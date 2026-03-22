Лукадо - Несокрушимая надежда
Американский проповедник Дуайт Мооди сказал так:
Дайте человеку питаться месяц обетованиями Божьими, и он не будет говорить, что он «такой слабый и немощный» ... Если бы вы просмотрели Писания до Откровения и узнали все обетования, какие Господь дал Аврааму, Исааку и Иакову, евреям и язычникам и особенно Своему новозаветному народу; если бы вы провели месяц, питаясь драгоценными обетованиями Божьими, данными вам, вы бы не ходили согнувшись, подобно тростнику, жалуясь на свою пустоту, но вы подняли бы свою голову с уверенностью и свидетельствовали бы о богатстве благодати Божьей и делали бы это без усилий, от полноты сердца.
Давайте же станем теми, кем нам предназначено быть, - наследниками обетования. Держите эти обетования под рукой. Произносите их вслух. Наберите в грудь побольше воздуха, а в сердце надежды, и пусть сам дьявол услышит, как вы провозглашаете свою веру в Божью благость.
Лукадо Макс - Несокрушимая надежда
Пер. с англ.
СПб.: Виссон, 2019. 256 с.
Новый человек
Лукадо Макс - Несокрушимая надежда
Благодарность
ГЛАВА 1 Великие и драгоценные обетования Божьи
ГЛАВА 2 Мы созданы по образу Божьему
ГЛАВА 3 Дни дьявола сочтены
ГЛАВА 4 Наследник Божий
ГЛАВА 5 Ваши молитвы наделены силой
ГЛАВА 6 Благодать дается смиренным
ГЛАВА 7 Бог способен вам сострадать
ГЛАВА 8 Христос молится за вас
ГЛАВА 9 Никакого осуждения
ГЛАВА 10 Временная гробница
ГЛАВА 11 Радость вместо печали
ГЛАВА 12 Вы примете силу
ГЛАВА 1З Справедливость восторжествует
ГЛАВА 14 Нерушимые обетования, несокрушимая надежда
Вопросы для размышления
Примечания
