Войно-Ясенецкий - архиепископ Лука - Проповеди и статьи тамбовского периода

Приступая к изданию книги, хотелось бы сказать, что тамбовский период служения и творчества владыки Луки уже достаточно хорошо изучен и к настоящему времени представлен обширной библиографией. Коротко охарактеризуем основные работы, посвященные данной теме. Среди них прежде всего хотелось бы выделить глубокое исследование медицинского и хирургического наследия В. Ф. Войно-Ясенецкого, выполненное в рамках исследовательского проекта коллективом ученых Всероссийского медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова под руководством академика Ю. Л. Шевченко и опубликованное в 2009 г. в книге «Вас приветствует Лука, врач возлюбленный». В монографии дан анализ практически всех опубликованных работ хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого, включая дореволюционные. Ю. Л. Шевченко с коллегами наглядно показали общепринятые в те времена уровень и технику выполнения конкретных операций и популярно объяснили, в чем состояли хирургические открытия Валентина Феликсовича. Таких открытий было сделано более пятидесяти. В то время как сам Валентин Феликсович в своем письме из тюрьмы 13 августа 1930 года на имя председателя Совнаркома Н. И. Рыкова пишет о полутора десятках хирургических изобретений. Это письмо удалось найти в архиве КГБ. И в этом - вся суть его скромного характера, проявление очень высоких профессиональных требований к себе и к окружающим его коллегам.

Следует специально сказать, что его отдельные проповеди тамбовского периода в разных формах уже издавались. Во-первых, в послеперестроечные годы они легли в основу многократно изданной в разных вариантах книги «Проповеди годового круга». Последнее издание вышло в 2009 году в издательстве «Артос Медиа». Во-вторых, вышел сборник проповедей, приведенных в книге «Сила моя в немощи совершается», где собрано 52 проповеди. В-третьих, более пятидесяти проповедей издано в книге В. А. Лисичкина «Тамбовский путь святителя Луки».В-четвертых, проповеди тамбовского периода публикуются в самых разных изданиях: газетах, брошюрах, газетных СМИ, журналах, так что дать их общее обозрение уже не представляется возможным.

Таким образом, значительная часть проповедей в том или ином виде уже издана. Однако пока опубликованы не все проповеди. И нет их полного собрания. А это крайне необходимо в силу разных причин, в том числе и научных. И поэтому в настоящем издании публикуются все проповеди тамбовского периода служения архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). Кроме того, в книге собраны и все статьи этого периода, которые ранее публиковались в тех или иных вариантах.

Лука (Войно-Ясенецкий) - Проповеди и статьи тамбовского периода - Том 1

М.: Издательский дом «Познание», 2023. - 288 с.

ISBN 978-5-6044877-5-4

ISBN 978-5-6044878-6-0 (Т. 1)

Лука (Войно-Ясенецкий) - Проповеди и статьи тамбовского периода - Том 2

М.: Издательский дом «Познание», 2023. - 256 с.

ISBN 978-5-6044877-5-4

ISBN 978-5-6044877-7-7(Т. 2)