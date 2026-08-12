Казанова - Релігія в сучасному світі
Ця книга становить собою збірку взаємопов'язаних есе одного з найвпливовіших сучасних соціологів релігії, який ще у 1994 році кинув виклик класичній теорії секуляризації, показавши, що релігія не зникає з публічного простору, а, навпаки, повертається в нього у новій, «депривативізованій» формі. У цій праці автор розширює свою аргументацію, розглядаючи релігійний плюралізм, секуляризацію і глобалізацію як три взаємопов'язані процеси, які по-різному проявляються в різних цивілізаційних контекстах — від американського деномінаціоналізму до трансформації католицизму після Другого Ватиканського собору, від єзуїтського проєкту раннього глобального християнства до сучасних моделей взаємин держави й релігії в мусульманському світі, Китаї, Росії та Індії.
Автор наполягає, що секуляризація — це не універсальний і лінійний процес, а історично й культурно зумовлений європейський феномен, який хибно узагальнювали на весь світ. Натомість американський випадок демонструє, що модернізація й високий рівень релігійності можуть цілком співіснувати. Ця теза проходить через усі розділи книги — від аналізу деномінаціоналізму та «вікарної релігії» Грейс Дейві до розгляду глобальної ролі католицької церкви й проблеми релігійної свободи як переходу від libertas ecclesiae до libertas personae.
Казанова Хосе – Релігія в сучасному світі – Плюралізм, секуляризація, глобалізація
Пер. з англ. Роман Скакун. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2019. – 349 с.
ISBN 978-617-7608-11-9
Казанова Хосе – Релігія в сучасному світі – Зміст
Переднє слово
Релігійний плюралізм і деномінаціоналізм в порівняльно-історичній перспективі
Американський виняток: деномінаціоналізм і громадянська релігія
«Вікарна релігія» Грейс Дейві та європейська секулярність
Данієль Ерв'є-Леже: релігія як ланцюг пам'яті
Секуляризація як теорія і як міф
Девід Мартін і порівняльна соціологія секуляризації
Роберт Вутноу і трансформація американської релігійності
Критика класичної парадигми секуляризації
Католицизм, Другий Ватиканський собор і глобалізація
Dignitatis humanae, Nostra aetate і Джон Кортні Мюррей
Кароль Войтила і глобальна роль папства
Ватикан, дипломатія і ХХ століття: від Латеранських угод до конкордату з нацистською Німеччиною
Єзуїти як перша транснаціональна корпорація
Ігнатій Лойола і заснування ордену (1540)
Метод акомодації Валіньяно, Маттео Річчі та Роберто де Нобілі
Суперечки про китайські та малабарські обряди
Заборона (1773) і відновлення ордену (1814)
Педро Аррупе і теологія визволення
Держава і релігія в глобальному світі: чотири моделі опору секулярному порядку
Мойсеєва відмінність (за Яном Ассманом) і Вестфальська модель
Ісламський світ, Китай
Росія, Московський патріархат і претензії на «канонічну територію» України й Білорусі
Індія та закони проти навернення
Релігійна еволюція людства
Осьовий час (Карл Ясперс) і сакральне/профанне за Дюркгеймом
Проєкт релігійної еволюції Роберта Белли
Чарльз Тейлор і «секулярна доба»: незавершене творіння
Післямова
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