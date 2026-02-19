Лоуэлл - Оккультная Япония

Книга «Оккультная Япония, или Путь богов» (2026) — это уникальное эзотерическое исследование, написанное выдающимся американским востоковедом и астрономом Персивалем Лоуэллом. Труд посвящен изучению фундаментальных аспектов японской духовности, в центре которых стоит феномен одержимости божествами (синтоистский транс) и практика инкарнации духов в человеческое тело. Автор приглашает читателя в путешествие к священному пику Онтакэ, где древние ритуалы синто предстают не как застывшие догмы, а как живой, мистический опыт.

Лоуэлл подробно описывает «чудеса» — физические проявления веры, такие как хождение по огню и очищение холодной водой, а также структуру клубов паломников, которые веками сохраняли эзотерические знания. Особое внимание в книге уделено гохэю (ритуальному жезлу) как инструменту призыва духов и метафизическому анализу «ноуменов» — скрытых сущностей, определяющих японскую индивидуальность. Автор рассматривает Японию не через призму политики или экономики, а через её «оккультный нерв», исследуя, как путь богов (Синто) формирует сознание народа.

Издание 2025 года от проекта «Касталия» возвращает современному читателю этот классический текст, снабженный глубоким анализом трансовых состояний и религиозной психологии. Книга будет интересна востоковедам, психологам юнгианской школы, а также всем, кто стремится заглянуть за экзотическую ширму Японии и прикоснуться к её эзотерическому сердцу.

М.: Касталия, 2026. — 240 с.

ISBN 978-5-908110-02-0

