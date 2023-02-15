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Лоусон - Псалтирь - Часть 1 - 3

Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Экспозиционный комментарий - Часть 1 - Псалмы 1 - 74
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, Homiletics
Современная церковь нуждается в библейском учении, а учителя Библии нуждаются в материалах, которые помогут им и направят в проповеди Божьего Слова. Данный комментарий к Ветхому Завету дает церкви хлеб, чтобы накормить духовно голодающих; форма книги помогает легкому усвоению материала. Итог — новая духовная динамика, так необходимая церкви сегодня.
Результатом истинного библейского учения должен стать обновленный интерес к Библии, а с ним и более широкая перспектива библейских познаний, понимание особых принципов Писания, достойное применение и жизнь в радости. Уникальный формат этого комментария позволяет достигнуть всех этих результатов, благодаря специальным разделам.
Цитаты в начале каждой главы заставляют читателя задуматься и служат хорошей иллюстрацией к введению и непосредственному исследованию текста — все это позволяет людям погружаться в Слово Божье и самостоятельно, и в группах. Комментарий объясняет библейский отрывок стих за стихом, дабы человек мог понять Писание и применять его в современном контексте. В заключении авторы подводят итог своего исследования и предлагают определенное применение для всех затронутых тем. Приведенным в конце каждой главы планом проповеди могут пользоваться пасторы и учителя Библии, готовясь к своим урокам и выступлениям.

Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Экспозиционный комментарий - Часть 1 - Псалмы 1 - 74

Санкт-Петербург, Библия для всех, 2010
ISBN 978-5-7454-1199-1

Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Экспозиционный комментарий - Часть 1 - Псалмы 1 - 74 - Содержание

Предисловие редактора
Благодарности
Введение в Псалтирь
  • Псалом 1, Два пути
  • Псалом 2, Непобедимое царство
  • Псалом 3, Победоносное упование
  • Псалом 4, Спокойная уверенность
  • Псалом 5. Наполненная Богом жизнь
  • Псалом 6, Победная сила покаяния
  • Псалом 7, Сердечная мольба о правосудии
  • Псалом 8. Лишь Бог велик!
  • Псалом 9, 1-21, В ожидании приговора
  • Псалом 9, 22-39, Неизбежный триумф Господа
  • Псалом 10, Когда разрушены основания
  • Псалом 11. Когда вы в меньшинстве
  • Псалом 12. Радость после слез
  • Псалом 113, Безумие греха
  • Псалом 14, Приближаясь к Царю
  • Псалом 15, Живая надежда
  • Псалом 16, Спасательный круг души
  • Псалом 17, Держась за скалу
  • Псалом 18, Откровение славы Божьей
  • Псалом 19, Исход сражения— от Господа
  • Псалом 20, Радость победы
  • Псалом 21. Пророчество о кресте
  • Псалом 22. Добрый Пастырь и Радушный Хозяин
  • Псалом 23, Достойное поклонение
  • Псалом 24. Божьи пути в смутные дни
  • Псалом 25. Ходить в непорочности
  • Псалом 26. Непоколебимое упование
  • Псалом 27, Радость об ответе на молитву
  • Псалом 28. Державное величие
  • Псалом 29, Под Божьим скальпелем
  • Псалом 30, Бог — моя скала
  • Псалом 31, Прямой разговор о бесчестных поступках
  • Псалом 32. Пойте нашему Владыке
  • Псалом 33, Благо благодарности
  • Псалом 34, Объявление войны
  • Псалом 35, Человек предполагает, а Бог располагает
  • Псалом 36. Всматриваясь в даль
  • Псалом 37. Высокая цена недостойных поступков
  • Псалом 38. Строгая любовь
  • Псааом 39. Через тернии — к звездам
  • Псалом 40. Предан, повержен, но блажен
  • Псалом 41. Верное средство от депрессии
  • Псалом 42. Держась упования
  • Псалом 43. Осажденный народ
  • Псалом 44. Брачная песнь царя
  • Псалом 45. Великая скала
  • Псалом 46, Воспойте Царю
  • Псалом 47, Сион, город Бога нашего
  • Псалом 48, Скудость состоятельности
  • Псалом 49. Тщетное поклонение
  • Псалом 50. Исповедь
  • Псалом 51, Божья защита
  • Псалом 52, Бог, Который правит глупцами
  • Псалом 53, Помощь свыше
  • Псалом 54, Предательство
  • Псалом 55, Избавление в испытаниях
  • Псалом 56. Прибежище для души
  • Псалом 57. Характер проявляется в действии
  • Псалом 58, Доставка на дом
  • Псалом 59, Побеждая печали
  • Псалом 60, Как скала
  • Псалом 61. Только Бог
  • Псалом 62. Одна священная страсть
  • Псалом 63, Загнан злодеями
  • Псалом 64, Полное посвящение
  • Псалом 65, Воскликните Господу
  • Псалом 66, Да веселятся народы
  • Псалом 67. Постоянное прославление
  • Псалом 68, Безвинно гонимы
  • Псалом 69, Боже, поспеши ко мне!
  • Псалом 70. Выдержать до конца
  • Псалом 71. Больше, чем Соломон
  • Псалом 72. Близорукая вера
  • Псалом 73, Восстань, Боже!
  • Псалом 74. Божья дробилка
Словарь терминов
Примечания
Библиография
13/08/2013

Псалтирь - Экспозиционный комментарий – Часть II – Псалмы 75 - 150Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Экспозиционный комментарий – Часть II – Псалмы 75 - 150

Русское издание. «Библия для всех», 2010 г., 416 с.
ISBN 978-5-7454-1244-8

Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Экспозиционный комментарий – Часть II – Псалмы 75 – 150 – Содержание

Предисловие редактора
Благодарности
Введение в Псалтирь
  • Псалом 75. Праведный гнев
  • Псалом 76. Победить отчаяние
  • Псалом 77. Не забывай вспоминать
  • Псалом 78. Ради славы Твоей
  • Псалом 79. Великое пробуждение
  • Псалом 80. Полное покаяние
  • Псалом 81. Неотвратимый суд
  • Псалом 82. Божественное вмешательство
  • Псалом 83. Святая обитель
  • Псалом 84. Оживи нас снова!
  • Псалом 85. Помилуй меня!
  • Псалом 86. Славный град
  • Псалом 87. Тьма безнадежности
  • Псалом 88. Вечная верность
  • Псалом 89. Взгляд из вечности
  • Псалом 90. Суверенная безопасность
  • Псалом 91. Неудержимая хвала
  • Псалом 92. Господь царствует!
  • Псалом 93. Незаслуженное страдание
  • Псалом 94. Достоин хвалы
  • Псалом 95. Все народы, вся слава!
  • Псалом 96. Богоцентричное мировоззрение
  • Псалом 97. Великая хвала
  • Псалом 98. Абсолютная суверенность
  • Псалом 99. Во дворах Его
  • Псалом 100. Внутренняя чистота
  • Псалом 101. Непоколебимая надежда
  • Псалом 102. Славное занятие
  • Псалом 103. Всемогущий Бог
  • Псалом 104. Невидимая рука
  • Псалом 105. Полная ясность
  • Псалом 106. Божеблагий!
  • Псалом 107. Непотопляемая вера
  • Псалом 108. Гибель репутации
  • Псалом 109. Суверенный Спаситель
  • Псалом 110. Великие дела
  • Псалом 111. Богоцентричная жизнь
  • Псалом 112. Пламенная хвала
  • Псалом 113. 1-8. Божественное избавление
  • Псалом 113.9-26. Бессмертный и невидимый
  • Псалмы 114 и 115. Абсолютно достаточная благодать
  • Псалом 116. Высший приоритет
  • Псалом 117. Торжествующая благодарность
  • Псалом 118.1-8. Sola Scriptura (I)
  • Псалом 118:9-48. Sola Scriptura (II)
  • Псалом 118:49-88. Sola Scriptura (III)
  • Псалом 118:89-128. Sola Scriptura (IV)
  • Псалом 118:129-176. Sola Scriptura (V)
  • Псалом 119. Влекомые ввысь
  • Псалом 120. Обретение силы
  • Псалом 121. Радостное прибытие
  • Псалом 122. Взгляд ввысь
  • Псалом 123. Божественное отличие
  • Псалом 124. Крепко утвержденный верующий
  • Псалом 125. Время пробуждения
  • Псалом 126. Скованная верой семья
  • Псалом 127. Успешная жизнь
  • Псалом 128. Неодолимая стойкость
  • Псалом 129. Полное прощение.
  • Псалом 130. Простое доверие
  • Псалом 131. Место благодати
  • Псалом 132. Слиты воедино
  • Псалом 133. Величественное поклонение
  • Псалом 134. Смелая хвала великому Богу
  • Псалом 135. Вечная любовь
  • Псалом 136. Уклонение от хвалы
  • Псалом 137. Бесстрашная вера
  • Псалом 138. Безграничен, но близок
  • Псалом 139. Отчаянный крик
  • Псалом 140. Торжествующая молитва
  • Псалом 141. Никогда не одинок
  • Псалом 142. Настоящее покаяние
  • Псалом 143. Дарованная Богом победа
  • Псалом 144. Бесконечная хвала.
  • Псалом 145. Целенаправленная хвала
  • Псалом 146 и 147. Подобающая хвала
  • Псалом 148. Исполненная силой хвала
  • Псалом 149. Исключительная хвала
  • Псалом 150. Завершающий пик хвалы
Словарь терминов
Примечания
Библиография
Псалтирь - Руководство по экспозиционной проповеди – Часть III – Как проповедовать по ПсалмамЕсли мы хотим увидеть новую Реформацию в современной Церкви, то нужно в первую очередь реформировать церковную проповедь. Не всякая проповедь нас устроит. Если мы хотим обновления Церкви, мы должны возродить экспозиционный подход к проповеди. При таком подходе проповедник главным образом читает и объясняет Писание и показывает, как оно относится к жизни слушателей. По словам Филипа Райкена, «основные пункты проповеди вытекают непосредственно из библейского текста. Проповедник не только отталкивается от Писания, но и позволяет Писанию диктовать контекст и содержание всей проповеди». Экспозиционная проповедь — это в самом полном смысле этого слова проповедь библейская.
Такая реформация проповеди как раз и произошла в дни Лютера. Боевым кличем Реформации стали слова sola Scriptura (лат. «только Писание»), положившие начало движению, изменившему ход истории. Если в наши дни и произойдет новая Реформация, то только при возвращении к здравой проповеди Священного Писания. Такое духовное пробуждение будет сопровождаться проповедями, раскрывающими неисследимое богатство псалмов. С тем же усердием, каким обладали прошлые поколения служителей, современные проповедники должны приступить к разъяснению священных писаний псалмопевцев. В наше время пасторы должны продолжить — с возросшей уверенностью — разъяснять любимую многими людьми библейскую книгу Псалтирь.

Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Руководство по экспозиционной проповеди – Часть III – Как проповедовать по Псалмам

Русское издание. «Библия для всех», 2010 г., 225 с.
ISBN 978-5-7454-1246-2

Стивен Дж. Лоусон - Псалтирь - Руководство по экспозиционной проповеди – Часть III – Как проповедовать по Псалмам - Содержание

Предисловие
Псалмы для новой реформации
  • Глава 1. Подготовка проповедника
  • Глава 2. Посвящение
  • Глава 3, Дополнительные материалы
  • Глава 4. Знакомство с Псалтирью
  • Глава 5. Выбор псалма
  • Глава 6. Знакомство с жанрами псалмов
  • Глава 7. Изучите заголовок
  • Глава 8. Наблюдение
  • Глава 9. Толкование отрывка
  • Глава 10. Мост через пропасть языка
  • Глава 11, Параллелизм
  • Глава 12. Мост через пропасть грамматики
  • Глава 13. Мост через пропасть истории
  • Глава 14. Мост через пропасть географии
  • Глава 15. Мост через пропасть культуры
  • Глава 16. Мост через пропасть речевых фигур
  • Глава 17. Соединять перекрестные ссылки
  • Глава 18. Преобразовать находки
  • Глава 19. Искусство проповеди
  • Глава 20. Проверка текста проповеди
  • Глава 21. Когда мы проповедуем
Views 5 201
Rating 4.9 / 5
Added 15.02.2023
Author brat Warden
Rate this publication:
4.9/5 (18)

Comments (7 comments)

B
brat Eduard 3 years ago

Спасибо! Полезная книга.
G
gios76 3 years ago

спасибо
M
maxena 3 years ago

Огромное спасибо.
B
brat Artem 7 years ago

EugeneTatarinov нужно либо заплатить за абонимент либо что то сделать полезное для клуба

а так просто не скачаешь
E
EugeneTatarinov 7 years ago

если я дам книги джона оуэна в djvu формате, мне дадут эту книгу?
E
EugeneTatarinov 7 years ago

как отсюда вообще что-то скачивать? 

 
T
t@t 9 years ago

Спасибо!Супер!

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