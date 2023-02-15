Современная церковь нуждается в библейском учении, а учителя Библии нуждаются в материалах, которые помогут им и направят в проповеди Божьего Слова. Данный комментарий к Ветхому Завету дает церкви хлеб, чтобы накормить духовно голодающих; форма книги помогает легкому усвоению материала. Итог — новая духовная динамика, так необходимая церкви сегодня.

Результатом истинного библейского учения должен стать обновленный интерес к Библии, а с ним и более широкая перспектива библейских познаний, понимание особых принципов Писания, достойное применение и жизнь в радости. Уникальный формат этого комментария позволяет достигнуть всех этих результатов, благодаря специальным разделам.

Цитаты в начале каждой главы заставляют читателя задуматься и служат хорошей иллюстрацией к введению и непосредственному исследованию текста — все это позволяет людям погружаться в Слово Божье и самостоятельно, и в группах. Комментарий объясняет библейский отрывок стих за стихом, дабы человек мог понять Писание и применять его в современном контексте. В заключении авторы подводят итог своего исследования и предлагают определенное применение для всех затронутых тем. Приведенным в конце каждой главы планом проповеди могут пользоваться пасторы и учителя Библии, готовясь к своим урокам и выступлениям.