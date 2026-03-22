Стройный юноша наклоняется к ручью. Его колени намокли. Вода приятно холодит руки. Если бы его мысли занимала собственная красота, он мог бы полюбоваться своим отражением в глади ручья. Его волосы цвета меди. Он загорелый, румяный, и при виде его глаз у еврейских девушек перехватывает дыхание. Но он не смотрит на свое отражение, он ищет камни. Гладкие небольшие камни. Он кладет их в свою пастушью сумку, чтобы потом использовать для пращи. Плоские камни приятной тяжестью ложатся в ладони и, пущенные точной рукой, всю свою сокрушительную силу обрушивают на голову льва, медведя или даже великана.

Голиаф смотрит на него со склона холма. И только чувство недоумения удерживает его от желания громко расхохотаться. Огромная армия филистимлян превратила свою половину долины в лес ощетинившихся копий. Рычащая, кровожадная толпа громил, покрытых татуировками и обменивающихся грубыми шутками, нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Голиаф возвышается над всеми. Его рост едва ли не достигает трех метров, а доспехи весят почти пятьдесят семь килограммов. Он издает грозный рык, словно бык, готовящийся к бою. Он играет напряженными мышцами. На другой стороне долины израильское войско слышит его хвастливые слова: “Сегодня я посрамлю полки Израильские; дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем” (1 Цар. 17:10).

Макс Лукадо - Выйди навстречу своим великанам

"Библейский взгляд", 2012 г. - 240 с.

ISBN 978-5-8445-0186-9

Макс Лукадо - Выйди навстречу своим великанам - Содержание

1. Навстречу своим великанам

2. Когда телефон не звонит

3. Ярость Саула

4. Дни отчаяния

5. Сезон засухи

6. Источники несчастий

7. Варварское поведение

8. Болотное ружье

9. Мертвая точка

10. Невыразимая печаль

11. Тупиковые перекрестки

12. Твердыни

13. Далекое божество

14. Суровые обетования

15. Нечестивое высокомерие

16. Колоссальное падение

17. Дела семейные

18. Рухнувшие надежды

19. Положи Голиафа на лопатки!

Послесловие. Что началось в Вифлееме

Руководство к изучению