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Луцатто – Основы

Раби Моше Хаим Луцатто – Основы
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA
Прежде всего необходимо знать, что есть один Сущий, Господин всего существующего. Он произвел все Бытие по Своей воле, и поддерживает его существование все то время, пока желает. И, Ой властвует надо всем абсолютной властью. ЭтЪт Сущий есть Б-г, благословенно Его Йіця.
Этот Сущий абсолютно совершенен, в Нем нет никакого недостатка ни в коей мере. Он не зависит ни от кого другого, и никто не воздействует на Него.
Существованию Б-га нет начала и нет конца. То есть, Он не возник из небытия, и никогда не прекратит существовать, но всегда был и всегда будет, и Его исчезновение совершенно невозможно.
Б-г - Причина всего существующего, но Он Сам не имеет причины. Его существование вынужденно само по себе.
Еще необходимо знать, что Б־г не имеет абсолютно никакой структуры или множественности. Он абсолютно прост, к Нему не относится никакое физическое свойство. Его не касаются любые пределы или границы, ассоциации и природные законы.
И необходимо знать, что истинная сущность Б-га совершенно непостижима. Нет у нее никакого подобия ни с чем сотворенным, и ни с какой из вещей, создаваемых воображением или познаваемых разумом. Нет слов и описаний, которые подошли бы на самом деле и были бы достойны использоваться по отношению к Б-гу.
Говоря о Нем, мы используем слова только в их метафорическом значении, чтобы понять то, что мы должны понять относительно Него. Ведь мы располагаем лишь словами, относящимися к природным явлениям, ограниченным пределами сотворенного, и не можем ничего выразить без этих слов. Но когда мы говорим о Б-ге, эти слова не относятся к Нему на самом деле, а используются лишь в метафорическом смысле и никаким иным образом. Необходимо быть очень осторожным в этом различении.

Раби Моше Хаим Луцатто – Основы

Иерусалим: Швут Ами, 1995. – 44 с.

Раби Моше Хаим Луцатто – Основы – Содержание

Предисловие переводчика
  • Об авторе
  • О Творце
  • О духовном мире
  • О Торе и заповедях
  • О воздаянии
  • О рай и аде
  • О провидении
  • Моше и пророчество
  • Об избавлении
  • О чудесах
  • Об устной Торе и Талмуде
Views 344
Rating 5.0 / 5
Added 01.11.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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