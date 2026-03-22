Некоторые люди живут бесполезной жизнью: изломанные судьбы, растраченные таланты, угасшие дерзания, развеявшиеся грезы. Они валяются в куче металлолома, отчаянно нуждающиеся в починке, без всякой цели в жизни.

Другие находятся прямо на наковальне: с открытыми сердцами, жаждущие изменений, возрождающиеся, обретающие смысл жизни. Они радуются сокрушающим ударам молота, они хотят измениться, они молят Кузнеца о призвании.

И есть те, что находятся у Мастера под рукой: выверенные, целеустремленные, отшлифованные, результативные. Они подчиняются каждому движению руки Мастера, жертвуя всем и ничего не требуя взамен.

Мы все находимся в этой кузнице. Или в груде металлолома, или под молотом Мастера на наковальне, или в Его сумке с инструментами. (Некоторые из нас побывали во всех положениях.)

Макс Лукадо - На наковальне

Пер. с англ. И. Белов. — К.: Кириченко, 2018.- 120 с.

ISBN 978-966-426-188-0

Макс Лукадо - На наковальне - Содержание

Выражение признательности

Предисловие

ВСТУПЛЕНИЕ. Кузница

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Груда негодных инструментов

1. Груда негодных инструментов

2. Я страшно устал!

3. Осторожно, а то унесет!

4. Кислый виноград

5. Исчезновение Билли

6. Во имя отверженности и некчемности

7. Милости, а не жертвы

8. Кто же прав?

9. Есть ли надежда для Лео?

10. Иуда — человек, упустивший главное

11. Спасение, которым пренебрегли

12. Ничего не вижу, ничего не слышу!

13. Новому вину — новые мехи!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. На наковальне

14. На наковальне

15. Перековка

16. Дьявольские козни

17. Тук-тук, тук-тук!

18. Кто раскачивает наши качели?

19. "Жуан - обед"

20. Жизнь из кабинки комментатора

21. Ценность взаимоотношений

22. Долой завесу!

23. А Иисуса-то вы разглядели?

24. Подвиг для Господа

25. Путник

26. День, когда разбилась моя тарелка

27. Запишите то, во что верите

28. Настанет день

29. Боже, а Тебе есть дело до нас?

30. Затупленный топор

31. День Святого Валентина, 1965 год

32. Открытые люки и невольные грехи

33. Кто в доме хозяин?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Инструмент для почетного употребления ...

34. Инструмент для почетного употребления

35. Сегодня все изменится

36. Испытанная траншея

37. Начинание, обреченное на провал

38. Общение — это не просто слова

39. Неизменная любовь

40. Безбрачие: ошибка или призвание

41. Ядовитый язык

42. День долгожданного вопроса. Внимание: вопрос!

43. Пять провозглашений веры

44. Свадебная молитва

45. Сара

46. Гидролокатор для лова рыбы

47. Победитель... навсегда!

48. Творцы перемен

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. После наковальни