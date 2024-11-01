Первое, что должен знать человек, это то, что есть Существо — Наставник всего сущего, Тот, кто создал все на свете, когда захотел. Он поддерживает бытие, пока желает этого и обладает полной властью над ним. Это Существо — Бог.

Бог совершенен во всех отношениях, и во всем превосходит все сущее. Он не зависит ни от чего и никто не может повлиять на Него.

Существованию Бога нет начала и нет конца. То есть он не возник из небытия и никогда не перейдет в небытие. Он всегда был, Он есть и никогда не прекратит Свое существование.

Бог — причина всего существующего, но у Него самого нет никакой причины. Скорее Его существование необходимо, оно присуще Его природе.

Кроме того, важно понимать, что у Бога нет структуры, как нет у него и атрибута многочисленности. Он бесструктурен и в конечном счете прост.

Ничто, применимое к физическому миру, не применимо к Богу. Он отрешен от всякой границы или предела, от ассоциации с чем бы то ни было, от всякого естественного закона.

Необходимо прежде всего сознавать, что никому не дано понять истинную сущность Бога. У него нет аналогии ни с чем, существующим среди созданных вещей, ни с какой-либо идеей, которую может представить воображение или понять разум. Нет таких слов или описаний, которые действительно подходят и могут быть использованы для описания Бога.

Когда мы говорим о Боїе, мы используем слова, но эю лишь метафорические или заимствованные из иных сфер термины, нужные нам для тою, чтобы понять то, что мы должны понять о Боге. Наш словарь содержит только слова, подходящие для обычных понятий, связанных ограничениями созданных вешей, и мы не можем вообще ничего сказать без этих слов. Но все, к!о ищет Бога и говорит о нем, должны четко понимать, что любые описания или слова, использованные по отношению к Бої у, не могут по-настоящему описать его. Они могут употребляться лишь как позаимствованные, косвенные термины. Необходимо быть весьма осторожным в этом отношении.

Моше Хаим Луцатто - Очерк об основах иудаизма

Перевод Е. Разживиной и А. Шклярова — СПб.: Академический проект, 2001 — 48 с.

ISBN 5-7331-0143-1

Моше Хаим Луцатто - Очерк об основах иудаизма – Содержание

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