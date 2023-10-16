Чтобы тело Христово было непоколебимым и сильным, одно служение в церкви всегда должно занимать главенствующее, приоритетное положение — служение проповеди Писания. Когда бы ни собирался во имя Христа народ Божий, возвещению библейских истин должно отводиться центральное место. Подобное утверждение непременно столкнется с вопросом: «Почему проповедь столь важна?» Ответ кроется в самой природе Писания. Слово Божье говорит о себе: «Все Писание богодухновенно...» (2 Тим. 3:16). Иначе говоря, все оно выдохнуто Богом. Слова Библии — это слова Самого Бога. Поэтому библейская проповедь — это глас Божий к церкви, вдыхающий жизнь во все тело Христово.

Какие духовные изменения наступают в церкви, когда в ней авторитетно провозглашается Писание? При углубленном объяснении Библии в церкви наблюдаются следующие перемены.

Во-первых, библейская проповедь ведет к богоцентричному поклонению. Церковь начинает понимать, каков Бог, как Его нужно прославлять и почему это следует делать.

Во-вторых, библейская проповедь производит настоящий духовный рост. Верующие освящаются и уподобляются Христу.

В-третьих, библейская проповедь стимулирует искреннее общение между верующими. Церковь объединяется и сплачивается, в христианах возрастают любовь и взаимная поддержка. В-четвертых, библейская проповедь ведет к динамичному христианскому служению. Члены церкви вдохновляются на активное служение друг другу во имя Христа. Наконец, библейская проповедь ведет к эффективному благовестию. При точном и правильном объяснении Божьего Слова верующие начинают глубже понимать суть Благой вести и получают все необходимое, чтобы более эффективно нести его людям. Итак, вся жизнь церкви зависит от неповрежденного объяснения Слова Божьего. Вот почему так важна библейская проповедь.

По этой причине я очень рад, что книга «Стон земли» выходит на русском языке. К ее написанию меня подвигло удручающее состояние американской церкви. По всем внешним признакам она представляется вполне успешной, но изнутри она незрелая и больная, я бы даже сказал, заблудшая. А в корне проблемы - недостаток библейской проповеди. Руководители церквей все больше опираются на человеческие стратегии. В ход идет все, что только приводит к быстрому численному росту: ультрасовременные программы, мирские методики, светские развлечения, гуманистические модели и т.д. и т.п. И в этой мешанине идей и стратегий установленная Господом приоритетность библейской проповеди оказалась потерянной. Чтобы обратить эту настораживающую тенденцию вспять, я написал книгу, призывая пасторов вернуться к истокам — к разъяснению всей воли Божьей, изложенной в Писании, стих за стихом. Экспозиционная проповедь — вот в чем больше всего нуждается современная церковь.