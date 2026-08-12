Казанова - Релігія в сучасному світі

Ця книга становить собою збірку взаємопов'язаних есе одного з найвпливовіших сучасних соціологів релігії, який ще у 1994 році кинув виклик класичній теорії секуляризації, показавши, що релігія не зникає з публічного простору, а, навпаки, повертається в нього у новій, «депривативізованій» формі. У цій праці автор розширює свою аргументацію, розглядаючи релігійний плюралізм, секуляризацію і глобалізацію як три взаємопов'язані процеси, які по-різному проявляються в різних цивілізаційних контекстах — від американського деномінаціоналізму до трансформації католицизму після Другого Ватиканського собору, від єзуїтського проєкту раннього глобального християнства до сучасних моделей взаємин держави й релігії в мусульманському світі, Китаї, Росії та Індії.

Автор наполягає, що секуляризація — це не універсальний і лінійний процес, а історично й культурно зумовлений європейський феномен, який хибно узагальнювали на весь світ. Натомість американський випадок демонструє, що модернізація й високий рівень релігійності можуть цілком співіснувати. Ця теза проходить через усі розділи книги — від аналізу деномінаціоналізму та «вікарної релігії» Грейс Дейві до розгляду глобальної ролі католицької церкви й проблеми релігійної свободи як переходу від libertas ecclesiae до libertas personae.

Казанова Хосе – Релігія в сучасному світі – Плюралізм, секуляризація, глобалізація

Пер. з англ. Роман Скакун. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2019. – 349 с.

ISBN 978-617-7608-11-9

Казанова Хосе – Релігія в сучасному світі – Зміст