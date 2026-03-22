Лукадо - Он все еще двигает камни

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Бандит на кресте. Безумец на кладбище. Женщина, пять раз пережившая развод. Скорбящая о смерти брата сестра. Отец, отчаявшийся увидеть сына. Люди с наболевшими вопросами.

В Библии полно подобных историй. Он все еще двигает камни.

Почему все эти портреты оказались в Писании? Чтобы мы могли удивленно созерцать совершенные Иисусом чудеса? Нет... Это не просто рассказы для воскресной школы. Это исторические факты, свидетельствующие о прикосновении великого Бога к обычным людям в момент их острой невыносимой боли. И все для того, что бы мы наконец нашли ответ на вопрос: «Есть ли Богу дело до нас?»

Макс Лукадо - Он все еще двигает камни

Бестселлер Макса Лукадо о камнях в нашей жизни, которые может сдвинуть с дороги только Бог.

Originally published in English under the title

HE STILL MOVES STONES

by Max Lucado Copyright © 1993, 1999

Published in Nashville, Tennessee, by Tomas Nelson.

Издательство «Библейский взгляд», 2010

ISBN 978-5-8445-0253-8 (рус.)

Макс Лукадо - Он все еще двигает камни - Содержание

  • 1. Надломленная трость и курящийся лен

Надломленная трость

  • 2. Не виновен

  • Побеждая стыд

  • 3. Не пропусти вечеринку

  • Темница горечи

  • 4. Когда близкие люди не слышат друг друга

  • Как иметь дело с трудными родственниками

  • 5. Мечтать разрешается

  • Сталкиваясь с разочарованием

  • 6. Кислое молоко

  • Победа над дурными привычками

  • 7. Безумные предчувствия и большие надежды

  • Искренние проявления веры

  • 8. Вечная юность

  • Как любить жизнь, когда становишься старше

  • 9. О пользе исторического чтения

  • Если кто-то сломал тебе жизнь

Курящийся лен

  • 10. Сила робкой молитвы

  • Если тебя волнует, слышит ли нас Бог

  • 11. Яркий свет темной ночью

  • Когда тебя не выбирают

  • 12. Что для Бога труднее всего

  • Как понять Его приоритеты

  • 13. На что не способен никто, кроме Бога

  • Свобода от законничества

  • 14. Благодать по-галилейски

  • Когда ты подводишь Бога

  • 15. Божественная нежность

  • Есть ли Богу дело до мелочей

  • 16. Как сумасшедший стал миссионером

  • Если ты столкнулся со злом

  • 17. Видеть невидимое

  • Если ты боишься будущего

  • 18. Молитва Иосифа

  • Когда Божьи действия смущают тебя

  • 19. Примирение с могилой

  • Как научиться понимать смерть

  • 20. В списках не значится

  • Когда просто доброты недостаточно

  • 21. Галерея передвинутых камней

Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

