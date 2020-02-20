Икона приравнивается к Священному Писанию и Кре­сту как одна из форм откровения и богопознания, в которой совершается со­четание Божественных и человеческих воль и действий. И то и другое, поми­мо своего прямого значения, являет отражение горнего мира; и то и другое есть символ Духа, Который в них заключается. Следовательно, как содержа­ние слова и образа, так и значение и роль их - одни и те же. Образ, так же как и богослужение, является проводником догматических определений и выражением благодатной жизни Священного Предания в Церкви. Через бо­гослужение и через икону откровение становится достоянием и жизненным заданием верующего народа. Поэтому с самого начала церковное искусство получает и форму, соответствующую тому, что оно выражает. Есть уникальная возможность приобрести предметы церковного искусства в магазине sretenie.ru - иконы, подарки, ювелирные изделия. Церковь созда­ет совершенно особую категорию образа, соответствующего ее природе, само назначение которого обусловливает его особый характер. Церковь - Царство не от мира сего (ср.: Ин. 18:36) - живет в мире и для мира, для его спасения.

Лосский Владимир Николаевич - Успенский Леонид Александрович - Смысл икон

В. Н. Лосский, Л. А. Успенский ; пер. с фр. В. А. Рещиковой, Л. А. Успенской

М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет: Эксмо, 2014. - 336 с.: ил.

ISBN 978-5-699-61939-9 (Эксмо)

ISBN 978-5-7429-0777-0 (ПСТГУ)

Лосский Владимир Николаевич - Успенский Леонид Александрович - Смысл икон - Содержание

ПРЕДАНИЕ И ПРЕДАНИЯ (пер.В.А.Рещиковой)

СМЫСЛ И ЯЗЫК ИКОН ТЕХНИКА ИКОНОПИСАНИЯ ОБЪЯСНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ИКОН ИКОНОСТАС СВЯТЫЕ, ИЛИ ЦАРСКИЕ, ВРАТА ИКОНЫ ХРИСТОВЫ (пер. Л. А. Успенской) Нерукотворный образ Спасов (пер.Л. А. Успенской)

Господь Вседержитель (пер. Л. А. Успенской) ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ (пер.Л.А.Успенской) ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ (пер.Л.А.Успенской) Икона Божией Матери Знамение

Богоматерь Одигитрия (пер. Л. А. Успенской)

Смоленская икона Божией Матери (пер.Л. А. Успенской)

Тихвинская икона Божией Матери (пер.Л. А. Успенской)

Казанская икона Божией Матери (пер. Л. А. Успенской)

Богоматерь на троне

Иконы Божией Матери «Умиления»

ВладимирскаяиконаБожиейМатери

Толгская икона Божией Матери

Корсунская икона Божией Матери Умиления

Страстная икона Богоматери (пер.Л.А.Успенской) ИКОНЫ СВЯТЫХ Святой Иоанн Предтеча (пер. Л. А. Успенской)

Архангел Михаил (пер. Л. А. Успенской).

Портреты святых апостолов Петра и Павла и икона апостола Павла

Святой евангелист Иоанн (пер.Л.А.Успенской)

Святой евангелист Лука (пер.Л.А.Успенской)

Святой Григорий Палама (пер.Л.А.Успенской)

Святой епископ Авраамий

Святитель Николай, Мир Ликийских чудотворец

Святой Василий Великий и святой великомученик Георгий

Преподобный Сергий Радонежский

Святой Симеон Столпник (пер.Л. А. Успенской)

Святой Макарий Унженский и Желтоводский

Святой Димитрий Солунский (пер.Л. А. Успенской)

Святая мученица Параскева Пятница

Святой великомученик Георгий Победоносец, или Чудо святого Георгия о змие

Святой пророк Илия

Икона избранных святых (пер. Л. А. Успенской)

ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Рождество Пресвятой Богородицы (пер.Л. А. Успенской)

Воздвижение Креста Господня (пер. Л. А. Успенской)

Покров Пресвятой Богородицы (пер. Л. А. Успенской)

Введение во Храм Пресвятой Богородицы (пер.Л.А.Успенской)

Рождество Христово

Крещение Господне

Сретение (пер. Л. А. Успенской)

Благовещение Пресвятой Богородицы

Воскрешение Лазаря

Вход Господень в Иерусалим

Крест (пер.Л. А. Успенской)

Воскресение Христово Сошествие во ад Жены Мироносицы у гроба Преполовение Пятидесятницы (пер. Л. А. Успенской) Вознесение Господне

Святая Пятидесятница Святая Троица Сошествие Святого Духа

Преображение Господне (пер. Л. А. Успенской)

Успение Пресвятой Богородицы (пер. Л. А. Успенской)

Список СОКРАЩЕНИЙ

Источники иллюстраций

От РЕДАКЦИИ

Лосский Владимир Николаевич - Успенский Леонид Александрович - Смысл икон - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Прототип классической иконографии Рождества Христова, которую мы видим на воспроизведенной здесь иконе, находится на ампулах V и VI столетий, в ко­торых паломники приносили домой из Святой Земли масло от лампад, горев­ших во святых местах.

В своей описательной части икона соответствует кондаку праздника:

«Дева днесь Пресущественнаго раждает и земля вертеп Неприступному при­ носит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог».

Икона добавляет еще две сцены, расположенные в нижних углах, почерпнутые из предания.

В своем содержании икона Рождества Христова имеет два основных аспекта: прежде всего, она раскрывает самую сущность события, факт не­ преложного вочеловечения Бога, ставит нас перед видимым свидетельством основного догмата христианской веры, подчеркивая своими деталями как Бо­жество, так и человечество воплотившегося Слова. Во-вторых, икона Рожде­ства Христова показывает нам действие этого события на естественную жизнь мира, дает как бы перспективу всех его последствий. Ибо, по словам свт. Гри­гория Богослова, Рождество Христово «не праздник создания, но праздник воссоздания», обновления, освящающего весь мир.

Вся тварь через Вопло­щение Бога получает новый смысл своего бытия, лежащий в конечной цели ее существования - ее грядущем преображении. Поэтому вся тварь прини­мает участие в совершившемся событии, и вокруг родившегося Богомладенца мы видим представителей всего созданного мира, каждого в подобающем ему служении, или, как говорит Церковь, - благодарении. «Что Тебе прине­сем, Христе, яко явился еси на земли яко Человек нас ради? Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит: Ангели - пение; небеса - звез­ду; волсви - дары; пастырие - чудо; земля - вертеп; пустыня - ясли; мы же - Матерь Деву...»

К этому икона добавляет еще приношения мира животного и мира растительного.