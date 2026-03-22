«Золотая точка». Игроки в гольф понимают, о чем идет речь. Теннисисты тоже. Случалось ли вам когда нибудь держать в руках бейсбольную биту или играть в пинг понг? Если да, то вам известно это несравненно прекрасное ощущение «золотой точки». Стоит только найти эти самые несколько дюймов пространства и – у у ух! Последние достижения мировых технологий уносят мячик в заданном направлении, в то время как вы наблюдаете за ним расширившимися от изумления глазами. Ваша рука тверда, и мяч оказывается именно там, куда вы хотели его отправить. Друг помнит о вашем дне рождения, налоговая инспекция вовремя предоставляет скидку, а стюардесса сообщает, что в первом классе есть свободное место и вы можете перейти туда. Жизнь в «золотой точке» напоминает велосипедную прогулку, когда ты все время едешь под гору, а в спину дует попутный ветер.

Но вовсе не обязательно держать в руках биту или клюшку, чтобы знать об этом. То, чем инженеры наделили спортивное снаряжение, Бог даровал и вам. Та область, тот регион, то место, где Он предназначил вам обитать... Он придал вашей жизни форму, позволяющую поместить ее в свободное пространство в Его мозаике. И когда вы находите свое место, жизнь обретает смысл и начинает приносить наслаждение. Но как найти это место? Где его искать? Какие таблетки принимать, на какие курсы записываться, какие телепрограммы смотреть? На самом деле не надо делать ничего из этого. Просто подумайте о... своей неповторимости.

Леонардо да Винчи написал только одну «Мону Лизу». Бетховен сочинил всего одну Пятую симфонию. И Бог сотворил вас в единственном экземпляре. Он специально создал вас для выполнения особой, уникальной миссии. Подобно старателю, раскопайте в себе эти уникальные особенности.

Макс Лукадо - Лекарство от обыденности

"Виссон", 2011 г.

ISBN 978-5-94861-166-2

Макс Лукадо - Лекарство от обыденности - Содержание

Благодарность

Глава 1. Как найти свою "золотую точку" (у вас такая есть!)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЮ НЕПОВТОРИМОСТЬ

Глава 2. Распакуйте свой чемодан

Глава 3. Оглянитесь на свое прошлое

Глава 4. Исследуйте свою биографию

Глава 5. Не советуйтесь с жадностью

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ЧТОБЫ ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ БОГА

Глава 6. Рискуйте многим во имя Бога

Глава 7. Лучшая "золотая точка" во вселенной

Глава 8. Поклоняйтесь Богу

Глава 9. Войдите в Божью семью друзей

Глава 10. Забудьте о своей репутации

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ...ВО ВСЕ ДНИ СВОЕЙ ЖИЗНИ.

Глава 11. Работайте и любите свою работу

Глава 12. Сознательная остановка

Глава 13. Не умаляйте значение малых дел

Глава 14. Разгадайте генетический код своего ребенка

Глава 15. Не считайте себя слишком великим для малых дел

Заключение. Два человека, которые отыскали свои "золотые точки"

ПОСОБИЕ ПО НАХОЖДЕНИЮ "ЗОЛОТОЙ ТОЧКИ"

Примечания