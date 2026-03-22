Бог любит тебя слишком сильно, чтобы позволить тебе оставаться таким, как ты есть.

Он хочет, чтобы ты стал...

Бог любит тебя таким каким ты есть, но хочет сделать похожим на Иисуса.

Лукадо Макс - Точно как Иисус

Макс Лукадо - Точно как Иисус - Сердце как у Него

Что если бы на один день Иисус оказался на вашем месте?

Что если бы на двадцать четыре часа Иисус оказался в вашей кровати, ходил бы в вашей обуви, жил бы в вашем доме, занимался бы вашими делами? Ваш начальник становится Его начальником, ваша мама — Его мамой, ваши горести — Его? Лишь с одним исключением — в вашей жизни ничего не изменится. Прежним останется ваше здоровье. Прежними останутся жизненные обстоятельства. Ничуть не изменится ваше расписание. Ваши проблемы не разрешатся сами собой. Изменится только одно.

Что если бы в течение суток Иисус прожил вашу жизнь со Своим сердцем? На один день ваше собственное сердце отправилось бы отдыхать, а жизнью руководило бы сердце Христа? Его приоритеты управляют вашими действиями. Его желания определяют ваши решения. Его любовь движет вашим поведением.

Какими бы вы стали? Заметили бы люди перемену? Ваша семья — увидели бы близкие люди нечто новое? А ваши коллеги — почувствовали бы они разницу? А что касается менее удачливых знакомых — относились бы вы к ним по-прежнему? А друзья?

Открыли бы они для себя больше радости? А как насчет ваших врагов? Получили бы они больше милости от Христова сердца по сравнению с вашим сердцем?

А вы сами? Как бы вы себя чувствовали? Как изменил бы этот «трансплантат» ваш уровень стресса? Ваши резкие перепады настроения? Ваш темперамент? Стали бы вы крепче спать? Стали бы вы по-иному смотреть на закат? По-другому смотреть на смерть?

По-другому смотреть на уплату налогов? Есть ли вероятность того, что вам понадобилось бы меньше аспирина или успокоительных? А что было бы с вашим отношением к задержкам транспорта (ой, вот с этим точно очень сложно)? Продолжали бы вы бояться того, чего вы страшитесь сейчас? Или еще лучше — продолжали бы вы делать то, чем занимаетесь сейчас?