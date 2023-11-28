Лукадо - Когда придет Христос

Вы едете домой на машине. В вашей голове бродят разные мысли: игра, которую вы хотите увидеть, еда, которой хотите подкрепиться, — но внезапно все вокруг заполняет звук. Вы никогда не слышали ничего похожего. Этот звук исходит откуда-то сверху. Труба? Хор? Целый оркестр труб? Вы не знаете, но хотите узнать. Поэтому вы останавливаетесь, выходите из машины и смотрите наверх. Вы замечаете, что вы в этом не одиноки. Обочина дороги превратилась в настоящую стоянку. Двери машин распахнуты, а водители смотрят вверх, на небо. Из магазинчика неподалеку выбегают покупатели. Школьный бейсбольный матч на стадионе напротив внезапно прерывается. И игроки, и их родители вглядываются в тучи над головой. И то, что видят они, то, что видите вы, до вас не видел никто!

Небеса раскрываются словно занавес. Ослепительный свет льется на землю. Ни одного тенистого уголка. Ни облачка. Там, откуда льется свет, начинает бурлить разноцветная река — мерцающие кристаллики всех оттенков и еще миллионы цветов, никогда доселе невиданных. В этом потоке — флотилия ангелов. Они проходят сквозь этот занавес несметным числом, пока ими не заполняется все небо. Север. Юг. Запад. Восток. Тысячи серебряных крыльев поднимаются и опускаются в унисон, а на фоне трубного гласа слышно, как херувимы и серафимы воспевают: «Свят, свят, свят!»

За последним отрядом ангелов идут двадцать четыре серебробородых старца и множество душ, которые присоединяются к ангелам в поклонении. Наконец, шествие останавливается и трубы умолкают, и звучит лишь ликующее троекратное восклицание: «Свят, свят, свят!» Перед каждым словом воцаряется тишина. В каждом слове — глубокое почтение. Вы слышите, как ваш собственный голос присоединяется к этому хору. Вы не знаете, почему произносите эти слова, но понимаете, что должны.

Внезапно небеса замолкают. Тишина. Ангелы поворачиваются, поворачиваетесь вы, поворачивается весь мир: вот и Он. Иисус. Сквозь волны света вы видите силуэт Христа-Царя. Он верхом на великолепном жеребце, а жеребец стоит на вздымающемся облаке. Христос говорит, и все вокруг заполняют Его громогласные слова: «Я — Альфа и Омега».

Ангелы склоняют головы. Старцы снимают венцы. А перед вами такая захватывающая личность, что внезапно вы понимаете: ни- что другое не имеет значения. Забудьте фондовые биржи и школьные отчеты. Совещания по продажам и футбольные матчи. Ничто из этого недостойно стать самой важной вестью. Все, что имело значение, уже не важно, потому что пришел Иисус.

Макс Лукадо - Когда придет Христос

СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2021. — 212 с.

ISBN 978-5-8445-0360-3

Макс Лукадо - Когда придет Христос - Содержание

Когда придет Христос