Лукадо - Жаждущий пусть приходит

Мы все знаем, что такое физическая и духовная жажда. Желание ощутить в пересохшем горле освежающий глоток воды может быть нестерпимым.

Но высохшее сердце причиняет буквально невыносимую боль. В этом случае человеку нужно восстановление, причем незамедлительное. Если ваше сердце немного огрубело и высушено жаждой, если дух угас, то вы пришли в правильное место. На страницах этой книги Макс Лукадо показывает дорогу к колодцу, который Бог приготовил для нас. И, что не менее важно, Макс также показывает, как получить от Бога все, что Он так жажде нам отдать.

Лукадо Макс - Жаждущий пусть приходит

Пер. с англ. - СП6.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2010. - 240 с.

ISBN 978-5-8445-0208-8

Лукадо Макс - Жаждущий пусть приходит - Содержание

Меган

1. Иссохшее сердце

Часть первая Прими Его труд

2. Прививка против греха

3. Когда благодать проникает все глубже

4. Когда смерть становится рождением

5. Когда сердце обращено к дому

Часть вторая Положись на Его силу

6. Надежда для Измученного города

7. Ожидание силы

8. Божья перчатка

9. Вам это не под силу

Часть третья Доверься Его господству

10. Мы (почти) доверяем Богу

11. Беспокоишься? Не стоит

12. Ангелы наблюдают за тобой

13. Бог - твой Хранитель

Часть четвертая Прими Его любовь