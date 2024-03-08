Луди - История жизни, написанная Богом

До чего же здорово жить в Колорадо! Я только что очистил от снега дорожку, ведущую к дому, и это, как ни странно, доставило мне удовольствие. Орудуя лопатой, я чувствую себя суровым первопроходцем. (Но стоит мне взглянуть на себя в зеркало, как я убеждаюсь в том, что я — великий фантазер.)

В Колорадо опасности и волнующие переживания поджидают вас прямо за порогом вашего дома. Лучшего места для работы над книгой о рискованных приключениях не найти. По правде говоря, мы с Лесли совсем не похожи на любителей приключений, по крайней мере, на тех первопроходцев, которые прокладывали свой путь через Скалистые горы. Мы не ходим на байдарке по горным рекам, не карабкаемся по обледенелым отрогам и не разбиваем палатку у края пропасти. И хотя у нас много друзей, которые с восторгом занимаются всем вышеперечисленным, их страсть к экстремальному досугу вроде банджи- джампинга* нам не передалась.

Не то чтобы мы никогда не пытались расстаться с городским комфортом — наоборот, мы много раз ходили в походы и порой ночевали на голой земле. Нам доводилось просыпаться от жуткого холода и умываться, довольствуясь содержимым жестяной фляги. Мы искренне хотели полюбить походную жизнь, но, сколько ни старались, так и не поняли, почему кто-то находит ее привлекательной.

Во время одного из таких походов мы с Лесли проснулись от сопения и рычания, раздававшихся в непосредственной близости от нашей палатки. Оказалось, что к нам в гости наведался огромный медведь, решивший полакомиться арахисом в шоколаде, который мы, отправляясь спать, забыли занести в палатку. Я до сих пор пытаюсь убедить Лесли в том, что тогда мои зубы стучали из-за необычайной свежести морозного утра, но она почему-то мне не верит.

Однажды, поддавшись на уговоры шурина, я отважился на многодневный поход в горы. Домой я вернулся разбитым подагрой стариком — возможно, по причине трех бессонных ночей, которые я провел на безжалостной к моим бокам каменистой земле.

Конечно, здорово вместе с семьей и друзьями отдыхать вдали от дома, наслаждаясь красотами природы, но мы с женой предпочитаем любоваться пейзажами, стоя у большого окна комфортабельной лыжной базы и греясь у пылающего жаром камина.

Однако мы с Лесли тоже по-своему «сходим с ума». Нас так и влекут к себе захватывающие дух приключения и острые ощущения, но это отнюдь не опережение снежной лавины и не спуск по истершейся веревке с горы. Нет, мы рискуем «не выходя из дома». Выбранное нами приключение неотделимо от наших увлечений и составляет неотъемлемую часть нашей жизни.

Луди Э., Луди Л. - История жизни, написанная Богом

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2008. — 256 с.

ISBN 978-5-93925-142-6

Луди Э., Луди Л. - История жизни, написанная Богом – Содержание

Вступление — Эрик

Часть первая МЕЧТАЯ О НЕВОЗМОЖНОМ: Усердный поиск жизни, историю которой пишет Бог

Глава первая — Эрик. Недостижимый предел. Пробуждение духовного первопроходца

Глава вторая — Лесли. Сверните палаточный лагерь. Избавьтесь от привыгек поселенцев

Глава третья — Эрик. Высокогорное христианство. Знание своего истинного предназнагения

Глава четвертая — Лесли. Движущая сила Бога. Вознесенные могугим потоком Христа

Часть вторая НЕВОЗМОЖНАЯ ЖИЗНЬ: На пути к жизни, историю которой пишет Бог

Глава пятая — Лесли. Избавляясь от помех. Разгоняя облака, скрывающие истинную цель

Глава шестая — Эрик. Обучение жизни, полной приключений. Проверка интеллектуальной пригодности к жизни первопроходца

Глава седьмая — Эрик. Выносливость первопроходца. Подготовка тела к героическому походу

Глава восьмая — Лесли. Искусство духовной картографии. Бесстрашный поход к недостижимому пределу

Эпилог — Лесли. Финал истории, написанной Богом

Часть третья СПРАВОЧНИК ПЕРВОПРОХОДЦА: Руководство по совершенствованию духовной жизни

Предисловие

Ориентир № 1. Божья цель вашей жизни

Ориентир № 2. Ваша роль в Божьем замысле

Ориентир № 3. Божьи цели для различных составляющих вашей жизни...

Ориентир № 4. «Праведные» навыки

Ориентир № 5. Предпосылки успеха

Ориентир № 6. Навыки поступательного движения

Ориентир № 7. Сила поместной церкви

Несколько слов в заключение

Дополнительный раздел. Приведем в порядок свою духовную жизнь. Уберем преграды на пути к жизни, полной приключений...

Часть А. Устраняя последствия своего греха

Часть Б. Ниспровергая «лжегоспод»

Примечания