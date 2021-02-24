XIX века, провозгласил, что музыка — это вершина искусства, поскольку, по его словам, «всякое искусство постоянно стремится к положению, которое занимает музыка». Во всякой другой области искусства, по его мнению, возможно различение между материей и формой, тогда как в музыке оно преодолевается. Вследствие этого она представляет собой вершину «искусства ради искусства» — идеал в понимании всякого искусства.

Даже если мы не разделяем этой «декадентской» концепции искусства, мы не можем не учитывать специфического характера музыки. В отличие от других форм искусства — таких как литература (проза, поэзия и драма), скульптура, живопись... — музыка существует, пока она звучит, если можно так выразиться. Быть может, еще танец — единственный род искусства, о котором можно сказать то же самое. Прочее же — живопись, скульптура и литература — обладают основой по- стоянного характера, тогда как музыка лишь преходяща, даже если в наши дни она существует в нотных и аудиозаписях. Сегодня мало кто станет попросту отрицать, что можно говорить о богословии живописи или скульптуры. XX век заново открыл богословие иконы. После некоторого размышления сюда же можно добавить литературу, особенно поэзию. Если мы пойдем еще дальше, к тому же добавится и танец, не говоря уже об архитектуре. Музыка ? Наша цель — говорить не о музыке вообще или просто о музыке как таковой, но о музыке литургической, то есть музыке определенного рода и специфики. Речь идет об «утилитарном», в некотором смысле, подходе к музыке, преследующем конкретную цель, коей не является простое исследование эстетической эмоции (без стремления, тем не менее, свести к минимуму или исключить понятие красоты; к этому мы еще вернемся).

Эта музыка, как указывает ее название, связана с литургией. Но как можно рассматривать литургию вне связи с богословским содержанием? Разумеется, — и мы это увидим, — термин и понятие «богословие» не должны здесь восприниматься в смысле, который это слово приобретает в разговоре о «догматическом богословии» или также о «систематическом богословии» (выражение, представляющееся мне, скорее, неудачным!) в образовательном контексте. Рассуждение о «богословии» литургической музыки представляет собой попытку установить связь между литургией и музыкой. Для кого-то такой связи не существует: можно совершать богослужение и без музыки, как на «тихих мессах». И на этот раз XX век также дал импульс для развития относительно новой дисциплины, которую сегодня называют «литургическим богословием». В этой перспективе сама литургия является предметом, преподаваемым в рамках богословия, то есть не просто то, что говорят нам тексты (поэзия, гимнография) — что и так всегда присутствовало, — но сама структура богослужений, построение раз- личных циклов (суточного, недельного, годового, неподвижного и подвижного).

Священник Николай Лосский - Очерк богословия литургической музыки. Православный взгляд

М.: Издательский дом «Познание», 2021. 104 с., 17 ил.

ISBN 978-5-906960-85-6

Священник Николай Лосский - Очерк богословия литургической музыки. Православный взгляд - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ к русскому изданию

ПРЕДИСЛОВИЕ автора

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I Музыка и Седьмой Вселенский Собор

ГЛАВА II Богослужение и богословие

ГЛАВА III Музыка и богословие

ГЛАВА IV Литургическая музыка сегодня

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Молчание

ЛИТЕРАТУРА