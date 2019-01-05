Имяславие - одно из древнейших и характерных мистических движений православного Востока, заключающееся в особом почитании имени Божиего в истолковании имени Божиего как необходимого догматического условия религиозного учения, а также культа и мистического сознания в православии.

Современное имяславие коренится не только в первых столетиях христианства, но обнаруживается как характерная черта и в ряде древних религий, в первую очередь в религии Ветхого Завета. Так. В Ветхом Завете имя Божие является Его силой и энергией и неотделимо от Самого Бога.

Алексей Федорович Лосев - Избранные труды по имяславию и корпусу сочинений Дионисия Ареопагита. С приложением перевода трактата "О Божественных именах"

Философско-богословские сочинения

Санкт-Петербург: «Издательство Олега Абышко»; «Университетская книга — СПб», 2009 г. — 224 с.

ISBN 978-5-903525-46-1

Алексей Федорович Лосев - Избранные труды по имяславию и корпусу сочинений Дионисия Ареопагита. С приложением перевода трактата "О Божественных именах" – Содержание

А. Ф. Лосев. Имяславие

А. Ф. Лосев. Тезисы докладов, заметки

А. А. Тахо-Годи. Тексты, связанные с Ареопагитским корпусом

А. Ф. Лосев. Дионисий Ареопагит с точки зрения имяспавия

А. А. Тахо-Годи. Рукопись А. Ф. Лосева о Дионисии Ареопагите

А. Ф. Лосев. Историческое значение Ареопагитик

Из архива А. Ф. Лосева. Трактат «О Божественных именах»

Алексей Федорович Лосев - Избранные труды по имяславию и корпусу сочинений Дионисия Ареопагита. С приложением перевода трактата «О Божественных именах - ТРАКТАТ "о Божественных именах" (перевод из архива А. Ф. Лосева)

2. Итак, нельзя дерзать сказать или помыслить что-либо об этом, как говорят, сверхсущном и таинственном Божестве, как только то. что нам боговидно изъявлено в Писаниях и как само оно благолепно предало о себе в Писаниях, что никому из сущих не доступно какое-либо знание о нем или созерцание, так как оно изъято изо всего. Также и исследования многих богословов прославляют его не только как невидимое и непостижимое, но также одновременно как неизведанное и неисследимое, так как нет никакого следа для проникших в его таинственную беспредельность. Однако и благо не чуждо всецело ничему из сущих, но оно благолепно являет сверхсущные лучи, неподвижно в нем самом пребывающие, при помощи излучений соответственно каждому из сущих, и возбуждает к доступному их созерцанию, общению и подобию с ними священные умы, которые священнолепно стремятся к нему, насколько позволено, и не дерзают чрезмерным образом к высшему, чем соразмерно преподанное им богоявление, и не соскользают к низшему, к послаблению злому, но твердо и неуклонно стремятся к лучам, их освещающим, и воспаряют соразмерно дозволенным им излучениям, со священным благоговением, мудро и свято.

3. Следуя этим богоначальным узам, которые управляют всеми святыми устроениями сверхнебесных чинов, и почитая тайну богоначалия превыше ума и суищности в неисследимом и священном благочестии ума, неизреченное же — в мудром молчании, мы устремляемся к сияниям, освещающим нас в Священных Писаниях, и световодимся ими к богоначальным гимнам, премирно освещаемые ими, и настроенные к священным песнословиям и также к видению богоначальных светов соразмерно нам и к воспеванию ими благодетельного начала всякого священного светоявления, как оно само предало о себе в Священных Писаниях.

Итак, оно есть причина всего и начало, и сущность, и жизнь, и воззвание к восстановлению всего отпавшего от него, обновление и возображение отпавших вследствие искажения в себе образа Божьего; священное утверждение движимых каким-либо нечистым веянием; безопасность стойких; руководительство, возводящее стремящихся к нему; озарение просвещаемых; начало совершенства для усовершающихся; богоначалие обожаемых; смирение ищущих смирения; единство единящихся; сверхсущное и сверхначальное начало всякого начала; благое возвещение тайны согласно дозволенному и, просто сказать, — жизнь живущих, сущность сущих, начало и причина всякой жизни и сущности вследствие его благости, приводящей сущее к бытию и сохраняющей его.