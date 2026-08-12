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Казанова - Релігія в сучасному світі

Казанова - Релігія в сучасному світі
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Ця книга становить собою збірку взаємопов'язаних есе одного з найвпливовіших сучасних соціологів релігії, який ще у 1994 році кинув виклик класичній теорії секуляризації, показавши, що релігія не зникає з публічного простору, а, навпаки, повертається в нього у новій, «депривативізованій» формі. У цій праці автор розширює свою аргументацію, розглядаючи релігійний плюралізм, секуляризацію і глобалізацію як три взаємопов'язані процеси, які по-різному проявляються в різних цивілізаційних контекстах — від американського деномінаціоналізму до трансформації католицизму після Другого Ватиканського собору, від єзуїтського проєкту раннього глобального християнства до сучасних моделей взаємин держави й релігії в мусульманському світі, Китаї, Росії та Індії.

Автор наполягає, що секуляризація — це не універсальний і лінійний процес, а історично й культурно зумовлений європейський феномен, який хибно узагальнювали на весь світ. Натомість американський випадок демонструє, що модернізація й високий рівень релігійності можуть цілком співіснувати. Ця теза проходить через усі розділи книги — від аналізу деномінаціоналізму та «вікарної релігії» Грейс Дейві до розгляду глобальної ролі католицької церкви й проблеми релігійної свободи як переходу від libertas ecclesiae до libertas personae.

Казанова Хосе – Релігія в сучасному світі – Плюралізм, секуляризація, глобалізація

Пер. з англ. Роман Скакун. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2019. – 349 с.
ISBN 978-617-7608-11-9

Казанова Хосе – Релігія в сучасному світі – Зміст

  1. Переднє слово

  2. Релігійний плюралізм і деномінаціоналізм в порівняльно-історичній перспективі

    • Американський виняток: деномінаціоналізм і громадянська релігія

    • «Вікарна релігія» Грейс Дейві та європейська секулярність

    • Данієль Ерв'є-Леже: релігія як ланцюг пам'яті

  3. Секуляризація як теорія і як міф

    • Девід Мартін і порівняльна соціологія секуляризації

    • Роберт Вутноу і трансформація американської релігійності

    • Критика класичної парадигми секуляризації

  4. Католицизм, Другий Ватиканський собор і глобалізація

    • Dignitatis humanae, Nostra aetate і Джон Кортні Мюррей

    • Кароль Войтила і глобальна роль папства

    • Ватикан, дипломатія і ХХ століття: від Латеранських угод до конкордату з нацистською Німеччиною

  5. Єзуїти як перша транснаціональна корпорація

    • Ігнатій Лойола і заснування ордену (1540)

    • Метод акомодації Валіньяно, Маттео Річчі та Роберто де Нобілі

    • Суперечки про китайські та малабарські обряди

    • Заборона (1773) і відновлення ордену (1814)

    • Педро Аррупе і теологія визволення

  6. Держава і релігія в глобальному світі: чотири моделі опору секулярному порядку

    • Мойсеєва відмінність (за Яном Ассманом) і Вестфальська модель

    • Ісламський світ, Китай

    • Росія, Московський патріархат і претензії на «канонічну територію» України й Білорусі

    • Індія та закони проти навернення

  7. Релігійна еволюція людства

    • Осьовий час (Карл Ясперс) і сакральне/профанне за Дюркгеймом

    • Проєкт релігійної еволюції Роберта Белли

    • Чарльз Тейлор і «секулярна доба»: незавершене творіння

  8. Післямова

Views 58
Rating 5.0 / 5
Added 12.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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