Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. (1 Иоанна 4:19)

БОГ ЛЮБИТ ТЕБЯ. ЛИЧНО ТЕБЯ. СИЛЬНО. СТРАСТНО. ДРУГИЕ ДАЮТ ОБЕЩАНИЯ И НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ИХ. НО БОГ ОБЕЩАЛ И СДЕРЖАЛ СЛОВО. ОН ЛЮБИТ ТЕБЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБОВЬЮ. И ЕГО ЛЮБОВЬ ‑ ЕСЛИ ТЫ ПОЗВОЛИШЬ ‑ МОЖЕТ НАПОЛНИТЬ ТЕБЯ,И ТЫ СТАНЕШЬ ПОЛОН ЛЮБВИ, КОТОРУЮ СТОИТ ОТДАВАТЬ.

Макс Лукадо - Любовь, которую стоит отдавать - Любовь готова брать всё оптом

Любовь... все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. (1 Коринфянам 13:4‑7) ДОКОЛЕ ДОЛЖЕН Я ТЕРПЕТЬ ВАС? ПОСТУПКИ ИИСУСА ОТВЕТИЛИ НА ЕГО СОБСТВЕННЫЙ ВОПРОС...ПОКА НЕ ПРОКРИЧИТ ПЕТУХ, НЕ СТАНЕТ ЖГУЧИМ ПОТ И НЕ УДАРИТ ДЕРЕВЯННЫЙ МОЛОТОК, ПОКАБЕСЫ НЕ ЗАПОЛОНЯТ СКЛОН ХОЛМА, ЧТОБЫ ПОСМЕЯТЬСЯ НАД УМИРАЮЩИМ БОГОМ.ДОКОЛЕ?ПОКА ВСЕ ГРЕХИ НЕ ПРОПИТАЮТ МОЮ БЕЗГРЕШНУЮ ДУШУ НАСТОЛЬКО, ЧТО НЕБЕСА В УЖАСЕ ОТВЕРНУТСЯ, ПОКА МОИ РАСПУХШИЕ ГУБЫ НЕ ПРОИЗНЕСУТ ПОСЛЕДНЕГО: «СОВЕРШИЛОСЬ!» ДОКОЛЕ? ПОКА ЭТО НЕ УБЬЕТ МЕНЯ.

Мои родители не очень‑то любили ходить в ресторан. Отчасти потому, что в нашем маленьком городке не было особого выбора. В «Дэйри Квин» было замечательное меню, а в других местах похуже. Но основная причина была, я думаю, практическая. Зачем куда‑то идти, если можно остаться дома. Мы бывали в ресторане только по воскресеньям, раз или два в месяц. Забавно, что теперь, когда у меня у самого есть дети, отношение к вопросу прямо противоположное. Зачем оставаться дома, если можно куда‑нибудь пойти? (Мы говорим дочерям, что пора есть, и они направляются к гаражу.) Но, когда я рос, мы обычно ели дома. И каждый раз, когда мы ели дома, моя мама давала мне и брату одни и те указания: «Кладите себе на тарелку понемногу от каждого блюда». От нас никогда не требовали съедать все до конца. Главным было не количество съеденного. Главным было разнообразие. Пойми меня правильно, мама хорошо готовила. Но вареный гибискус? Или спаржа? Неужели они действительно существуют для того, чтобы ими питались люди? Мама считала, что так и есть, и – по словам мамы – их следовало есть. «Кладите на тарелку понемногу от каждого блюда». Таковы были правила в нашем доме.