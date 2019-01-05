Лосев - Избранные труды по имяславию и корпусу сочинений Дионисия Ареопагита
Имяславие - одно из древнейших и характерных мистических движений православного Востока, заключающееся в особом почитании имени Божиего в истолковании имени Божиего как необходимого догматического условия религиозного учения, а также культа и мистического сознания в православии.
Современное имяславие коренится не только в первых столетиях христианства, но обнаруживается как характерная черта и в ряде древних религий, в первую очередь в религии Ветхого Завета. Так. В Ветхом Завете имя Божие является Его силой и энергией и неотделимо от Самого Бога.
Алексей Федорович Лосев - Избранные труды по имяславию и корпусу сочинений Дионисия Ареопагита. С приложением перевода трактата "О Божественных именах"
Философско-богословские сочинения
Санкт-Петербург: «Издательство Олега Абышко»; «Университетская книга — СПб», 2009 г. — 224 с.
ISBN 978-5-903525-46-1
Алексей Федорович Лосев - Избранные труды по имяславию и корпусу сочинений Дионисия Ареопагита. С приложением перевода трактата "О Божественных именах" – Содержание
- А. Ф. Лосев. Имяславие
- А. Ф. Лосев. Тезисы докладов, заметки
- А. А. Тахо-Годи. Тексты, связанные с Ареопагитским корпусом
- А. Ф. Лосев. Дионисий Ареопагит с точки зрения имяспавия
- А. А. Тахо-Годи. Рукопись А. Ф. Лосева о Дионисии Ареопагите
- А. Ф. Лосев. Историческое значение Ареопагитик
- Из архива А. Ф. Лосева. Трактат «О Божественных именах»
Алексей Федорович Лосев - Избранные труды по имяславию и корпусу сочинений Дионисия Ареопагита. С приложением перевода трактата «О Божественных именах - ТРАКТАТ "о Божественных именах" (перевод из архива А. Ф. Лосева)
2. Итак, нельзя дерзать сказать или помыслить что-либо об этом, как говорят, сверхсущном и таинственном Божестве, как только то. что нам боговидно изъявлено в Писаниях и как само оно благолепно предало о себе в Писаниях, что никому из сущих не доступно какое-либо знание о нем или созерцание, так как оно изъято изо всего. Также и исследования многих богословов прославляют его не только как невидимое и непостижимое, но также одновременно как неизведанное и неисследимое, так как нет никакого следа для проникших в его таинственную беспредельность. Однако и благо не чуждо всецело ничему из сущих, но оно благолепно являет сверхсущные лучи, неподвижно в нем самом пребывающие, при помощи излучений соответственно каждому из сущих, и возбуждает к доступному их созерцанию, общению и подобию с ними священные умы, которые священнолепно стремятся к нему, насколько позволено, и не дерзают чрезмерным образом к высшему, чем соразмерно преподанное им богоявление, и не соскользают к низшему, к послаблению злому, но твердо и неуклонно стремятся к лучам, их освещающим, и воспаряют соразмерно дозволенным им излучениям, со священным благоговением, мудро и свято.
3. Следуя этим богоначальным узам, которые управляют всеми святыми устроениями сверхнебесных чинов, и почитая тайну богоначалия превыше ума и суищности в неисследимом и священном благочестии ума, неизреченное же — в мудром молчании, мы устремляемся к сияниям, освещающим нас в Священных Писаниях, и световодимся ими к богоначальным гимнам, премирно освещаемые ими, и настроенные к священным песнословиям и также к видению богоначальных светов соразмерно нам и к воспеванию ими благодетельного начала всякого священного светоявления, как оно само предало о себе в Священных Писаниях.
Итак, оно есть причина всего и начало, и сущность, и жизнь, и воззвание к восстановлению всего отпавшего от него, обновление и возображение отпавших вследствие искажения в себе образа Божьего; священное утверждение движимых каким-либо нечистым веянием; безопасность стойких; руководительство, возводящее стремящихся к нему; озарение просвещаемых; начало совершенства для усовершающихся; богоначалие обожаемых; смирение ищущих смирения; единство единящихся; сверхсущное и сверхначальное начало всякого начала; благое возвещение тайны согласно дозволенному и, просто сказать, — жизнь живущих, сущность сущих, начало и причина всякой жизни и сущности вследствие его благости, приводящей сущее к бытию и сохраняющей его.
4. Все это открылось нам чрез Божественные Писания, и ты найдешь, что, так сказать, все священные славословия богословов уготовляют божественные именования, изъявляя и славословя благодетельные исхождения богоначалия. Отсюда почти в каждом богословском произведении мы видим, что богоначалие священно воспевается: как единственность и единичность, вследствие простоты и единства, посредством которой, как единотворящеи силы, мы образуем единство и, в то время как наши частичные своеобразия премирно стремятся к объединению, приводимся к боговидной единственности и богоподражательному единению; как Троица же — вследствие триипостасного выявления сверхсущной рождаемости, от которой происходит и именуется всякое отечество на небе и на земле; и как причина сущего, потому что все вызвано к бытию чрез его творящую сущности благость; как мудрое и прекрасное, ибо оно неповрежденно сохраняет все сущее, сообразно его природе, как исполненное всякой божественной гармонии и священного благолепия, отменно как человеколюбивое, ибо оно истинно и всецело сообщилось роду человеческому в одной из своих ипостасей, воззвав к себе и возвысив человеческое унижение» из которого неизреченным образом явился кроткий Иисус и, вечный, воспринял временную протяженность, и тот, который сверхсущностью возвышается над всяким естественным чином, близко приобщился к нашей природе, сохранив неизменным и несмешанным утверждение присущих Ему свойств. При этом все иные боготворящие светы, согласно Писаниям, изъявительно дарованы нам через таинственное предание от наших боговдохновенных наставников, чему и мы научены; теперь же соответственно нам, благодаря священным завесам человеколюбия Свящ<енных> Писаний и священноначальных преданий, облекающего умное в чувственное и сверхсущное — в существующее; придающего формы и образы бесформенному и безобразному и облекающего разнообразием многих символов сверхъестественную и бесформенную простоту, —мы стали неповрежденными и бессмертными и стяжали жребий уподобления Христу и высшего блаженства, «всегда с Господом», по Писанию, «будем» исполняясь Его видимого богоявления в пречистых созерцаниях, озаряющего нас ослепительными сияниями, которыми (были озарены) ученики в том божественнейшем преображении; приобщаясь своим бесстрастным и невещественным умом к Его умному светоподательству и к Его превосходящему ум единству в непостижимых и блаженных обнаружениях пресветлых лучей, в божественнейшем подражании пренебесным умам, — ибо мы равны ангелам будем, — как говорит истина Писаний, и сынами Божиими, будучи сынами воскресения.
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