Любі читачі й читачки, грудневі вечори в Техасі навряд чи можуть похвалитися різдвяним морозним духом. Вони, як правило, м’які й теплі. Але я пригадую один із них у 2004 році, який сприяв такому настрою. У повітрі стояла прохолода. Зима підкрадалась на південь. Ми вбралися в наш зимовий одяг і поїхали до сусідньої середньої школи на різдвяне частування. Родини сиділи за круглими столами, при- крашеними вінками. У центрі кожного вінка стояла свічка. Ми пили глінтвейн, їли індичку і — головна подія вечора — слухали шкільний хор, який співав святкових пісень.

Можливо, вам буде корисно дізнатися, що це єпископальна школа, із потужним англіканським корінням. Керівник хору дбайливо ставився до старих гімнів — менше «Каштанів» і «Рудольфа», а більше «Тихої ночі» і «Слухайте! Ангели-вісники співають». Це було неймовірно. Коли хор співав, а родини слухали, я насолоджувався цим надто швидкоплинним відчуттям, що «зі світом все гаразд». Я дивився на свічку на нашому столі. Коли вона мерехтіла, я думав про свічки, що дарували своє світло на тисячах інших різдвяних вечерях. І поки я насолоджувався моментом і спостерігав за свічкою, почала народжуватися історія. Свічкар в англійському Котсволдсі. Село дев’ятнадцятого століття, де живуть прості люди, які потребують дива. Опівночі я виклав цю історію на папері: «Різдвяна Свічка».

Історія стала книжкою, а книжка сприяла піднесеному настрою на Різдво упродовж багатьох років. І тепер, із оцим новим виданням, ми сподіваємося, що історія про свічку торкнеться цілого нового покоління. Завдяки Тому Ньюману та чудовим людям з Impact Productions, кіноверсія «Різдвяної Свічки» довершена. Над фільмом працювали найкращі таланти Великої Британії — продюсери, режисери та актори.

Лукадо Макс - Різдвяна свічка

пер. з англ. А. Піскун

Львів: Свічадо, 2025, 120 с.

ISBN 978-966-938-969-5

Лукадо Макс - Різдвяна свічка - Зміст

ПРОЛОГ

РозДіл 1. ПОПОЛУДНІ

РозДіл 2. ВЕЧІР

РозДіл 3. ПЕРША НЕДІЛЯ АДВЕНТУ

РозДіл 4. ПОНЕДІЛОК

РозДіл 5. СУБОТНІЙ ВЕЧІР

РозДіл 6. ПІЗНІЙ ВЕЧІР СУБОТИ

РозДіл 7. НЕДІЛЯ

РозДіл 8. ПОНЕДІЛОК

РозДіл 9. СВЯТВЕЧІР

РозДіл 10. ОПІВНІЧ

РозДіл 11. ЕПІЛОГ

ПОДЯКИ

Історія свічки. ПІСЛЯМОВА