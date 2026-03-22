Лукадо - На наковальне
Некоторые люди живут бесполезной жизнью: изломанные судьбы, растраченные таланты, угасшие дерзания, развеявшиеся грезы. Они валяются в куче металлолома, отчаянно нуждающиеся в починке, без всякой цели в жизни.
Другие находятся прямо на наковальне: с открытыми сердцами, жаждущие изменений, возрождающиеся, обретающие смысл жизни. Они радуются сокрушающим ударам молота, они хотят измениться, они молят Кузнеца о призвании.
И есть те, что находятся у Мастера под рукой: выверенные, целеустремленные, отшлифованные, результативные. Они подчиняются каждому движению руки Мастера, жертвуя всем и ничего не требуя взамен.
Мы все находимся в этой кузнице. Или в груде металлолома, или под молотом Мастера на наковальне, или в Его сумке с инструментами. (Некоторые из нас побывали во всех положениях.)
Макс Лукадо - На наковальне
Пер. с англ. И. Белов. — К.: Кириченко, 2018.- 120 с.
ISBN 978-966-426-188-0
Макс Лукадо - На наковальне - Содержание
Выражение признательности
Предисловие
ВСТУПЛЕНИЕ. Кузница
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Груда негодных инструментов
1. Груда негодных инструментов
2. Я страшно устал!
3. Осторожно, а то унесет!
4. Кислый виноград
5. Исчезновение Билли
6. Во имя отверженности и некчемности
7. Милости, а не жертвы
8. Кто же прав?
9. Есть ли надежда для Лео?
10. Иуда — человек, упустивший главное
11. Спасение, которым пренебрегли
12. Ничего не вижу, ничего не слышу!
13. Новому вину — новые мехи!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. На наковальне
14. На наковальне
15. Перековка
16. Дьявольские козни
17. Тук-тук, тук-тук!
18. Кто раскачивает наши качели?
19. "Жуан - обед"
20. Жизнь из кабинки комментатора
21. Ценность взаимоотношений
22. Долой завесу!
23. А Иисуса-то вы разглядели?
24. Подвиг для Господа
25. Путник
26. День, когда разбилась моя тарелка
27. Запишите то, во что верите
28. Настанет день
29. Боже, а Тебе есть дело до нас?
30. Затупленный топор
31. День Святого Валентина, 1965 год
32. Открытые люки и невольные грехи
33. Кто в доме хозяин?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Инструмент для почетного употребления ...
34. Инструмент для почетного употребления
35. Сегодня все изменится
36. Испытанная траншея
37. Начинание, обреченное на провал
38. Общение — это не просто слова
39. Неизменная любовь
40. Безбрачие: ошибка или призвание
41. Ядовитый язык
42. День долгожданного вопроса. Внимание: вопрос!
43. Пять провозглашений веры
44. Свадебная молитва
45. Сара
46. Гидролокатор для лова рыбы
47. Победитель... навсегда!
48. Творцы перемен
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. После наковальни
49. После наковальни
Comments (1 comment)