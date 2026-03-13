Книга Николая Лосского «Воспоминания: Жизнь и философский путь» представляет собой уникальное свидетельство эпохи, объединяющее в себе личную биографию выдающегося мыслителя и хронику развития русской философской мысли первой половины XX века. Автор ставит задачу не просто пересказать события своей жизни, но проследить, как жизненный опыт, встречи с современниками и исторические потрясения формировали его систему интуитивизма. Основная идея произведения заключается в неразрывности интеллектуального поиска и духовного становления личности, где даже бытовые детали и академические споры становятся частью масштабного пути к пониманию основ бытия.

Содержательная часть мемуаров охватывает огромный временной отрезок: от детских лет в Витебской губернии и учебы в Санкт-Петербургском университете до драматических событий революции, изгнания на «философском пароходе» и последующей жизни в Европе и США. Лосский детально описывает атмосферу интеллектуальной жизни дореволюционной России, свои научные заграничные командировки и общение с такими величинами, как Бердяев, Франк и Карсавин. Особое внимание уделяется эволюции его главных идей — учения о мире как органическом целом и концепции перевоплощения, при этом автор предельно искренне говорит о своих религиозных исканиях и возвращении в лоно Православной Церкви.

Текст написан в классическом академическом стиле, отличающемся ясностью мысли, спокойствием и философской глубиной, что делает чтение одновременно познавательным и вдохновляющим. Николай Лосский избегает излишней эмоциональности, предпочитая аналитический взгляд на собственную судьбу и судьбу своей родины, что придает его воспоминаниям особую историческую ценность. Работа служит незаменимым источником для понимания русской религиозной философии в изгнании и остается одним из самых светлых и глубоких автобиографических произведений в русской литературе.

Николай Лосский - Воспоминания: Жизнь и философский путь

Предисл. и примеч. Б. Н. Лосского; Вступ. ст. О. Т. Ермишина; Коммент., публ. текстов в прилож. О.Т. Ермишина и С. М. Половинкина;

Прилож.: Письма Н. О. Лосского к священнику Павлу Флоренскому (1913-1919)

Биографические данные о Борисе Николаевиче Лосском; Письма Н.О. Лосского к Б.Н. Лосскому и его семье (1948-1949, 1954-1957)

М.: Викмо- Русский путь, 2008. 400 с.

ISBN 978-5-98454-012-4 (Викмо-М)

ISBN 978-5-85887-316-7 (Русский путь)

Николай Лосский - Воспоминания: Жизнь и философский путь - Содержание

О.Т. Ермишин. Н.О. Лосский и метафизика его жизни

От редакции

Б.Н. Лосский. Предисловие

Введение

1. Раннее детство в местечке Дагда

2. В витебской гимназии

3. Приключения за границею

4. Гимназия и университет в Петербурге

5. Ученая и общественная деятельность в Петербурге

6. Переход от теории знания к метафизике

7. Революция 1917 года

8. В Праге (1922-1942)

9. В Братиславе

10. После войны

Б.Н. Лосский. Примечания

Приложения

С. М. Половинкин. Н.О. Лосский и священник Павел Флоренский

Письма Н.О. Лосского к священнику Павлу Флоренскому (1913-1919) Публикация СМ. Половинкина

Биографические данные о Борисе Николаевиче Лосском. Публикация СМ. Половинкина

Письма Н.О. Лосского к Б.Н. Лосскому и его семье (1948-1949, 1954-1957) Публикация О.Т Ермишина

О.Т. Ермишин, С. М. Половинкин. Комментарии