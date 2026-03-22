Несколько лет назад наша семья провела День независимости на озере по соседству. На празднике было все – фейерверки, хот‑доги и жаркое солнце. Но за эти праздничные дни мне особенно врезались в память полеты на парашюте за катером, или парасейлинг. Ну, вы сами видели: буксируемый катером парашют (парасейл) поднимает вцепившегося в стропы пассажира на четыреста, а то и (за лишние десять долларов) на шестьсот футов вверх.

Лети себе над озером, слушая крики далеко внизу, держись за крепления и наслаждайся пейзажем, а катер пусть потрудится. А как же иначе? Чтобы достичь такой высоты, нужна чья‑то помощь. Чтобы на ней удержаться, требуется действие какой‑то могучей внешней силы. Ни один человек не может сам поднимать себя в такие выси.

И это главная тема Нового Завета. Мы не можем сами себя спасти, не можем и сами оставаться спасенными. Нужно действие Божьей благодати. И такова тема моей книги. Благодарение Богу, Он за последние несколько лет не раз действовал через эту книгу, чтобы достучаться до людских сердец. Я только что получил письмо от одного моего друга, христианина – он недавно поехал в Европу, чтобы повидаться со своим умирающим братом. Раньше они не могли общаться на духовные темы. Мой друг заранее послал своему брату экземпляр «В деснице благодати». Когда он, наконец, увидел брата, тот был уже при смерти. Эта книга лежала на его тумбочке. Умирающий, показав на нее, произнес:

– Теперь я понял.

И улыбнулся брату.

О, великая Божья благодать...

Макс Лукадо - В деснице благодати

Originally published in English by THOMAS NELSON, Inc. Nashville, TN, USA

Издательство: «Шандал», 2008 г. – 129 с.

ISBN 0‑8499‑1809‑X (англ.) © Мах Lucado, 1996

ISBN 978‑5‑94861‑094‑8 (рус.) © Издательство «Шандал», 2008

Макс Лукадо - В деснице благодати - Введение

Мое единственное основание писать о благодати – это моя одежда. Объяснюсь. Многие годы я носил красивый костюм – пиджак, брюки и шляпа. Я считал, что выгляжу весьма импозантно, и пребывал в полной уверенности, что окружающие думают так же.

На пошив штанов пошла ткань всего того, что мне удалось сделать в жизни, прочнейший материал решенных задач и воплощенных замыслов. Здесь что‑то проштудировал, там написал проповедь. Многие хвалили мои брюки, и, признаться, я полюбил поправлять ремень на публике, лишь бы их заметили и оценили.

Не меньшее впечатление производил и пиджак. Он был соткан из моих убеждений.

Каждый день я облачался в особое религиозное рвение. Чувства мои были сильны.