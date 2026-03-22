Лукадо - Несокрушимая надежда

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Американский проповедник Дуайт Мооди сказал так:

Дайте человеку питаться месяц обетованиями Божьими, и он не будет говорить, что он «такой слабый и немощный» ... Если бы вы просмотрели Писания до Откровения и узнали все обетования, какие Господь дал Аврааму, Исааку и Иакову, евреям и язычникам и особенно Своему новозаветному народу; если бы вы провели месяц, питаясь драгоценными обетованиями Божьими, данными вам, вы бы не ходили согнувшись, подобно тростнику, жалуясь на свою пустоту, но вы подняли бы свою голову с уверенностью и свидетельствовали бы о богатстве благодати Божьей и делали бы это без усилий, от полноты сердца.

Давайте же станем теми, кем нам предназначено быть, - наследниками обетования. Держите эти обетования под рукой. Произносите их вслух. Наберите в грудь побольше воздуха, а в сердце надежды, и пусть сам дьявол услышит, как вы провозглашаете свою веру в Божью благость.

Пер. с англ.

СПб.: Виссон, 2019. 256 с.

Новый человек

Благодарность

  • ГЛАВА 1 Великие и драгоценные обетования Божьи

  • ГЛАВА 2 Мы созданы по образу Божьему

  • ГЛАВА 3 Дни дьявола сочтены

  • ГЛАВА 4 Наследник Божий

  • ГЛАВА 5 Ваши молитвы наделены силой

  • ГЛАВА 6 Благодать дается смиренным

  • ГЛАВА 7 Бог способен вам сострадать

  • ГЛАВА 8 Христос молится за вас

  • ГЛАВА 9 Никакого осуждения

  • ГЛАВА 10 Временная гробница

  • ГЛАВА 11 Радость вместо печали

  • ГЛАВА 12 Вы примете силу

  • ГЛАВА 1З Справедливость восторжествует

  • ГЛАВА 14 Нерушимые обетования, несокрушимая надежда

Вопросы для размышления

Примечания

Views 28
Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books