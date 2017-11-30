Лоргус - Книга о счастье
От автора. Я не собирался писать о счастье, ведь книжек про это так много, что добавить к ним еще одну едва ли нужно. Но вопросы о счастье, которые мне задавали и в храме, и в беседах, и на консультациях, меня взволновали. Оказалось, что христианского ответа на вопрос о счастье ждут многие, не только христиане.
Люди обращаются с жизненным вопрошанием к Библии, к философии, к Будде, к старцам, к гуру, к целителям и знахаркам. И вопрошание это – именно про счастье, про те надежды и мечты, которые ведут к счастью: любовь, здоровье, благополучие, чистая совесть и познание мира. Люди ищут счастья или того, что им называют. Оказалось, что от положительного ответа на вопрос о счастье может зависеть жизнеутверждающая стратегия многих людей. И наоборот, отрицание счастья может привести многих в уныние, пессимизм и депрессию. Оказалось, что духовная жизнь многих людей висит на волоске, и этот «волосок» – вера в счастье.
Протоиерей Андрей Лоргус - Книга о счастье
Издательство «Никея», 2014
ISBN 978-5-91761-265-2
Андрей Лоргус - Книга о счастье - Содержание
Почему я взялся писать о счастье? Вместо предисловия
Позитивная психология Научное отступление в качестве вступления
- Презумпция оптимизма
- Установка на счастье
Что означают красивые слова?
- Радость, удовольствие, удовлетворенность
- Жизнестойкость
- Целеустремленность
- Категория души
- И наконец – счастье
Мифы о счастье
- Счастье будет когда-то…
- Вот когда я разбогатею…
- Жестокая история про алые паруса
- Счастье за горизонтом
- Жизнь как зебра
- Пора взрослеть
Душа создана для счастья
- …как птица для полета?
- Ловушка ложных смыслов
- Пробиться к себе
- Христианство без рецептов
Не в деньгах ли счастье?
- Бум потребления: мы еще не наелись
- Угрожают ли кредиты славянской самобытности
- Благотворительность по расчету
Свобода и ответственность
- Карикатура на послушание
- Ответственность – удел храбрых
- Бегство от свободы
Счастье и любовь
- Счастье в любви
- Все начинается с влюбленности
- Эскиз любви
- Влюбиться – и узнать другого
- Зона риска
- «Счастье – это когда тебя понимают»
- Хромая любовь
- «Батюшка, скорей повенчайте нас»
- Гражданский брак похож на брак, но…
- Медовый месяц
- Взрыв бессознательного
- Управление взрывом
- Познакомимся заново
- Тяжелая оскомина
Творчество как стратегия
- Мы обречены на творчество
- Комплекс «отбитых рук»
- Творчество как процесс
- «Красота спасет мир»
- Кривой монастырь
Все мы работаем…
- Церковь чтит созидателей
- Где сокровище ваше?
- Где трудиться христианину
Улыбка, радость, бессмертие
- Весть о бессмертии – через культуру и космос
- Главный источник счастья – вера в бессмертие
- Значит, все имеет смысл?
- «На холод», в Россию
- Не прячь улыбку
- Рецепт для себя
Страх побеждается Воскресением
- Страх побеждается Воскресением
- «Боженька накажет»
- «Я самая великая грешница!»
- В ожидании последних времен
- Новые страхи
- Почему мне не страшно
Страдания не больше жизни
- Буря эмоций
- Окамененное бесчувствие
- Времена не выбирают
- Страдания не больше жизни
АСКЕЗА И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
- Естественная позитивность и сверхъестественная добродетель
- Вместо человечности – к высотам Духа?
- Если аскетику вынести на площадь
- Вместо даров Духа – клиника неврозов
Миссия жизни
- Идеология выживания
- «Жизнь жительствует»
- Счастье – Пасха
Об авторе
Андрей Лоргус - Книга о счастье - Счастье за горизонтом
Миф об «отложенном» счастье может касаться как времени, так и пространства. Например, если здесь живется плохо, можно отправиться за счастьем за границу. Вот эмигрирую, думает наш соотечественник, и там буду жить спокойной и счастливой жизнью. К сожалению, этот опасный миф многих людей просто уничтожил. Считать «заграницу» раем может только человек, который ничего не знает о том, как страдает и болеет иммигрант, какую он переживает ностальгию, как трудно ему прижиться на чужбине… Это все равно как человек, который курит и не знает, что такое рак легких. Тот, кто предупрежден, кто готов к испытаниям, может быть счастлив. А тот, кто пребывает в «розовом неведении», столкнется с огромными проблемами.
Бывает еще миф о мифе – мечты о золотом веке. Например, в русской духовности есть такой миф о «Святой Руси» – некоем царстве, которое всплывет из озера или, наоборот, погрузится в воды, как град Китеж. Это такой заповедный кусочек пространства, как бы Небесный Иерусалим, где Господь уже навел порядок, где нет зла. С догматической точки зрения такое представление о Святой Руси – просто ересь, потому что нет такого места на земле, где нет зла. А добро начинается только там, где трудится человек, трудится духовно и физически.
Протоиерей Андрей Лоргус
Протоиерей Андрей Лоргус – клирик храма Святителя Николая на Трех Горах, прежде служил в храме Илии Обыденного, в Высоко-Петровском монастыре, в психоневрологическом интернате.
Родился в 1956 году. Работал слесарем, бульдозеристом, старателем, грузчиком, лаборантом, дворником, сторожем, чтецом в храме.
В 1982 году окончил факультет психологии МГУ. В 1988 году рукоположен в дьяконы. В 1991 году окончил Московскую духовную семинарию. В священники рукоположен в 1993 году.
Был деканом факультета психологии Российского православного университета Иоанна Богослова. С 1996 года преподает антропологию и христианскую психологию в МГУ, в Российском православном университете, в Институте христианской психологии. В настоящее время является ректором Института христианской психологии. Читает авторские курсы: «Православная антропология», «Духовный путь личности», «Богословие языка и речи», «Психопатология религиозной жизни» и другие.
Занимается психологическим консультированием. Главные направления научных интересов – психология личности и семейная психология.
С 2010 года читает лекции по семейной психологии в интернете на платформе Webinar.
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