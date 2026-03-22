Бандит на кресте. Безумец на кладбище. Женщина, пять раз пережившая развод. Скорбящая о смерти брата сестра. Отец, отчаявшийся увидеть сына. Люди с наболевшими вопросами.

В Библии полно подобных историй. Он все еще двигает камни.

Почему все эти портреты оказались в Писании? Чтобы мы могли удивленно созерцать совершенные Иисусом чудеса? Нет... Это не просто рассказы для воскресной школы. Это исторические факты, свидетельствующие о прикосновении великого Бога к обычным людям в момент их острой невыносимой боли. И все для того, что бы мы наконец нашли ответ на вопрос: «Есть ли Богу дело до нас?»

Макс Лукадо - Он все еще двигает камни

Бестселлер Макса Лукадо о камнях в нашей жизни, которые может сдвинуть с дороги только Бог.

Originally published in English under the title

HE STILL MOVES STONES

by Max Lucado Copyright © 1993, 1999

Published in Nashville, Tennessee, by Tomas Nelson.

Издательство «Библейский взгляд», 2010

ISBN 978-5-8445-0253-8 (рус.)

Макс Лукадо - Он все еще двигает камни - Содержание

1. Надломленная трость и курящийся лен

Надломленная трость

2. Не виновен

Побеждая стыд

3. Не пропусти вечеринку

Темница горечи

4. Когда близкие люди не слышат друг друга

Как иметь дело с трудными родственниками

5. Мечтать разрешается

Сталкиваясь с разочарованием

6. Кислое молоко

Победа над дурными привычками

7. Безумные предчувствия и большие надежды

Искренние проявления веры

8. Вечная юность

Как любить жизнь, когда становишься старше

9. О пользе исторического чтения

Если кто-то сломал тебе жизнь

Курящийся лен