От автора. Я не собирался писать о счастье, ведь книжек про это так много, что добавить к ним еще одну едва ли нужно. Но вопросы о счастье, которые мне задавали и в храме, и в беседах, и на консультациях, меня взволновали. Оказалось, что христианского ответа на вопрос о счастье ждут многие, не только христиане.

Люди обращаются с жизненным вопрошанием к Библии, к философии, к Будде, к старцам, к гуру, к целителям и знахаркам. И вопрошание это – именно про счастье, про те надежды и мечты, которые ведут к счастью: любовь, здоровье, благополучие, чистая совесть и познание мира. Люди ищут счастья или того, что им называют. Оказалось, что от положительного ответа на вопрос о счастье может зависеть жизнеутверждающая стратегия многих людей. И наоборот, отрицание счастья может привести многих в уныние, пессимизм и депрессию. Оказалось, что духовная жизнь многих людей висит на волоске, и этот «волосок» – вера в счастье.

Протоиерей Андрей Лоргус - Книга о счастье

Издательство «Никея», 2014

ISBN 978-5-91761-265-2

Андрей Лоргус - Книга о счастье - Содержание

Почему я взялся писать о счастье? Вместо предисловия

Позитивная психология Научное отступление в качестве вступления

Презумпция оптимизма

Установка на счастье

Что означают красивые слова?

Радость, удовольствие, удовлетворенность

Жизнестойкость

Целеустремленность

Категория души

И наконец – счастье

Мифы о счастье

Счастье будет когда-то…

Вот когда я разбогатею…

Жестокая история про алые паруса

Счастье за горизонтом

Жизнь как зебра

Пора взрослеть

Душа создана для счастья

…как птица для полета?

Ловушка ложных смыслов

Пробиться к себе

Христианство без рецептов

Не в деньгах ли счастье?

Бум потребления: мы еще не наелись

Угрожают ли кредиты славянской самобытности

Благотворительность по расчету

Свобода и ответственность

Карикатура на послушание

Ответственность – удел храбрых

Бегство от свободы

Счастье и любовь

Счастье в любви

Все начинается с влюбленности

Эскиз любви

Влюбиться – и узнать другого

Зона риска

«Счастье – это когда тебя понимают»

Хромая любовь

«Батюшка, скорей повенчайте нас»

Гражданский брак похож на брак, но…

Медовый месяц

Взрыв бессознательного

Управление взрывом

Познакомимся заново

Тяжелая оскомина

Творчество как стратегия

Мы обречены на творчество

Комплекс «отбитых рук»

Творчество как процесс

«Красота спасет мир»

Кривой монастырь

Все мы работаем…

Церковь чтит созидателей

Где сокровище ваше?

Где трудиться христианину

Улыбка, радость, бессмертие

Весть о бессмертии – через культуру и космос

Главный источник счастья – вера в бессмертие

Значит, все имеет смысл?

«На холод», в Россию

Не прячь улыбку

Рецепт для себя

Страх побеждается Воскресением

Страх побеждается Воскресением

«Боженька накажет»

«Я самая великая грешница!»

В ожидании последних времен

Новые страхи

Почему мне не страшно

Страдания не больше жизни

Буря эмоций

Окамененное бесчувствие

Времена не выбирают

Страдания не больше жизни

АСКЕЗА И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Естественная позитивность и сверхъестественная добродетель

Вместо человечности – к высотам Духа?

Если аскетику вынести на площадь

Вместо даров Духа – клиника неврозов

Миссия жизни

Идеология выживания

«Жизнь жительствует»

Счастье – Пасха

Об авторе

Андрей Лоргус - Книга о счастье - Счастье за горизонтом

Миф об «отложенном» счастье может касаться как времени, так и пространства. Например, если здесь живется плохо, можно отправиться за счастьем за границу. Вот эмигрирую, думает наш соотечественник, и там буду жить спокойной и счастливой жизнью. К сожалению, этот опасный миф многих людей просто уничтожил. Считать «заграницу» раем может только человек, который ничего не знает о том, как страдает и болеет иммигрант, какую он переживает ностальгию, как трудно ему прижиться на чужбине… Это все равно как человек, который курит и не знает, что такое рак легких. Тот, кто предупрежден, кто готов к испытаниям, может быть счастлив. А тот, кто пребывает в «розовом неведении», столкнется с огромными проблемами.

Бывает еще миф о мифе – мечты о золотом веке. Например, в русской духовности есть такой миф о «Святой Руси» – некоем царстве, которое всплывет из озера или, наоборот, погрузится в воды, как град Китеж. Это такой заповедный кусочек пространства, как бы Небесный Иерусалим, где Господь уже навел порядок, где нет зла. С догматической точки зрения такое представление о Святой Руси – просто ересь, потому что нет такого места на земле, где нет зла. А добро начинается только там, где трудится человек, трудится духовно и физически.

Протоиерей Андрей Лоргус