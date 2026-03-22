Лукадо - Жаждущий пусть приходит

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Мы все знаем, что такое физическая и духовная жажда. Желание ощутить в пересохшем горле освежающий глоток воды может быть нестерпимым.

Но высохшее сердце причиняет буквально невыносимую боль. В этом случае человеку нужно восстановление, причем незамедлительное. Если ваше сердце немного огрубело и высушено жаждой, если дух угас, то вы пришли в правильное место. На страницах этой книги Макс Лукадо показывает дорогу к колодцу, который Бог приготовил для нас. И, что не менее важно, Макс также показывает, как получить от Бога все, что Он так жажде нам отдать.

Пер. с англ. - СП6.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2010. - 240 с.

ISBN 978-5-8445-0208-8

Лукадо Макс - Жаждущий пусть приходит - Содержание

  • Меган

  • 1. Иссохшее сердце

Часть первая Прими Его труд

  • 2. Прививка против греха

  • 3. Когда благодать проникает все глубже

  • 4. Когда смерть становится рождением

  • 5. Когда сердце обращено к дому

Часть вторая Положись на Его силу

  • 6. Надежда для Измученного города

  • 7. Ожидание силы

  • 8. Божья перчатка

  • 9. Вам это не под силу

Часть третья Доверься Его господству

  • 10. Мы (почти) доверяем Богу

  • 11. Беспокоишься? Не стоит

  • 12. Ангелы наблюдают за тобой

  • 13. Бог - твой Хранитель

Часть четвертая Прими Его любовь

  • 14. Глубокое погружение

  • 15. Ты слышал звук за хлопнувшейся двери?

  • 16. Бесстрашно глядя в будущее

  • 17. Если бы Бог' написал тебе письмо

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

