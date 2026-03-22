Он хочет не просто дать тебе возможность расслабиться на уик-энд. Не просто побыть твоим воскресным бунгало, летней дачей. Он хочет стать местом твоей прописки. Твоей постоянной резиденцией. Твоим домом. Навсегда. Он хочет, чтобы ты все время жил в Великом Доме Божьем.

Взяв за образец молитву «Отче наш», Макс Лукадо предлагает тебе совершить экскурсию по дому, сотворенному для тебя Господом. Твое сердце оттает у камина в гостиной. Твой дух получит свежую пищу на кухне. В семейной столовой тебя ждет незабываемое время общения. А как только ты зайдешь в прихожую, сразу же переживешь чудесный дар прощения.

Этот дом идеален. Его проектировали с мыслью о тебе. Это единственное жилье, где твое сердце может обрести покой. Более совершенных строений, более прочных фундаментов просто не существует.

Макс Лукадо - Великий дом Божий

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2010. — 208 с.

ISBN 978-5-8445-0258-3

Издание на русском языке. Издательство «Библейский взгляд», 2010

Originally published in English under the tide THE GREAT HOUSE OF GOD by Max Lucado

1997 by Max Lucado Published in Nashville, Tennessee, by Tomas Nelson. Tomas Nelson is a registered trademark of Tomas Nelson, Inc.

ISBN 978-0-8499-4298-3

Макс Лукадо - Великий дом Божий - Содержание

1 Великий Дом Божий - Дом твоего сердца

2 Гостиная - Когда сердцу нужен Отец

3 Фундамент - Там, где рождается доверие

4 Обсерватория - Небесная привязанность

5 Часовня - Когда человек полагает печать на уста

6 Престол - Прикоснуться к сердцу Царя

7 Кабинет - Как Бог открывает Свою волю

8 Очаг - Потому что кто-то молится

9 Кухня - Изобильный стол Божий

10 Крыша - Под покровом благодати

11 Прихожая - Даром получили, даром давайте

12 Столовая - Учимся жить вместе

13 Стены - Сатана как служитель Божий

14 Часовня - Положиться на Божью силу

15 Дом твоего сердца

Послесловие

Примечания

Повторение прочитанного