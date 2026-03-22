Лукадо - На наковальне

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Некоторые люди живут бесполезной жизнью: изломанные судьбы, растраченные таланты, угасшие дерзания, развеявшиеся грезы. Они валяются в куче металлолома, отчаянно нуждающиеся в починке, без всякой цели в жизни.

Другие находятся прямо на наковальне: с открытыми сердцами, жаждущие изменений, возрождающиеся, обретающие смысл жизни. Они радуются сокрушающим ударам молота, они хотят измениться, они молят Кузнеца о призвании.

И есть те, что находятся у Мастера под рукой: выверенные, целеустремленные, отшлифованные, результативные. Они подчиняются каждому движению руки Мастера, жертвуя всем и ничего не требуя взамен.

Мы все находимся в этой кузнице. Или в груде металлолома, или под молотом Мастера на наковальне, или в Его сумке с инструментами. (Некоторые из нас побывали во всех положениях.)

Макс Лукадо - На наковальне

Пер. с англ. И. Белов. — К.: Кириченко, 2018.- 120 с.

ISBN 978-966-426-188-0

Макс Лукадо - На наковальне - Содержание

Выражение признательности

Предисловие

ВСТУПЛЕНИЕ. Кузница

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Груда негодных инструментов

  • 1. Груда негодных инструментов

  • 2. Я страшно устал!

  • 3. Осторожно, а то унесет!

  • 4. Кислый виноград

  • 5. Исчезновение Билли

  • 6. Во имя отверженности и некчемности

  • 7. Милости, а не жертвы

  • 8. Кто же прав?

  • 9. Есть ли надежда для Лео?

  • 10. Иуда — человек, упустивший главное

  • 11. Спасение, которым пренебрегли

  • 12. Ничего не вижу, ничего не слышу!

  • 13. Новому вину — новые мехи!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. На наковальне

  • 14. На наковальне

  • 15. Перековка

  • 16. Дьявольские козни

  • 17. Тук-тук, тук-тук!

  • 18. Кто раскачивает наши качели?

  • 19. "Жуан - обед"

  • 20. Жизнь из кабинки комментатора

  • 21. Ценность взаимоотношений

  • 22. Долой завесу!

  • 23. А Иисуса-то вы разглядели?

  • 24. Подвиг для Господа

  • 25. Путник

  • 26. День, когда разбилась моя тарелка

  • 27. Запишите то, во что верите

  • 28. Настанет день

  • 29. Боже, а Тебе есть дело до нас?

  • 30. Затупленный топор

  • 31. День Святого Валентина, 1965 год

  • 32. Открытые люки и невольные грехи

  • 33. Кто в доме хозяин?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Инструмент для почетного употребления ...

  • 34. Инструмент для почетного употребления

  • 35. Сегодня все изменится

  • 36. Испытанная траншея

  • 37. Начинание, обреченное на провал

  • 38. Общение — это не просто слова

  • 39. Неизменная любовь

  • 40. Безбрачие: ошибка или призвание

  • 41. Ядовитый язык

  • 42. День долгожданного вопроса. Внимание: вопрос!

  • 43. Пять провозглашений веры

  • 44. Свадебная молитва

  • 45. Сара

  • 46. Гидролокатор для лова рыбы

  • 47. Победитель... навсегда!

  • 48. Творцы перемен

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. После наковальни

  • 49. После наковальни

Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

