Рождественское... Христианство по своей сути — не что иное, как видение Иисуса. Христианское служение по своей сути — не что иное, как подражание Тому, Кого мы видим.

Видеть Его величие и подражать Ему — вот сущность христианства.

Макс Лукадо - Бог подошел так близко

Издательство «Библейский взгляд», 2011

ISBN 978-5-8445-0273-6 (рус.)

Originally published in English under the title

GOD CAME NEAR

by Max Lucado

Max Lucado Published by W Publishing Group, a division of Tomas Nelson, Inc., P.O. Box 141000, Nashville, Tennessee, 37214

ISBN 978-0-8499-4454-3 (англ.)

Макс Лукадо - Бог подошел так близко - Предисловие от автора

Можно считать это большой переменой. Бог похлопал человечество по коллективному плечу. «Одну минуточку...», — сказал Он, и вечность прервала время, божественное прервало плотское, а небеса прервали старую жизнь земли приходом младенца. Христианство родилось в мгновение большого небесного перерыва.

Просто спросите пастухов из Вифлеема. Мы так мало о них знаем. Как их звали? Сколько им было лет? Сколько времени они пасли в ту ночь? Мы не знаем. Но мы можем точно сказать одно: они не ждали ничего необычного. Вот перед ними овцы, которых нужно сторожить. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего» (Лк. 2:8). А мы считаем овец, чтобы уснуть!

Кроме того, это ночная смена. Наблюдать, как растет трава, и то интереснее! Пастухи поздно ночью стерегут овец? Даже произносить это похожее на скороговорку предложение интереснее, чем сама эта работа. Самое сложное в ней — не уснуть! И мужчины не ждали ничего необычного.

Да им ничего такого и не хотелось. Все необычное — это что-то плохое: волки, хищные пумы, браконьеры. Пастухи ценили предсказуемость. Они жаждали покоя. Единственной целью было сказать женам утром: «Ночью ничего не случилось».

Но то, что они хотели спокойно провести ночь, однако, вовсе не обязательно означало, что так и будет. И простите за напоминание: ваше желание спокойной жизни вовсе вам ее не гарантирует. Как только вы усаживаетесь в «кресло» легкой жизни, небеса нажимают на кнопку на пульте управления и переключают канал:

Управление по финансовой помощи говорит: «Нет».

Доктор говорит: «Беременна».

Начальник говорит: «Понижен в должности».

Оценка за тест: «Неудовлетворительно».

Автомеханик говорит: «Машине конец».

Автомобильная страховка: «Истекла».

«Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45:7).