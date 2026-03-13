Лосский - Типы мировоззрений

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Philosophy

Книга Николая Онуфриевича Лосского «Типы мировоззрений: Введение в метафизику» представляет собой фундаментальный труд, в котором автор проводит глубокую классификацию основных философских систем, опираясь на свою концепцию интуитивизма. Лосский ставит задачу не просто перечислить существующие школы мысли, но вскрыть их гносеологические корни и показать, как те или иные предпосылки неизбежно ведут к конкретным типам миропонимания. Основная идея произведения заключается в том, что метафизика является не набором абстрактных гипотез, а строгой наукой о мире как целом, и её адекватное построение возможно только при условии признания непосредственной связи познающего субъекта с объективной реальностью.

Содержательная часть книги разделена на систематический разбор трех главных направлений: спиритуализма, материализма и критицизма (включая позитивизм). Лосский подробно анализирует сильные и слабые стороны каждой системы, демонстрируя, как одностороннее увлечение либо чувственным опытом, либо чистым разумом приводит к искажению картины бытия. Автор мастерски подводит читателя к идее «иерархического персонализма», утверждая, что мир состоит из субстанциальных деятелей разного уровня, чья активность и творческое взаимодействие образуют единство космоса. Особое внимание уделяется критике материализма за его неспособность объяснить феномен сознания и критике крайнего идеализма за отрыв от живой конкретности сущего.

Текст написан в классическом академическом стиле, характерном для Лосского — с безупречной логикой, ясностью определений и уважительным отношением к оппонентам. Это не просто учебник, а глубокое философское введение, которое учит мыслить системно и видеть за частными научными фактами их мировоззренческую подоплеку. Работа служит идеальным стартом для тех, кто хочет разобраться в лабиринтах философской мысли и найти твердую почву для построения собственного цельного взгляда на мир. Это чтение помогает осознать, что выбор мировоззрения — это не вопрос вкуса, а результат глубокого интеллектуального и духовного самоопределения.

Н. О. Лосский – Типы мировоззрений - Введение в метафизику

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 216 с.

ISBN 978-5-4499-1525-2

Н. О. Лосский – Типы мировоззрений - Содержание

Введение

  • 1. Метафизика, как центральная философская наука

  • 2. Классификация метафизических систем

Отдел первый

  • Глава первая. Учения о материи

    • 1. Виды натурфилософских учений о материи

    • 2. Гилокинетическое учение о материи

    • 3. Динамистическое учение о материи

    • 4. Энергетическое учение о материи

  • Глава вторая. Актуализм

    • 1. Борьба актуализма против идеальных начал

    • 2. Защита идеальных начал против критики актуализма

    • 3. Неорганический и органический актуализм

  • Глава третья. Учения о душе и душевных явлениях

    • 1. Субстанциализм, актуализм и идеал-реализм в учениях о душе

    • 2. Сознание

    • 3. Учения, релативирующие психическое и материальное бытие

Отдел второй

  • Глава четвертая. Материализм

    • 1. Определение материализма. Доводы в пользу материализма

    • 2. Виды материализма

    • 3. Критика материализма

    • 4. Методологический материализм. Экономический материализм

    • 5. Непоследовательность материалистических систем

    • 6. Причины привлекательности материализма

    • 7. Материализм стоиков, как бессознательный идеал-реализм

  • Глава пятая. Спиритуализм и панпсихизм

    • 1. Доводы в пользу спиритуализма и панпсихизма

    • 2. Виды панпсихизма

    • 3. Учение панпсихизма о пространстве и времени

    • 4. Критика спиритуализма и панпсихизма

  • Глава шестая. Дуализм и проблема связи душевного и телесного бытия

    • 1. Дуализм

    • 2. Отношение между душевными и телесными процессами

    • 3. Психофизический параллелизм

    • 4. Учение конкретного идеал-реализма об отношении души и тела

  • Глава седьмая. Отвлеченный и конкретный идеал-реализм

  • Глава восьмая. Конкретный органический идеал-реализм, как многосторонний философский синтез

Related Books

All Books