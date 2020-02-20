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Лосский - Смысл икон

Лосский - Смысл икон
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Икона приравнивается к Священному Писанию и Кре­сту как одна из форм откровения и богопознания, в которой совершается со­четание Божественных и человеческих воль и действий. И то и другое, поми­мо своего прямого значения, являет отражение горнего мира; и то и другое есть символ Духа, Который в них заключается. Следовательно, как содержа­ние слова и образа, так и значение и роль их - одни и те же.
Образ, так же как и богослужение, является проводником догматических определений и выражением благодатной жизни Священного Предания в Церкви. Через бо­гослужение и через икону откровение становится достоянием и жизненным заданием верующего народа.
Поэтому с самого начала церковное искусство получает и форму, соответствующую тому, что оно выражает. Есть уникальная возможность приобрести предметы церковного искусства в магазине sretenie.ru - иконы, подарки, ювелирные изделия. Церковь созда­ет совершенно особую категорию образа, соответствующего ее природе, само назначение которого обусловливает его особый характер.
Церковь - Царство не от мира сего (ср.: Ин. 18:36) - живет в мире и для мира, для его спасения.

Лосский Владимир Николаевич - Успенский Леонид Александрович - Смысл икон

В. Н. Лосский, Л. А. Успенский ; пер. с фр. В. А. Рещиковой, Л. А. Успенской
М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет: Эксмо, 2014. - 336 с.: ил.
ISBN 978-5-699-61939-9 (Эксмо)
ISBN 978-5-7429-0777-0 (ПСТГУ)

Лосский Владимир Николаевич - Успенский Леонид Александрович - Смысл икон - Содержание

ПРЕДАНИЕ И ПРЕДАНИЯ (пер.В.А.Рещиковой)
СМЫСЛ И ЯЗЫК ИКОН
ТЕХНИКА ИКОНОПИСАНИЯ
ОБЪЯСНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ИКОН
ИКОНОСТАС
СВЯТЫЕ, ИЛИ ЦАРСКИЕ, ВРАТА
ИКОНЫ ХРИСТОВЫ (пер. Л. А. Успенской)
  • Нерукотворный образ Спасов (пер.Л. А. Успенской)
  • Господь Вседержитель (пер. Л. А. Успенской)
Икона БогоматериИКОНЫ БОГОМАТЕРИ (пер.Л.А.Успенской)
  • Икона Божией Матери Знамение
  • Богоматерь Одигитрия (пер. Л. А. Успенской)
  • Смоленская икона Божией Матери (пер.Л. А. Успенской)
  • Тихвинская икона Божией Матери (пер.Л. А. Успенской)
  • Казанская икона Божией Матери (пер. Л. А. Успенской)
  • Богоматерь на троне
  • Иконы Божией Матери «Умиления»
  • ВладимирскаяиконаБожиейМатери
  • Толгская икона Божией Матери
  • Корсунская икона Божией Матери Умиления
  • Страстная икона Богоматери (пер.Л.А.Успенской)
ИКОНЫ СВЯТЫХ
  • Святой Иоанн Предтеча (пер. Л. А. Успенской)
  • Архангел Михаил (пер. Л. А. Успенской).
  • Портреты святых апостолов Петра и Павла и икона апостола Павла
  • Святой евангелист Иоанн (пер.Л.А.Успенской)
  • Святой евангелист Лука (пер.Л.А.Успенской)
  • Святой Григорий Палама (пер.Л.А.Успенской)
  • Святой епископ Авраамий
  • Святитель Николай, Мир Ликийских чудотворец
  • Святой Василий Великий и святой великомученик Георгий
  • Преподобный Сергий Радонежский
  • Святой Симеон Столпник (пер.Л. А. Успенской)
  • Святой Макарий Унженский и Желтоводский
  • Святой Димитрий Солунский (пер.Л. А. Успенской)
  • Святая мученица Параскева Пятница
  • Святой великомученик Георгий Победоносец, или Чудо святого Георгия о змие
  • Святой пророк Илия
  • Икона избранных святых (пер. Л. А. Успенской)
ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
  • Рождество Пресвятой Богородицы (пер.Л. А. Успенской)
  • Воздвижение Креста Господня (пер. Л. А. Успенской)
  • Покров Пресвятой Богородицы (пер. Л. А. Успенской)
  • Введение во Храм Пресвятой Богородицы (пер.Л.А.Успенской)
  • Рождество Христово
  • Крещение Господне
  • Сретение (пер. Л. А. Успенской)
  • Благовещение Пресвятой Богородицы
  • Воскрешение Лазаря
  • Вход Господень в Иерусалим
  • Крест (пер.Л. А. Успенской)
  • Воскресение Христово
    • Сошествие во ад
    • Жены Мироносицы у гроба
    • Преполовение Пятидесятницы (пер. Л. А. Успенской)
    • Вознесение Господне
  • Святая Пятидесятница
    • Святая Троица
    • Сошествие Святого Духа
  • Преображение Господне (пер. Л. А. Успенской)
  • Успение Пресвятой Богородицы (пер. Л. А. Успенской)
Список СОКРАЩЕНИЙ
Источники иллюстраций
От РЕДАКЦИИ

Рождество ХристовоЛосский Владимир Николаевич - Успенский Леонид Александрович - Смысл икон - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Прототип классической иконографии Рождества Христова, которую мы видим на воспроизведенной здесь иконе, находится на ампулах V и VI столетий, в ко­торых паломники приносили домой из Святой Земли масло от лампад, горев­ших во святых местах.
В своей описательной части икона соответствует кондаку праздника:
«Дева днесь Пресущественнаго раждает и земля вертеп Неприступному при­ носит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог».
Икона добавляет еще две сцены, расположенные в нижних углах, почерпнутые из предания.
В своем содержании икона Рождества Христова имеет два основных аспекта: прежде всего, она раскрывает самую сущность события, факт не­ преложного вочеловечения Бога, ставит нас перед видимым свидетельством основного догмата христианской веры, подчеркивая своими деталями как Бо­жество, так и человечество воплотившегося Слова. Во-вторых, икона Рожде­ства Христова показывает нам действие этого события на естественную жизнь мира, дает как бы перспективу всех его последствий. Ибо, по словам свт. Гри­гория Богослова, Рождество Христово «не праздник создания, но праздник воссоздания», обновления, освящающего весь мир.
Вся тварь через Вопло­щение Бога получает новый смысл своего бытия, лежащий в конечной цели ее существования - ее грядущем преображении. Поэтому вся тварь прини­мает участие в совершившемся событии, и вокруг родившегося Богомладенца мы видим представителей всего созданного мира, каждого в подобающем ему служении, или, как говорит Церковь, - благодарении. «Что Тебе прине­сем, Христе, яко явился еси на земли яко Человек нас ради? Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит: Ангели - пение; небеса - звез­ду; волсви - дары; пастырие - чудо; земля - вертеп; пустыня - ясли; мы же - Матерь Деву...»
К этому икона добавляет еще приношения мира животного и мира растительного.
sretenie.ru
Views 1 493
Rating 4.9 / 5
Added 20.02.2020
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (7)

Comments (1 comment)

G
gios76 6 years ago

спасибо

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