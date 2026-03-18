Лосский - Достоевский и его христианское миропонимание

Книга Николая Лосского «Достоевский и его христианское миропонимание» представляет собой фундаментальное исследование религиозно-философских основ творчества великого писателя, написанное одним из крупнейших представителей русской интуитивистской философии. Автор ставит задачу систематизировать разрозненные и зачастую парадоксальные идеи Достоевского, представив их как цельное и глубоко продуманное христианское мировоззрение. Основная идея произведения заключается в том, что в центре всех исканий Достоевского стоит живая личность Христа, которая является единственным мерилом истины, красоты и подлинной свободы человека.

Содержательная часть книги детально анализирует антропологию Достоевского, его понимание грехопадения, покаяния и обожения. Лосский последовательно разбирает образы главных героев крупнейших романов — от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых», — показывая, как через их судьбы писатель раскрывает диалектику добра и зла. Автор уделяет значительное внимание теодицее Достоевского — его ответу на вопрос о существовании страдания в мире, созданном благим Богом. В книге также исследуются темы соборности, русского мессианизма и отношения писателя к теократии, при этом Лосский мастерски отделяет временные политические увлечения Достоевского от его вечных онтологических интуиций.

Текст написан в строгом, аналитическом и при этом глубоко сопереживающем стиле, который позволяет читателю не только понять логику философских построений, но и почувствовать духовный пульс произведений Достоевского. Николай Лосский использует свой философский аппарат, чтобы высветить те грани мысли писателя, которые часто ускользают от чисто литературного анализа. Работа служит незаменимым ресурсом для всех, кто стремится к глубокому пониманию русской религиозной философии и этического наследия Достоевского. Это чтение помогает осознать, что для великого провидца христианство было не внешней доктриной, а самой сутью бытия, способной преобразить даже самую падшую человеческую душу.

Николай Лосский – Достоевский и его христианское миропонимание

Издательство – «Имени Чехова» – 412 с.

Нью-Йорк – 1953 г.

Предисловие

От автора

Часть I ЛИЧНОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО

Глава I. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ДОСТОЕВСКОГО - Глава II. РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ДОСТОЕВСКОГО - Глава III. «ПЕРЕРОЖДЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ»

Часть II МИРОПОНИМАНИЕ ДОСТОЕВСКОГО