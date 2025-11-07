Лукадо - Різдвяна свічка
Любі читачі й читачки, грудневі вечори в Техасі навряд чи можуть похвалитися різдвяним морозним духом. Вони, як правило, м’які й теплі. Але я пригадую один із них у 2004 році, який сприяв такому настрою. У повітрі стояла прохолода. Зима підкрадалась на південь. Ми вбралися в наш зимовий одяг і поїхали до сусідньої середньої школи на різдвяне частування. Родини сиділи за круглими столами, при- крашеними вінками. У центрі кожного вінка стояла свічка. Ми пили глінтвейн, їли індичку і — головна подія вечора — слухали шкільний хор, який співав святкових пісень.
Можливо, вам буде корисно дізнатися, що це єпископальна школа, із потужним англіканським корінням. Керівник хору дбайливо ставився до старих гімнів — менше «Каштанів» і «Рудольфа», а більше «Тихої ночі» і «Слухайте! Ангели-вісники співають». Це було неймовірно. Коли хор співав, а родини слухали, я насолоджувався цим надто швидкоплинним відчуттям, що «зі світом все гаразд». Я дивився на свічку на нашому столі. Коли вона мерехтіла, я думав про свічки, що дарували своє світло на тисячах інших різдвяних вечерях. І поки я насолоджувався моментом і спостерігав за свічкою, почала народжуватися історія. Свічкар в англійському Котсволдсі. Село дев’ятнадцятого століття, де живуть прості люди, які потребують дива. Опівночі я виклав цю історію на папері: «Різдвяна Свічка».
Історія стала книжкою, а книжка сприяла піднесеному настрою на Різдво упродовж багатьох років. І тепер, із оцим новим виданням, ми сподіваємося, що історія про свічку торкнеться цілого нового покоління. Завдяки Тому Ньюману та чудовим людям з Impact Productions, кіноверсія «Різдвяної Свічки» довершена. Над фільмом працювали найкращі таланти Великої Британії — продюсери, режисери та актори.
Лукадо Макс - Різдвяна свічка
пер. з англ. А. Піскун
Львів: Свічадо, 2025, 120 с.
ISBN 978-966-938-969-5
Лукадо Макс - Різдвяна свічка - Зміст
ПРОЛОГ
- РозДіл 1. ПОПОЛУДНІ
- РозДіл 2. ВЕЧІР
- РозДіл 3. ПЕРША НЕДІЛЯ АДВЕНТУ
- РозДіл 4. ПОНЕДІЛОК
- РозДіл 5. СУБОТНІЙ ВЕЧІР
- РозДіл 6. ПІЗНІЙ ВЕЧІР СУБОТИ
- РозДіл 7. НЕДІЛЯ
- РозДіл 8. ПОНЕДІЛОК
- РозДіл 9. СВЯТВЕЧІР
- РозДіл 10. ОПІВНІЧ
- РозДіл 11. ЕПІЛОГ
ПОДЯКИ
Історія свічки. ПІСЛЯМОВА
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