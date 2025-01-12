Ученик ... Что приходит на ум, когда вы слышите это слово? Может быть, вы вспоминаете двенадцать учеников ,которые ходили по пыльным улицам Иерусалима и Иудеи, следуя за Иисусом Христом. Или, возможно, это слово вы зывает в памяти образы чрезвычайно дисциплинированного человека, верно и преданно следующего за кем-то. Но напоминает ли это вам о вас самих? Знаете ли вы, что значит быть учеником? Считаете ли вы себя учеником Иисуса Христа?

Мы хотели бы помочь вам понять, чем действительно является ученичество Иисуса Христа, чтобы вы могли претворить его в свою жизнь при содействии Святого Духа. Истинное ученичество предполагает возврат к определенному Богом образу христианской жизни. В каком-то смысле мы могли бы назвать это христианской жизнью во всей ее полноте по сравнению с той дешевой заменой, которую многие в наши дни выдают за христианство.

Верующие первого столетия, полностью посвятившие свою жизнь следованию за Иисусом Христом, перевернули весь мир. Они жили христианской жизнью так, как были научены Самим Иисусом Христом. У нас также есть возможность жить подобно Христу. Следуя примеру ранней Церкви, мы должны принимать ученичество таким, каким оно было представлено Христом, таким, каким его понимали и принимали ученики! Как уже упомянулось во вступлении, все ученики являются верующими, но не все верующие являются учениками. Когда мы останавливаемся, не достигнув стандарта ученичества, тем са мым мы не позволяем Богу совершать Его работу в нас. Задайте себе вопрос: "Живу ли я христианской жизнью в соответст вии с Божьим замыслом?" Есть ли в вашей жизни стимул к постоянному духовному росту? Есть ли в ней радость, стремление, цель и смысл?

Если все сказанное не является описанием вашего хождения с Богом, если ваша христианская жизнь скучна, монотон на и не приносит удовлетворения, значит, настало время серьезно изучить утверждения Христа относительно ученичества. В конце концов, как мы сможем исполнить великое поручение идти и научить все народы, если сами не знаем, что значит быть учеником Христа? Для того чтобы учить, нужен учитель.

На пути достижения святости нельзя «срезать углы». Нет никакого секрета, открывающего то, что могло бы заменить годы хождения с Богом и преобразование в Его подобие. Мы живем в такое время, когда технология сделала возможным мгновенное достижение желаемых результатов. Фотографии печатаются в ателье за один час, короткое посещение солярия дает загар, равноценный тому, который вы получили бы за не сколько дней на пляже, а еда «быстрого приготовления" готовится прямо в тарелке. Для того чтобы снять деньги с банков ского счета, теперь нет нужды заходить в банк: можно просто остановиться у банкомата и нажать несколько кнопок. Сейчас во многих семьях есть микроволновые печи, кухонные комбайны, новейшие музыкальные центры даже в ванной комнате, персональные компьютеры, даже специальные "уличные пылесосы" для выдувания опавших листьев с клумб и лужаек! Зубная паста - и та продается в контейнерах "С насосом".

Грэг Лори - Ученичество

Миссия по организации церквей "Часовня на Голгофе", 2003

Грэг Лори - Ученичество - Содержание

Вступление