Лосский - Типы мировоззрений

Книга Николая Онуфриевича Лосского «Типы мировоззрений: Введение в метафизику» представляет собой фундаментальный труд, в котором автор проводит глубокую классификацию основных философских систем, опираясь на свою концепцию интуитивизма. Лосский ставит задачу не просто перечислить существующие школы мысли, но вскрыть их гносеологические корни и показать, как те или иные предпосылки неизбежно ведут к конкретным типам миропонимания. Основная идея произведения заключается в том, что метафизика является не набором абстрактных гипотез, а строгой наукой о мире как целом, и её адекватное построение возможно только при условии признания непосредственной связи познающего субъекта с объективной реальностью.

Содержательная часть книги разделена на систематический разбор трех главных направлений: спиритуализма, материализма и критицизма (включая позитивизм). Лосский подробно анализирует сильные и слабые стороны каждой системы, демонстрируя, как одностороннее увлечение либо чувственным опытом, либо чистым разумом приводит к искажению картины бытия. Автор мастерски подводит читателя к идее «иерархического персонализма», утверждая, что мир состоит из субстанциальных деятелей разного уровня, чья активность и творческое взаимодействие образуют единство космоса. Особое внимание уделяется критике материализма за его неспособность объяснить феномен сознания и критике крайнего идеализма за отрыв от живой конкретности сущего.

Текст написан в классическом академическом стиле, характерном для Лосского — с безупречной логикой, ясностью определений и уважительным отношением к оппонентам. Это не просто учебник, а глубокое философское введение, которое учит мыслить системно и видеть за частными научными фактами их мировоззренческую подоплеку. Работа служит идеальным стартом для тех, кто хочет разобраться в лабиринтах философской мысли и найти твердую почву для построения собственного цельного взгляда на мир. Это чтение помогает осознать, что выбор мировоззрения — это не вопрос вкуса, а результат глубокого интеллектуального и духовного самоопределения.

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 216 с.

ISBN 978-5-4499-1525-2

Н. О. Лосский – Типы мировоззрений - Содержание

Введение

1. Метафизика, как центральная философская наука

2. Классификация метафизических систем

Отдел первый

Глава первая. Учения о материи 1. Виды натурфилософских учений о материи 2. Гилокинетическое учение о материи 3. Динамистическое учение о материи 4. Энергетическое учение о материи

Глава вторая. Актуализм 1. Борьба актуализма против идеальных начал 2. Защита идеальных начал против критики актуализма 3. Неорганический и органический актуализм

Глава третья. Учения о душе и душевных явлениях 1. Субстанциализм, актуализм и идеал-реализм в учениях о душе 2. Сознание 3. Учения, релативирующие психическое и материальное бытие



Отдел второй