Данный труд доктора Стивена Лоусона входит в известную серию «экспозиционных комментариев», предназначенных для глубокого изучения Писания. Автор ставит своей целью не просто сухой лингвистический анализ, а раскрытие величественного характера Бога через поэзию и пророчества второй половины Псалтири.

Стивен Лоусон - Псалтирь. Экспозиционный комментарий - Псалмы 75-150

Стивен Лоусон, пер. с англ. - Самара: Церковь «Благая весть», 2021. - 416 с.

ISBN: 978-5-745-41684-2

Стивен Лоусон - - Псалтирь. Экспозиционный комментарий - Псалмы 75-150 - Содержание

Предисловие редактора

Благодарности

Введение в Псалтирь

Псалом 75. Праведный гнев

Псалом 76. Победить отчаяние

Псалом 77. Не забывай вспоминать

Псалом 78. Ради славы Твоей

Псалом 79. Великое пробуждение

Псалом 80. Полное покаяние

Псалом 81. Неотвратимый суд

Псалом 82. Божественное вмешательство

Псалом 83. Святая обитель

Псалом 84. Оживи нас снова!

Псалом 85. Помилуй меня!

Псалом 86. Славный град

Псалом 87. Тьма безнадежности

Псалом 88. Вечная верность

Псалом 89. Взгляд из вечности

Псалом 90. Суверенная безопасность

Псалом 91. Неудержимая хвала

Псалом 92. Господь царствует!

Псалом 93. Незаслуженное страдание

Псалом 94. Достоин хвалы

Псалом 95. Все народы, вся слава!

Псалом 96. Богоцентричное мировоззрение

Псалом 97. Великая хвала

Псалом 98. Абсолютная суверенность

Псалом 99. Во дворах Его

Псалом 100. Внутренняя чистота

Псалом 101. Непоколебимая надежда

Псалом 102. Славное занятие

Псалом 103. Всемогущий Бог

Псалом 104. Невидимая рука

Псалом 105. Полная ясность

Псалом 106. Боже благий!

Псалом 107. Непотопляемая вера

Псалом 108. Гибель репутации

Псалом 109. Суверенный Спаситель

Псалом 110. Великие дела

Псалом 111. Богоцентричная жизнь

Псалом 112. Пламенная хвала

Псалом 113:1-8. Божественное избавление

Псалом 113:9-26. Бессмертный и невидимый

Псалмы 114 и 115. Абсолютно достаточная благодать

Псалом 116. Высший приоритет

Псалом 117. Торжествующая благодарность

Псалом 118:1-8. Sola Scriptura (I)

Псалом 118:9-48. Sola Scriptura (II)

Псалом 118:49-88. Sola Scriptura (III)

Псалом 118:89-128. Sola Scriptura (IV)

Псалом 118:129-176. Sola Scriptura (V)

Псалом 119. Влекомые ввысь

Псалом 120. Обретение силы

Псалом 121. Радостное прибытие

Псалом 122. Взгляд ввысь

Псалом 123. Божественное отличие

Псалом 124. Крепко утвержденный верующий

Псалом 125. Время пробуждения

Псалом 126. Скованная верой семья

Псалом 127. Успешная жизнь

Псалом 128. Неодолимая стойкость

Псалом 129. Полное прощение

Псалом 130. Простое доверие

Псалом 131. Место благодати

Псалом 132. Слиты воедино

Псалом 133. Величественное поклонение

Псалом 134. Смелая хвала великому Богу

Псалом 135. Вечная любовь

Псалом 136. Уклонение от хвалы

Псалом 137. Бесстрашная вера

Псалом 138. Безграничен, но близок

Псалом 139. Отчаянный крик

Псалом 140. Торжествующая молитва

Псалом 141. Никогда не одинок

Псалом 142. Настоящее покаяние

Псалом 143. Дарованная Богом победа

Псалом 144. Бесконечная хвала

Псалом 145. Целенаправленная хвала

Псалмы 146 и 147. Подобающая хвала

Псалом 148. Исполненная силой хвала

Псалом 149. Исключительная хвала

Псалом 150. Завершающий пик хвалы

Словарь терминов

Примечания

Библиография