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Лоргус - Книга о счастье

Андрей Лоргус - Книга о счастье
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
От автора. Я не собирался писать о счастье, ведь книжек про это так много, что добавить к ним еще одну едва ли нужно. Но вопросы о счастье, которые мне задавали и в храме, и в беседах, и на консультациях, меня взволновали. Оказалось, что христианского ответа на вопрос о счастье ждут многие, не только христиане.
Люди обращаются с жизненным вопрошанием к Библии, к философии, к Будде, к старцам, к гуру, к целителям и знахаркам. И вопрошание это – именно про счастье, про те надежды и мечты, которые ведут к счастью: любовь, здоровье, благополучие, чистая совесть и познание мира. Люди ищут счастья или того, что им называют. Оказалось, что от положительного ответа на вопрос о счастье может зависеть жизнеутверждающая стратегия многих людей. И наоборот, отрицание счастья может привести многих в уныние, пессимизм и депрессию. Оказалось, что духовная жизнь многих людей висит на волоске, и этот «волосок» – вера в счастье.

Протоиерей Андрей Лоргус - Книга о счастье

Издательство «Никея», 2014
ISBN 978-5-91761-265-2

Андрей Лоргус - Книга о счастье - Содержание

Почему я взялся писать о счастье? Вместо предисловия
Позитивная психология Научное отступление в качестве вступления
  • Презумпция оптимизма
  • Установка на счастье
Что означают красивые слова?
  • Радость, удовольствие, удовлетворенность
  • Жизнестойкость
  • Целеустремленность
  • Категория души
  • И наконец – счастье
Мифы о счастье
  • Счастье будет когда-то…
  • Вот когда я разбогатею…
  • Жестокая история про алые паруса
  • Счастье за горизонтом
  • Жизнь как зебра
  • Пора взрослеть
Душа создана для счастья
  • …как птица для полета?
  • Ловушка ложных смыслов
  • Пробиться к себе
  • Христианство без рецептов
Не в деньгах ли счастье?
  • Бум потребления: мы еще не наелись
  • Угрожают ли кредиты славянской самобытности
  • Благотворительность по расчету
Свобода и ответственность
  • Карикатура на послушание
  • Ответственность – удел храбрых
  • Бегство от свободы
Счастье и любовь
  • Счастье в любви
  • Все начинается с влюбленности
  • Эскиз любви
  • Влюбиться – и узнать другого
  • Зона риска
  • «Счастье – это когда тебя понимают»
  • Хромая любовь
  • «Батюшка, скорей повенчайте нас»
  • Гражданский брак похож на брак, но…
  • Медовый месяц
  • Взрыв бессознательного
  • Управление взрывом
  • Познакомимся заново
  • Тяжелая оскомина
Творчество как стратегия
  • Мы обречены на творчество
  • Комплекс «отбитых рук»
  • Творчество как процесс
  • «Красота спасет мир»
  • Кривой монастырь
Все мы работаем…
  • Церковь чтит созидателей
  • Где сокровище ваше?
  • Где трудиться христианину
Улыбка, радость, бессмертие
  • Весть о бессмертии – через культуру и космос
  • Главный источник счастья – вера в бессмертие
  • Значит, все имеет смысл?
  • «На холод», в Россию
  • Не прячь улыбку
  • Рецепт для себя
Страх побеждается Воскресением
  • Страх побеждается Воскресением
  • «Боженька накажет»
  • «Я самая великая грешница!»
  • В ожидании последних времен
  • Новые страхи
  • Почему мне не страшно
Страдания не больше жизни
  • Буря эмоций
  • Окамененное бесчувствие
  • Времена не выбирают
  • Страдания не больше жизни
АСКЕЗА И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
  • Естественная позитивность и сверхъестественная добродетель
  • Вместо человечности – к высотам Духа?
  • Если аскетику вынести на площадь
  • Вместо даров Духа – клиника неврозов
Миссия жизни
  • Идеология выживания
  • «Жизнь жительствует»
  • Счастье – Пасха
Об авторе

Андрей Лоргус - Книга о счастье - Счастье за горизонтом

Миф об «отложенном» счастье может касаться как времени, так и пространства. Например, если здесь живется плохо, можно отправиться за счастьем за границу. Вот эмигрирую, думает наш соотечественник, и там буду жить спокойной и счастливой жизнью. К сожалению, этот опасный миф многих людей просто уничтожил. Считать «заграницу» раем может только человек, который ничего не знает о том, как страдает и болеет иммигрант, какую он переживает ностальгию, как трудно ему прижиться на чужбине… Это все равно как человек, который курит и не знает, что такое рак легких. Тот, кто предупрежден, кто готов к испытаниям, может быть счастлив. А тот, кто пребывает в «розовом неведении», столкнется с огромными проблемами.
Бывает еще миф о мифе – мечты о золотом веке. Например, в русской духовности есть такой миф о «Святой Руси» – некоем царстве, которое всплывет из озера или, наоборот, погрузится в воды, как град Китеж. Это такой заповедный кусочек пространства, как бы Небесный Иерусалим, где Господь уже навел порядок, где нет зла. С догматической точки зрения такое представление о Святой Руси – просто ересь, потому что нет такого места на земле, где нет зла. А добро начинается только там, где трудится человек, трудится духовно и физически.

Андрей ЛоргусПротоиерей Андрей Лоргус

Протоиерей Андрей Лоргус – клирик храма Святителя Николая на Трех Горах, прежде служил в храме Илии Обыденного, в Высоко-Петровском монастыре, в психоневрологическом интернате.
Родился в 1956 году. Работал слесарем, бульдозеристом, старателем, грузчиком, лаборантом, дворником, сторожем, чтецом в храме.
В 1982 году окончил факультет психологии МГУ. В 1988 году рукоположен в дьяконы. В 1991 году окончил Московскую духовную семинарию. В священники рукоположен в 1993 году.
Был деканом факультета психологии Российского православного университета Иоанна Богослова. С 1996 года преподает антропологию и христианскую психологию в МГУ, в Российском православном университете, в Институте христианской психологии. В настоящее время является ректором Института христианской психологии. Читает авторские курсы: «Православная антропология», «Духовный путь личности», «Богословие языка и речи», «Психопатология религиозной жизни» и другие.
Занимается психологическим консультированием. Главные направления научных интересов – психология личности и семейная психология.
С 2010 года читает лекции по семейной психологии в интернете на платформе Webinar.

Views 834
Rating 5.0 / 5
Added 30.11.2017
Author esxatos
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5.0/5 (4)

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