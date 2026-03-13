Лосский - Типы мировоззрений
Книга Николая Онуфриевича Лосского «Типы мировоззрений: Введение в метафизику» представляет собой фундаментальный труд, в котором автор проводит глубокую классификацию основных философских систем, опираясь на свою концепцию интуитивизма. Лосский ставит задачу не просто перечислить существующие школы мысли, но вскрыть их гносеологические корни и показать, как те или иные предпосылки неизбежно ведут к конкретным типам миропонимания. Основная идея произведения заключается в том, что метафизика является не набором абстрактных гипотез, а строгой наукой о мире как целом, и её адекватное построение возможно только при условии признания непосредственной связи познающего субъекта с объективной реальностью.
Содержательная часть книги разделена на систематический разбор трех главных направлений: спиритуализма, материализма и критицизма (включая позитивизм). Лосский подробно анализирует сильные и слабые стороны каждой системы, демонстрируя, как одностороннее увлечение либо чувственным опытом, либо чистым разумом приводит к искажению картины бытия. Автор мастерски подводит читателя к идее «иерархического персонализма», утверждая, что мир состоит из субстанциальных деятелей разного уровня, чья активность и творческое взаимодействие образуют единство космоса. Особое внимание уделяется критике материализма за его неспособность объяснить феномен сознания и критике крайнего идеализма за отрыв от живой конкретности сущего.
Текст написан в классическом академическом стиле, характерном для Лосского — с безупречной логикой, ясностью определений и уважительным отношением к оппонентам. Это не просто учебник, а глубокое философское введение, которое учит мыслить системно и видеть за частными научными фактами их мировоззренческую подоплеку. Работа служит идеальным стартом для тех, кто хочет разобраться в лабиринтах философской мысли и найти твердую почву для построения собственного цельного взгляда на мир. Это чтение помогает осознать, что выбор мировоззрения — это не вопрос вкуса, а результат глубокого интеллектуального и духовного самоопределения.
Н. О. Лосский – Типы мировоззрений - Введение в метафизику
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 216 с.
ISBN 978-5-4499-1525-2
Н. О. Лосский – Типы мировоззрений - Содержание
Введение
1. Метафизика, как центральная философская наука
2. Классификация метафизических систем
Отдел первый
Глава первая. Учения о материи
1. Виды натурфилософских учений о материи
2. Гилокинетическое учение о материи
3. Динамистическое учение о материи
4. Энергетическое учение о материи
Глава вторая. Актуализм
1. Борьба актуализма против идеальных начал
2. Защита идеальных начал против критики актуализма
3. Неорганический и органический актуализм
Глава третья. Учения о душе и душевных явлениях
1. Субстанциализм, актуализм и идеал-реализм в учениях о душе
2. Сознание
3. Учения, релативирующие психическое и материальное бытие
Отдел второй
Глава четвертая. Материализм
1. Определение материализма. Доводы в пользу материализма
2. Виды материализма
3. Критика материализма
4. Методологический материализм. Экономический материализм
5. Непоследовательность материалистических систем
6. Причины привлекательности материализма
7. Материализм стоиков, как бессознательный идеал-реализм
Глава пятая. Спиритуализм и панпсихизм
1. Доводы в пользу спиритуализма и панпсихизма
2. Виды панпсихизма
3. Учение панпсихизма о пространстве и времени
4. Критика спиритуализма и панпсихизма
Глава шестая. Дуализм и проблема связи душевного и телесного бытия
1. Дуализм
2. Отношение между душевными и телесными процессами
3. Психофизический параллелизм
4. Учение конкретного идеал-реализма об отношении души и тела
Глава седьмая. Отвлеченный и конкретный идеал-реализм
Глава восьмая. Конкретный органический идеал-реализм, как многосторонний философский синтез
