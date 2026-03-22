Бандит на кресте. Безумец на кладбище. Женщина, пять раз пережившая развод. Скорбящая о смерти брата сестра. Отец, отчаявшийся увидеть сына. Люди с наболевшими вопросами.
В Библии полно подобных историй. Он все еще двигает камни.
Почему все эти портреты оказались в Писании? Чтобы мы могли удивленно созерцать совершенные Иисусом чудеса? Нет... Это не просто рассказы для воскресной школы. Это исторические факты, свидетельствующие о прикосновении великого Бога к обычным людям в момент их острой невыносимой боли. И все для того, что бы мы наконец нашли ответ на вопрос: «Есть ли Богу дело до нас?»
Макс Лукадо - Он все еще двигает камни
Бестселлер Макса Лукадо о камнях в нашей жизни, которые может сдвинуть с дороги только Бог.
Originally published in English under the title
HE STILL MOVES STONES
by Max Lucado Copyright © 1993, 1999
Published in Nashville, Tennessee, by Tomas Nelson.
Издательство «Библейский взгляд», 2010
ISBN 978-5-8445-0253-8 (рус.)
Макс Лукадо - Он все еще двигает камни - Содержание
1. Надломленная трость и курящийся лен
Надломленная трость
2. Не виновен
Побеждая стыд
3. Не пропусти вечеринку
Темница горечи
4. Когда близкие люди не слышат друг друга
Как иметь дело с трудными родственниками
5. Мечтать разрешается
Сталкиваясь с разочарованием
6. Кислое молоко
Победа над дурными привычками
7. Безумные предчувствия и большие надежды
Искренние проявления веры
8. Вечная юность
Как любить жизнь, когда становишься старше
9. О пользе исторического чтения
Если кто-то сломал тебе жизнь
Курящийся лен
10. Сила робкой молитвы
Если тебя волнует, слышит ли нас Бог
11. Яркий свет темной ночью
Когда тебя не выбирают
12. Что для Бога труднее всего
Как понять Его приоритеты
13. На что не способен никто, кроме Бога
Свобода от законничества
14. Благодать по-галилейски
Когда ты подводишь Бога
15. Божественная нежность
Есть ли Богу дело до мелочей
16. Как сумасшедший стал миссионером
Если ты столкнулся со злом
17. Видеть невидимое
Если ты боишься будущего
18. Молитва Иосифа
Когда Божьи действия смущают тебя
19. Примирение с могилой
Как научиться понимать смерть
20. В списках не значится
Когда просто доброты недостаточно
21. Галерея передвинутых камней
