мэри Стэнтон, ты обвиняешься в том, что взвилась в небеса и полетела на шабаш ведьм, где принимала участие в таких отвратительных практиках, как прижимание губ к гениталиям верховного дьявола, не забывая и о святотатственном отпечатке твоих губ на ягодицах этого мерзкого существа... Сьюзан Грэм, ты обвиняешься в участии в Черной Мессе и использовании смеси из человеческой спермы и экскрементов в качестве сакрального подношения». И так далее по списку, выставляя эротические мании за преступления. Но самым удивительным становится то, что обвиняемые женщины сами же сознаются в этих грехах и готовы признать себя виновными в еще более странных обвинениях! В самом деле, обвиняемые женщины часто давали подробные отчеты о своих совокуплениях с дьяволом! Их истории, а также причины, лежащие в основе этих практик, будут приведены в полном виде в соответствующей главе книги.

Эмиль Лоран, Поль Нагур - Magica Sexualis - Записки о любви, чёрной магии и тайных науках

М.: «Касталия», 2022. — 238 с.

ISBN 978-5-521-16414-1

Эмиль Лоран, Поль Нагур - Magica Sexualis – Содержание

Вступление Универсальность и Вечность Сексуальной Магии

Глава 1 Секс в Мире Магии

1. Белая и Черная Магия — Сексуальный Оккультизм

2. Каббала

3. Любовь Ангелов к Женщине

4. Ангелы как Божественные Посланники Любви — Дюсы — Порочные ангелы

5. Дэвачан — Состояние Теософской Любви

6. Герметическая Сущность и Алхимия

7. Астрология: Невероятное Влияние на Любовные Отношения

8. Спиритуализм и Современная Тайная Наука

Глава 2 Сатанизм и Поклонение Демонам — Эротико-Мистические Извращения

1. Демономания и Человеческая Сексуальность

2. Силы Сатаны в Области Секса — 44, 435, 556 Дьяволов

3. Культ Демонов — Его Сакральные Церемонии

Глава 3 Инкубы и Суккубы

1. Демоническая Одержимость

2. Совокупления Инкубов — Подлинные Документы

3. Аморальные Мистерии Суккубов

4. Интерпретации Инкуба

Глава 4 Совокупления Дьявола

1. Контракт Дьявола: Одиннадцать Оскверненных Церемоний

2. Дьявольские Отродья: Известнейшие Потомки

3. Магическая Эротическая Физиология Дьявола: «Сыны Божьи с Дочерьми людей»: Рождение Гигантов

Глава 5 Шабаш Ведьм

1. Как Возникал Ведьмин Шабаш: Тайные Собрания

2. Полеты Ведьм: Бальзам-Афродизиак Ведьм

3. Зверские Церемонии Шабаша: Ночной Горшок Сатаны

Глава 6 Черная Месса и Ее Оргии

1. Манихейство — Черная Месса в Средневековье

2. Триумф Черной Мессы в Век Людовика XIV. — Омерзительное Судебное Разбирательство — Вуазен; Маркиза де Монтеспан — Волшебные Таблетки-Афродизиаки

3. Современные Общества Почитателей Сатанизма: Ре-Теургисты-Оптиматы

4. Самый Лучший и Поразительный Рассказ о Черной Мессе от Великого Французского Современника, Очевидца: Бросающие в Дрожь Ритуалы

Глава 7. Оборотни и Вампиры

1. Оборотни — Ликантропия за Сексуальные Грехи

2. Вампиризм

Глава 8. Сексуальные чары

1. Любовное Колдовство — Древние Любовные чары

2. Магические Операции — Ценный Средневековый Документ — Дело Епископа Гишара — Его Признания — Его Магические Способы Вызывания Любви в Других

3. Мистические Способы Завоевания Любви Мужчины или Женщины

4. Приворот по Фотографии

5. Современные Магические Формулы — Любовные напитки, Плоть, Талисманы, Любовные чернила

6. Опасности Приворота

7. Необычайное Дело Кауфриди — Соблазнение Женщин Его Дыханием — Принц Магов, Сгоревший на Публике

8. Дело Урбена Грандье — Его Феноменальная Власть над Женщинами

9. Эротическое Очарование — Современные Случаи — Дело Кастеллана — Его Гипнотическое Очарование Женщин. Трагическое Зачарование — Дело Принца Гарри: Смелая Публичная Демонстрация Физического Очарования!

Глава 9 Волшебные Напитки — Магические Инвокации — Волшебные Афродизиаки

1. Любовные Чары Египтян

2. Инвокации у Арабов и Греков

3. Неразделимость Магии и Любви — Как Вернуть Утраченную Любовь

4. Рецептура Волшебных Напитков-Афродизиаков —Современная Опотерапия — Старик Снова Молод — Старуха Снова Молода

5. Индуистские Любовные Чары — Волшебная Фармакопея — Покорение Женщин — Волшебные Напитки для Повышения Сексуальной Энергии — Чудесные Афродизиаки из Магической Книги Альберта Магнуса

6. Человеческая Кровь и Черная Любовная Магия

7. Волшебные Любовные Настойки и Талисманы Против Импотенции

Глава 10 Сексуальные Талисманы и Амулеты

1. Фаллические Талисманы Античности и Средневековья

2. Современные Эротические Талисманы — Астрология и Тайные Свойства Драгоценных Камней

3. Классификации Талисманов

4. Формулы Талисманов из Магических Книг — Их Дивная Роль в Любви и Сексе

5. Символические Украшения

6. Фаллические Памятники Ирландии, Соединенных Штатов, Индии — Паломничества Любви

7. Металлы, Священные для Венеры — Арабский Магнит Любви

8. Тайные Свойства Драгоценных Камней в Области Секса — Камни и Грехи — Природная Магия

9. Мандрагора «Человекообразная» — Морион или Вино со Смирною для Распинаемого — Чары Вавилонян от Бесплодия

10. Астрологические Талисманы — Планета Любви

11. Зашифрованные Буквы и Цифры — Семь Талисманов Царя Соломона — Магические Таблицы Секса

12. Практическая Сила Веры в Талисманы

Глава 11. Языки Секса и Его Символы.

1. Язык Цветов — Диаграммы

2. Цветочные Часы для Свиданий Влюбленных

3. Растения и Цветы Любви — Тыква и Гранат в Культе Венеры — Роза

4. Язык Почтовых Марок — Тайный Шифр Возлюбленных

5. Наука о Предчувствиях и Предзнаменованиях

6. Наука Пророчеств — Мириады Ветвей

7. Дни, Благоприятные для Фертильности у Женщин

8. Планета Венера — Сексуальная Сторона Астрологии

Глава 12 Сновидения и Сексуальная Магия

1. Наслаждения во Снах

2. Радости Любви во Сне — Гашиш

3. Методы Толкования Сновидений — Восточные Системы — Фрейдистские Интерпретации Секса

4. Случаи из Фрейдизма

5. Сексуальная Символика в Сновидении

6. Магическое Искусство Сотворения Эротических Снов

Глава 13 Сексуальная Музыка и Сексуальные Танцы Восточного и Западного Мира

1. Воздействие Музыки на Сексуальность — Пища Любви —Безумная Любовь Деметрия Полиоркета к Куртизанке Ламии

2. Страницы о Сексе в Музыке — Секс Пронизывает Музыку Гуно — Сексуальное Возбуждение в Музыке Вагнера — Триумф Эротизма в Музыке Берлиоза — Извращения и Музыка

3. Сексуальные Танцы — Обольщение Куртизанок — Эротические Танцы Дочерей Племени Улед Наиль

Глава 14 Христианство и Сексуальная Магия

1. Христианство и Секс — Запреты Отцов Исповедников и Отцов Церкви — Их Мудрые и Неразумные Сексуальные Предписания — Отрицание Великого Закона Секса — Религиозная Эротомания

2. Противодействие — Эротико-Религиозные Извращения

Глава 15 Мистические Сборники о Сексуальности

1. Экстаз и Секс

2. Магическая Сила Пота Девственницы (Odor di Femina) — Сунамитизм — Эликсир для Продления Мужской Жизни

3. Одорологические Любовные Чары

4. Средневековые Суды Любви — Реабилитация Любви и Секса после Деградации, Вызванной Морализаторами — Принцессы как Наставницы в Науке Любви — Шестьдесят Женщин-Советниц — Смелые Законы и Предписания Кодекса Любви

Глава 16 Мистическая Философия Совокупления

1. Секс — Вселенский Закон

2. Древнее Осмысление Секса — Ведическая Любовь в Индии —Описания Праздников Лингама и Фаллоса

3. Заратустра и Молитва для Очищения Акта Любви

4. Секс в Халдейских Религиях

5. Секс в Ассирийских Религиях — Жрецы Баала

6. Секс и Верования Египта — Праздники Исиды

7. Культ Фаллоса — Дионисийские Празднества — Культ Котиттии и Нимфомании

8. Корибанты — Культ Приапа в Риме

9. Культ Венеры — Духовного Союза и Богини Секса

10. Секс в Религиях Стран Севера

11. Ислам и Секс — Поклонение Сексу — Сексуальный Акт как Форма Молитвы

12. Секс как Владычица Мира —Секс как Оамое Удивительное Чудо Всех Времен

Библиография

Уголок Необычных Иллюстраций