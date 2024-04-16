Предисловие профессора Джона Аванзини Книга Кевина Лу, которую вы держите в руках, написана буквально для этой самой минуты. Потому что Кевин — человек, живущий настоящим моментом. В то время, когда среди христиан так распространено мышление «я этого не могу», Кевин ежедневно меняет представление своего поколения о Боге и о том, что вечно. Вы не найдете здесь философских рассуждений и мудрых мыслей других людей, эти молитвенные размышления родились в разгар духовных сражений, в которых большинство терпит поражение. Но только не Кевин и не те, кто прошел через эти сражения вместе с ним. Они все преодолели и делают это снова и снова, а сейчас готовы и к более великим приключениям. Читая эти наполненные силой слова, вы тоже начнете одерживать победу за победой. Приготовьтесь к году победоносных мыслей и поступков, когда день за днем вас будут вести вдохновляющие размышления Кевина.

Лу Кевин - 365 дней

Пер. с англ. — М.: Золотые страницы, 2016. — 384 с.

ISBN 978-5-91943-047-6

Лу Кевин - 365 дней - Содержание

Источник веры

Острие веры

Храните веру

Враг веры — зрение

Я верю в чудеса

Слушая Бога

Я уникален

Плод веры

Сосчитайте свои благословения

Дела сердечные

Отец делает нас едиными

Страсть, направляемая мудростью

Строительство нашей веры

Носите бремена друг друга

Дать взаймы Господу

Уменьшая разочарование

Убеждения — это гарантированная вера

Страстно любить Бога

Любить людей с состраданием

Совершая великие подвиги

Смиренное сердце

Все от Бога

Наделен силой приобретать богатство

Я благословен!

Богатство начинается с инвестиций

Послушание предшествует богатству

Наши дары должны быть жертвенными

Давайте, и вам будет дано

Самое главное — отношение

Индейки не летают

Если вы не заняты

Призыв к лидерству

Работайте на совесть

Говорите с мудростью

Хвала — это особое наречие

Сомневающиеся не получат ничего

Вера + дела

Бог не искушает

Будьте исполнителем Слова

Не произносите имени Бога напрасно

У вас есть власть

Побуждаемые любовью

Работа Бога и усилия человека

Он спас свою семью и

Мои жизненные приоритеты

Сокровищницы на небесах

Ассигнование нашей веры

Боящиеся Бога

Источник силы. Часть 1

Источник силы. Часть 2

Радость жатвы

Хорошее дело, сделанное вовремя

Святость привлекает Бога!

Благословения послушания. Часть 1

Благословения послушания. Часть 2

Бог обратил это в добро

Активное послушание

Молитесь от всего сердца

Отдавайте только самое лучшее!

Я отделю вас особо

Не ропщите

Иметь иной дух

Победитель или саранча?

Любите Его всем своим существом

Он — жизнь моя

Делайте то, что вам заповедано

Не ограничивайте Бог

Почему прекратились чудеса?

Присутствие Божье

Опасность жадности

От болезни к славе

Аведдар

Не трогайте Божьего слугу

Дом Божий

Будьте тверды

Отношение к Слову

Успех не в пункте назначения

Дух успеха

Радость в Слове

Божье время

Если мне придется это сделать, я это сделаю

Причины добра и зла

Чему мы доверяем

Возвращение к Богу

Испытание веры

Божий путь — не наш

Трон Божий

Он создает желания

Излейте ваше сердце Богу

Не давайте прибежища греху

То, что Он дает, — благо

Считайте ваши дни

Воздайте Богу славу

Пожинайте с радостью

Если Господь не строит дом

Мудрость Его бесконечна

Господь — упование мое

Искренность или религиозность?

Умножь в нас веру

Не обвиняйте других

Позвоните Господу на горячую линию

Основание для ожиданий

Подтверждаете ли вы слова делами?

Непослушание наказуемо!

Обучаемость или доступностью

Говорите с мудростью

Готовы ли вы к росту?

Планируйте, но позволяйте

Господу направлять вас

Пища для любви

Обеспечиваем прикрытие или скрываем?

Умейте владеть собой!

Пусть сердце наставляет уста

Щедрость вознаграждается!

Разумная жена — дар от Господа

Человек чести

Избегайте сплетников

Слава юношей

Деньги не являются корнем всех зол

Не увлекайтесь

Бог вездесущ

Не будьте импульсивными

Почему Неемия?

Удары, очищающие наши сердца

Не давайте взятки

Даяние — это часть поклонения

Храните ваши уста

Не жалей розги

Награда за мастерство

Не служите другим богам

Чтите своих родителей

Каковы мысли твои, таков и ты

Испытание сил

Правильные приоритеты!

Незаслуженное проклятие

Показывайте свою любовь

Раны или поцелуи?

Никогда не покидайте своего места

Нечестивый бежит

Не скрывайте свой грех, но исповедуйте

Исправьте свое сердце

Внутренняя красота

Работайте со всем старанием

Мудрость приносит успех

Лень ведет к разрухе

Сейчас — самое лучшее время!

Двое лучше, чем один

Награда от Бога

Время для всякого дела

В нас живет вечность

Богатство или мудрость?

Питаете ли вы свою душу?

Ищите в жизни равновесия

Не принимайте близко к сердцу

Маленький рот — большое сердце

Не угашайте Духа

Что для человека самое важное?

Разрушитель доброго

Насколько вы подготовлены?

Мы должны действовать прямо сейчас

В прошлом нет будущего

Бог видит нас иначе

Власть Его слова

Он придет и спасет вас

Он знает меня

Но я молод

Намерения о благе и надежде

Ищите Его всем сердцем

Расположение Бога и человека

Истинное смирение

Перед падением приходит гордыня

Обкрадывая Бога

Вы звезда!

Разрывайте свое сердце

Огонь очищающий

Даже если вам всего двенадцать лет!

Что такое возрождение?

Любовь как образ жизни

Кого вы будете чтить?

За пределами нашего воображения

Понимать волю Божью

Делайте все, как для Господа

Исполненная радость

Я изолью Дух Мой

Чтить Божьих людей

Забудьте прошлое и стремитесь вперед

Отпустите заботы и впустите Бога

Все могу

Он восполнит

Могут ли дары быть отобраны?

Будьте стойкими

Добрые дары небес

Почему молитвы остаются без ответа?

Возвращайте отступника

Вы имеете помазание

Свежий хлеб каждый день

Дверь, ведущая к возможностям

Ревность Божья

Желание быть проповедником

Быть учеником Христа

Видеть Сына

Познавая Бога

Верность

Духовная безопасность

Молитва, меняющая погоду

Воля Отца

Размышляйте о том, что хорошо

Если Бог смог использовать рыбу

Для чего нужны лидеры?

Хусий — друг, достойный царя

Благочестивое неудовлетворение

Бог есть любовь

Уважайте слуг Божьих

Слова назидания

Почему христиане мало молятся?

Вера, угодная Богу

Чистота и мудрость

Вера в поступках

Благодатью через веру

Отношение поклонения

Тот, кто побеждает мир

Иисус Навин, завоеватель

Встань и построй

Наша жизнь, наша проповедь

Слово, растворенное верой

Самолюбивые

Почему Давид, а не Саул?

Быть чистым и правым

Быть христианином

Нивы побелели к жатве

Духовные дары

Плоды Духа

Настоящее ученичество

Благословен, чтобы благословлять

На кого ты надеешься?

Обетование Авраамово

Христианская семья

Духа не угашайте

На Божьей службе

Сила свидетельства

Божьи благословения навеки

Новый во Христе

Подготовлен к созиданию

Миссия

Ключ к церковному росту

Быть защищенным

Высокая способность к гибкости

Прилежание ведет к успеху

Блаженнее давать

Не судите поспешно

Дух роста

Безопасность в нашем Отце

Лидер-слуга

Учимся расти

Одна жизнь

Переживая рост

Соль земли

Свет миру

Зрелость во Христе. Часть 1

Зрелость во Христе. Часть 2

Быть хорошим партнером. Часть 1

Быть хорошим партнером. Часть 2

Безрассудная вера

Сильно ли ты любишь?

Бедность — это образ мыслей

Процветание — это позиция

Дальновидность в отношении финансов

Уместное христианство

Сила свидетельства

Становясь родителями

Следуйте за мной

Обеспечение или владение?

Будьте образцом для подражания

Призвание Божье

Обретая мудрость

Работа

Повышение

Подумайте, как

Будьте в форме

Ожидая Бога

Как преуспевает душа твоя

Превращая мечту в реальность

Угрозы мечте

Благоденствие в Божьем завете

Плохие союзники обходятся дорого!

Путешествие помазанника. Часть 1

Путешествие помазанника. Часть 2

Путешествие помазанника. Часть 3

Ум христианина

Лицемер

Элохим — Дух созидания

Молитва и пост

Опасность человеческих традиций

Вера в людей

Искушение

Восполните нужду другого человека

Вопросы морали

Непрощение

Непорочность

Должник — это слуга

Сегодня — ваш день

Уд а ч и !

Быть бедным соседом

Вкушать блага земли

Будьте счастливы!

Путь щедрого человека

Божья благодать

Милосердие Божье

Желание роста. Часть 1

Желание роста. Часть 2

Гимн вере

Я поставлю Церковь Мою

Общение с Богом. Часть 1

Общение с Богом. Часть 2

Общение с Богом. Часть 3

Молитва действует!

Роли отца

Влияние благочестивой женщины

Хорошие манеры

Слово Божье. Часть 1

Слово Божье. Часть 2

Строительство правильной церкви

Плотская чистота

Друзья: на время или навсегда?

Почему люди отходят от веры?

Посвященность

Умножение влияния

Уверенность

Вера и мужество

Духовная посвященность

Святость Бога

Обет

Сильная церковь

Влияние

Тайна поклонения

Создатели, а не потребители

Почему соль?

Связанные, но не привязанные

Две перекладины креста

Установка на благотворительность

Установка инвестора

Повышая наши способности

Будьте сильны в Господе

Быть бескорыстным

Божья семья

Предназначение

Перезарядка

Читайте! Читайте! Читайте!

Лидер тот, кто послушен

Лидеры

Братство

Единство

Командная работа

Учиться принимать

Поддержите их!

Все испытывайте

Брат блудного сына

Послание Христово

Отдых

Значение имени

Занимайтесь своим делом

Чистое и непорочное благочестие

Молитесь конкретно

Строительство дома Божьего

Каждый день