Лоусон - Псалтирь - Часть 1 - 3
Современная церковь нуждается в библейском учении, а учителя Библии нуждаются в материалах, которые помогут им и направят в проповеди Божьего Слова. Данный комментарий к Ветхому Завету дает церкви хлеб, чтобы накормить духовно голодающих; форма книги помогает легкому усвоению материала. Итог — новая духовная динамика, так необходимая церкви сегодня.
Результатом истинного библейского учения должен стать обновленный интерес к Библии, а с ним и более широкая перспектива библейских познаний, понимание особых принципов Писания, достойное применение и жизнь в радости. Уникальный формат этого комментария позволяет достигнуть всех этих результатов, благодаря специальным разделам.
Цитаты в начале каждой главы заставляют читателя задуматься и служат хорошей иллюстрацией к введению и непосредственному исследованию текста — все это позволяет людям погружаться в Слово Божье и самостоятельно, и в группах. Комментарий объясняет библейский отрывок стих за стихом, дабы человек мог понять Писание и применять его в современном контексте. В заключении авторы подводят итог своего исследования и предлагают определенное применение для всех затронутых тем. Приведенным в конце каждой главы планом проповеди могут пользоваться пасторы и учителя Библии, готовясь к своим урокам и выступлениям.
Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Экспозиционный комментарий - Часть 1 - Псалмы 1 - 74
Санкт-Петербург, Библия для всех, 2010
ISBN 978-5-7454-1199-1
Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Экспозиционный комментарий - Часть 1 - Псалмы 1 - 74 - Содержание
Предисловие редактора
Благодарности
Введение в Псалтирь
- Псалом 1, Два пути
- Псалом 2, Непобедимое царство
- Псалом 3, Победоносное упование
- Псалом 4, Спокойная уверенность
- Псалом 5. Наполненная Богом жизнь
- Псалом 6, Победная сила покаяния
- Псалом 7, Сердечная мольба о правосудии
- Псалом 8. Лишь Бог велик!
- Псалом 9, 1-21, В ожидании приговора
- Псалом 9, 22-39, Неизбежный триумф Господа
- Псалом 10, Когда разрушены основания
- Псалом 11. Когда вы в меньшинстве
- Псалом 12. Радость после слез
- Псалом 113, Безумие греха
- Псалом 14, Приближаясь к Царю
- Псалом 15, Живая надежда
- Псалом 16, Спасательный круг души
- Псалом 17, Держась за скалу
- Псалом 18, Откровение славы Божьей
- Псалом 19, Исход сражения— от Господа
- Псалом 20, Радость победы
- Псалом 21. Пророчество о кресте
- Псалом 22. Добрый Пастырь и Радушный Хозяин
- Псалом 23, Достойное поклонение
- Псалом 24. Божьи пути в смутные дни
- Псалом 25. Ходить в непорочности
- Псалом 26. Непоколебимое упование
- Псалом 27, Радость об ответе на молитву
- Псалом 28. Державное величие
- Псалом 29, Под Божьим скальпелем
- Псалом 30, Бог — моя скала
- Псалом 31, Прямой разговор о бесчестных поступках
- Псалом 32. Пойте нашему Владыке
- Псалом 33, Благо благодарности
- Псалом 34, Объявление войны
- Псалом 35, Человек предполагает, а Бог располагает
- Псалом 36. Всматриваясь в даль
- Псалом 37. Высокая цена недостойных поступков
- Псалом 38. Строгая любовь
- Псааом 39. Через тернии — к звездам
- Псалом 40. Предан, повержен, но блажен
- Псалом 41. Верное средство от депрессии
- Псалом 42. Держась упования
- Псалом 43. Осажденный народ
- Псалом 44. Брачная песнь царя
- Псалом 45. Великая скала
- Псалом 46, Воспойте Царю
- Псалом 47, Сион, город Бога нашего
- Псалом 48, Скудость состоятельности
- Псалом 49. Тщетное поклонение
- Псалом 50. Исповедь
- Псалом 51, Божья защита
- Псалом 52, Бог, Который правит глупцами
- Псалом 53, Помощь свыше
- Псалом 54, Предательство
- Псалом 55, Избавление в испытаниях
- Псалом 56. Прибежище для души
- Псалом 57. Характер проявляется в действии
- Псалом 58, Доставка на дом
- Псалом 59, Побеждая печали
- Псалом 60, Как скала
- Псалом 61. Только Бог
- Псалом 62. Одна священная страсть
- Псалом 63, Загнан злодеями
- Псалом 64, Полное посвящение
- Псалом 65, Воскликните Господу
- Псалом 66, Да веселятся народы
- Псалом 67. Постоянное прославление
- Псалом 68, Безвинно гонимы
- Псалом 69, Боже, поспеши ко мне!
- Псалом 70. Выдержать до конца
- Псалом 71. Больше, чем Соломон
- Псалом 72. Близорукая вера
- Псалом 73, Восстань, Боже!
- Псалом 74. Божья дробилка
Словарь терминов
Примечания
Библиография
13/08/2013
Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Экспозиционный комментарий – Часть II – Псалмы 75 - 150
Русское издание. «Библия для всех», 2010 г., 416 с.
ISBN 978-5-7454-1244-8
Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Экспозиционный комментарий – Часть II – Псалмы 75 – 150 – Содержание
Предисловие редактора
Благодарности
Введение в Псалтирь
- Псалом 75. Праведный гнев
- Псалом 76. Победить отчаяние
- Псалом 77. Не забывай вспоминать
- Псалом 78. Ради славы Твоей
- Псалом 79. Великое пробуждение
- Псалом 80. Полное покаяние
- Псалом 81. Неотвратимый суд
- Псалом 82. Божественное вмешательство
- Псалом 83. Святая обитель
- Псалом 84. Оживи нас снова!
- Псалом 85. Помилуй меня!
- Псалом 86. Славный град
- Псалом 87. Тьма безнадежности
- Псалом 88. Вечная верность
- Псалом 89. Взгляд из вечности
- Псалом 90. Суверенная безопасность
- Псалом 91. Неудержимая хвала
- Псалом 92. Господь царствует!
- Псалом 93. Незаслуженное страдание
- Псалом 94. Достоин хвалы
- Псалом 95. Все народы, вся слава!
- Псалом 96. Богоцентричное мировоззрение
- Псалом 97. Великая хвала
- Псалом 98. Абсолютная суверенность
- Псалом 99. Во дворах Его
- Псалом 100. Внутренняя чистота
- Псалом 101. Непоколебимая надежда
- Псалом 102. Славное занятие
- Псалом 103. Всемогущий Бог
- Псалом 104. Невидимая рука
- Псалом 105. Полная ясность
- Псалом 106. Божеблагий!
- Псалом 107. Непотопляемая вера
- Псалом 108. Гибель репутации
- Псалом 109. Суверенный Спаситель
- Псалом 110. Великие дела
- Псалом 111. Богоцентричная жизнь
- Псалом 112. Пламенная хвала
- Псалом 113. 1-8. Божественное избавление
- Псалом 113.9-26. Бессмертный и невидимый
- Псалмы 114 и 115. Абсолютно достаточная благодать
- Псалом 116. Высший приоритет
- Псалом 117. Торжествующая благодарность
- Псалом 118.1-8. Sola Scriptura (I)
- Псалом 118:9-48. Sola Scriptura (II)
- Псалом 118:49-88. Sola Scriptura (III)
- Псалом 118:89-128. Sola Scriptura (IV)
- Псалом 118:129-176. Sola Scriptura (V)
- Псалом 119. Влекомые ввысь
- Псалом 120. Обретение силы
- Псалом 121. Радостное прибытие
- Псалом 122. Взгляд ввысь
- Псалом 123. Божественное отличие
- Псалом 124. Крепко утвержденный верующий
- Псалом 125. Время пробуждения
- Псалом 126. Скованная верой семья
- Псалом 127. Успешная жизнь
- Псалом 128. Неодолимая стойкость
- Псалом 129. Полное прощение.
- Псалом 130. Простое доверие
- Псалом 131. Место благодати
- Псалом 132. Слиты воедино
- Псалом 133. Величественное поклонение
- Псалом 134. Смелая хвала великому Богу
- Псалом 135. Вечная любовь
- Псалом 136. Уклонение от хвалы
- Псалом 137. Бесстрашная вера
- Псалом 138. Безграничен, но близок
- Псалом 139. Отчаянный крик
- Псалом 140. Торжествующая молитва
- Псалом 141. Никогда не одинок
- Псалом 142. Настоящее покаяние
- Псалом 143. Дарованная Богом победа
- Псалом 144. Бесконечная хвала.
- Псалом 145. Целенаправленная хвала
- Псалом 146 и 147. Подобающая хвала
- Псалом 148. Исполненная силой хвала
- Псалом 149. Исключительная хвала
- Псалом 150. Завершающий пик хвалы
Словарь терминов
Примечания
Библиография
Если мы хотим увидеть новую Реформацию в современной Церкви, то нужно в первую очередь реформировать церковную проповедь. Не всякая проповедь нас устроит. Если мы хотим обновления Церкви, мы должны возродить экспозиционный подход к проповеди. При таком подходе проповедник главным образом читает и объясняет Писание и показывает, как оно относится к жизни слушателей. По словам Филипа Райкена, «основные пункты проповеди вытекают непосредственно из библейского текста. Проповедник не только отталкивается от Писания, но и позволяет Писанию диктовать контекст и содержание всей проповеди». Экспозиционная проповедь — это в самом полном смысле этого слова проповедь библейская.
Такая реформация проповеди как раз и произошла в дни Лютера. Боевым кличем Реформации стали слова sola Scriptura (лат. «только Писание»), положившие начало движению, изменившему ход истории. Если в наши дни и произойдет новая Реформация, то только при возвращении к здравой проповеди Священного Писания. Такое духовное пробуждение будет сопровождаться проповедями, раскрывающими неисследимое богатство псалмов. С тем же усердием, каким обладали прошлые поколения служителей, современные проповедники должны приступить к разъяснению священных писаний псалмопевцев. В наше время пасторы должны продолжить — с возросшей уверенностью — разъяснять любимую многими людьми библейскую книгу Псалтирь.
Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Руководство по экспозиционной проповеди – Часть III – Как проповедовать по Псалмам
Русское издание. «Библия для всех», 2010 г., 225 с.
ISBN 978-5-7454-1246-2
Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Руководство по экспозиционной проповеди – Часть III – Как проповедовать по Псалмам - Содержание
Предисловие
Псалмы для новой реформации
- Глава 1. Подготовка проповедника
- Глава 2. Посвящение
- Глава 3, Дополнительные материалы
- Глава 4. Знакомство с Псалтирью
- Глава 5. Выбор псалма
- Глава 6. Знакомство с жанрами псалмов
- Глава 7. Изучите заголовок
- Глава 8. Наблюдение
- Глава 9. Толкование отрывка
- Глава 10. Мост через пропасть языка
- Глава 11, Параллелизм
- Глава 12. Мост через пропасть грамматики
- Глава 13. Мост через пропасть истории
- Глава 14. Мост через пропасть географии
- Глава 15. Мост через пропасть культуры
- Глава 16. Мост через пропасть речевых фигур
- Глава 17. Соединять перекрестные ссылки
- Глава 18. Преобразовать находки
- Глава 19. Искусство проповеди
- Глава 20. Проверка текста проповеди
- Глава 21. Когда мы проповедуем
Спасибо! Полезная книга.
спасибо
Огромное спасибо.
EugeneTatarinov нужно либо заплатить за абонимент либо что то сделать полезное для клуба
а так просто не скачаешь
если я дам книги джона оуэна в djvu формате, мне дадут эту книгу?
как отсюда вообще что-то скачивать?
Спасибо!Супер!