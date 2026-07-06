Более ранние труды принимались во внимание только в том случае, если они до нашего времени продолжают влиять на выводы ученых. Получившийся в результате перечень призван выделить наиболее важные работы в огромном море научной литературы на различных языках и не претендует на полноту. Он может быть полезен читателям, если они захотят получить более подробную информацию о проблемах, до сих пор остающихся предметом дискуссии. Когда в тексте, который предназначен для свободного чтения, встречаются имена представителей тех или иных точек зрения, то необходимые библиографические данные могут быть найдены в конце книги.

Книга стремится рассмотреть как исторические обстоятельства, наложившие отпечаток на жизнь и деятельность Павла, так и естественную взаимосвязь между его неустанной деятельностью и богословием. Библейские книги и античные тексты цитируются традиционным образом. Список их сокращений приводится в конце данного издания. Там же перечислена основная научная литература, которая расположена по разделам книги. Приведенный список включает в себя наиболее значительные работы, отражающие современное состояние научных исследований.

Апостол Павел выступает свидетелем Евангелия для всех христиан, на востоке и на западе, на севере и на юге. Его проповедь Благой вести звучит в наши дни столь же живо и убедительно, как и раньше. Поэтому все мы, христиане, вместе внимаем словам, которые он сегодня стремится сказать нам.

Пер. с нем. Серия «Современная библеистика (Bibliotheca Biblica)

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2010 г. — х + 354 с.

ISBN 978-5-89647-228-5

Эдуард Лозе - Павел - Биография - Введение

Невзрачный внешний вид Павла выдавал в нем человека, познавшего страдания и болезни. Его наружность не производила на людей сильного впечатления. Случалось, что ввиду его физической немощи некоторые даже отворачивались от него и выражали ему свое презрение (Гал 4:14). Тяжелая болезнь апостола постоянно давала о себе знать и терзала так, словно ангел бил его кулаками (2 Кор 12:7). Долгие утомительные путешествия, опасности и гонения оставили на его теле глубокие следы. Павел пишет о себе, что ему пришлось испытать голод и жажду, он терпел наготу и побои, оставался без крыши над головой и должен был зарабатывать на жизнь собственными руками (1 Кор 4:11-12). Как тяжелый вздох, звучат слова: «Мы стали подобны отбросам среди людей, сором для всех до нынешнего часа» (1 Кор 4:13)*. О тяжести бремени, которое ему пришлось нести, апостол говорит подробнее, обращаясь к христианам Коринфа: он несколько раз был в заключении, подвергался побоям и нередко находился в смертельной опасности (2 Кор 11:23). «От иудеев пять раз я получил по сорок ударов без одного, три раза был бит палками, один раз побит камнями, трижды терпел кораблекрушение, один день и одну ночь провел в пучине моря; многократно в путешествиях, в опасности на реках, в опасности среди разбойников, в опасности среди иудеев, в опасности среди язычников, в опасности в городе, в опасности в пустыни, в опасности на море, в опасности среди лжебратьев; в труде и изнурении, часто без сна, в голоде и жажде, часто в постах, на стуже и в наготе» (2 Кор 11:24-27).

Позднейшая легенда, говоря о внешнем виде апостола, рисует следующую картину: «Человек маленького роста, лысый, с кривыми ногами, с благородной осанкой, со сросшимися бровями и слегка выступающим носом, полный дружелюбия» (Деяния Павла и Феклы, гл. 3). Автор этого описания не может претендовать на действительное знакомство с фигурой Павла. Он использовал данные, которые приводятся в посланиях, и создал на их основе образ, отражающий представление о внешнем облике апостола. Указание на то, что Павел был полон дружелюбия, с трудом согласуется с впечатлениями его современников, которым приходилось вступать с ним в общение. Его оппоненты ставили ему в вину, что при этом он жалок и неубедителен, а его речь невнятна. Письма же его, добавляли они, наоборот - убедительны и сильны (2 Кор 10:10). Приведенное замечание дает возможность понять, в чем коренилась сила этого человека. В его посланиях обнаруживается острота мысли, способная захватить и убедить внимательного читателя.

Поэтому, если мы хотим понять, кем был Павел и что он совершил, мы должны обратиться к изучению его посланий. Мы не располагаем текстами, которые были написаны самим Иисусом, или Петром, или другими апостолами из числа Двенадцати. Павел же был автором ряда документов, которые сохранились до нашего времени и которые несомненно принадлежат его перу. Его послания начали собирать сразу после его смерти, но тогда же сочинениям апостола начали подражать и составлять новые, приписывая их Павлу. Тем не менее научный анализ позволяет с высокой долей уверенности провести различие между текстами, автором которых был Павел, и более поздними сочинениями. Послания Павла содержат мало данных о его жизни и не позволяют составить подробную биографию. Эти данные, однако, могут быть дополнены теми сведениями об апостоле, которые сохранились в более позднем христианском предании, что позволяет нам составить достаточно полную картину его трудов. Последние были существенно связаны с богословскими взглядами Павла. То есть деятельность апостола стала выражением его основополагающих представлений, которые решающим образом определили его поступки и которые в течение многих столетий продолжают активно влиять на людей.

Изначально о Павле высказывались самые разные мнения. Рядом с безусловной поддержкой, которую ему оказывали его преданные сотрудники, соседствовало активное неприятие, а также холодное равнодушие. Если поставить своей целью построение по возможности объективной картины, лишенной поспешных оценок, то необходимо с тщательностью историка исследовать события прошлого, чтобы достойно оценить их сохраняющееся до нашего времени значение.