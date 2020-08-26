«Не думайте, что эта книга прежде всего для родителей детей с особенностями развития. Только один недуг мешает человеку попасть на Небо. И это не нарушения физического или умственного развития, а грех, живущий в наших сердцах. Отец Джейка умеет рассказывать захватывающие истории. Когда Грег пишет о жизни с Джейком, я реально ощущаю Божью благодать и Его любящую настойчивость в моей жизни. Хочу её ещё больше!»

Ноэль Пайпер, писательница, жена проповедника и писателя Джона Пайпера

Грег Лукас - Борьба с ангелом: Рассказ о любви, тяжёлом недуге и уроках благодати

2-е изд., испр.

Чернигов: In Lumine Media, 2015. - 112 с.

ISBN 978-617-7168-12-5

Грег Лукас - Борьба с ангелом: Рассказ о любви, тяжёлом недуге и уроках благодати - Содержание

1 Сокрушать | Снабжать. Благодать сокрушает нас несчастьем, чтобы снабдить утешением и состраданием

2 Показать | Открыть. Благодать показывает наш грех словно в зеркале, но являет Крест словно через окно

3 Рутина | Удивление. Благодать удивляет нас Божьим присутствием в мелочах повседневной рутины

4 Противление | Смирение. Благодать смиряет нас, сокрушая нашу гордыню посредством унижения

5 Дар | Спасение. Благодать спасает нас даром, незаслуженно давая то, что нам необходимо для спасения

6 Довольство | Ожидание. Благодать удовлетворяет наши сердца ответами на молитву, пока мы ожидаем окончательного ответа на все потребности

7 Тьма | Избавление. Благодать преследует нас во тьме безнадёжности, неся спасительный свет Евангелия

8 Защита | Угроза. Благодать хранит нас во время опасности, не всегда уберегая от неё

9 Свободен | Захвачен. Благодать отгибает наши пальцы, демонстрируя Божью хватку на нашей хрупкой жизни

10 Будущее | Настоящее. Благодать идёт с нами в будущее, показывая, что тьма неведения - это тень Отца, идущего рядом

От редакции

Послесловие: Борьба с культурой

Грег Лукас - Борьба с ангелом: Рассказ о любви, тяжёлом недуге и уроках благодати - Сокрушать | Снабжать. Благодать сокрушает нас несчастьем, чтобы снабдить утешением и состраданием

"Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Xpиcта, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих" (2 Кор. 1:3, 4)!

Поначалу это казалось фрагментом из старого фильма ужасов. Я было подумал, что кто-то просто дурачится, но потом звук повторился снова и снова - громкий пронзительный вопль, который с каждым разом становился всё менее похожим на голливудские спецэффекты. Тёплым осенним днём окна в моём полицейском авто были опущены, но я никак не мог понять, откуда доносятся эти страшные звуки. Я стал осматриваться, готовясь увидеть, как кому-то выпускают кишки на парковке возле торгового центра. Не заметив чего-либо подозрительного, но продолжая слышать вопли, я сообщил по рации о нарушении общественного порядка и тронулся с места. За поворотом обнаружился источник беспорядка.

Небольшая толпа людей (они стояил ко мне спиной) наблюдала за тем, что мне представлялось ужасной дракой двух мужиков. Подъехав к месту действия, я сообщил о своём местонахождении в службу 911 и включил сирену, надеясь разогнать дебоширов внезапной демонстрацией властного присутствия полиции. Но только когда вышел из машины, готовясь дать отпор, если понадобится, я смог понять, что на самом деле происходит.

Посреди парковки на асфальте сидел взрослый мужчина без обуви и носков, который бил себя по лицу и кричал. Пожилой мужчина раз за разом пытался собрать носки и туфли и поднять на ноги крикуна, но тот был гораздо крупнее и не собирался сдаваться.

Всем было ясно, что мужчина на земле - умственно отсталый, а пожилой мужчина - его отец. Свидетели этого происшествия не знали, что делать: то ли звать на помощь, то ли самим помочь, то ли вежливо отойти. Казалось, все вздохнули с облегчением, когда увидели офицера полиции, который, наверное, сможет решить ситуацию.

Я сразу же попросил всех разойтись и спросил отца, не нужна ли ему помощь. Тот объяснил, что взял сына на день из интерната.

- Мне не следовало делать это в одиночку, но иногда он прекрасно себя ведёт. Я хотел провести с ним время и привёл в универмаг, чтобы купить ему новую пару обуви. С ним всё было хорошо, пока мы не вышли на парковку, - объяснил расстроенный отец. - Когда он злится, то разувается и стягивает носки. Его зовут Дональд.

Своими габаритами (ростом под метр девяносто и весом около 100 килограммов) Дональд внушал опасение даже когда сидел босиком на асфальте. Ему было лет тридцать пять, на грубоватом лице были видны следы увечий, которые он сам себе наносил. Он слегка угомонился, когда я подъехал к месту происшествия, но лицо всё ещё было искажено тревогой, пока он вертел в руках носки. Казалось, пока я и его отец находились рядом, Дональд мог себя контролировать.

Я присел, чтобы быть на одном с ним уровне (хотя он не хотел встречаться со мной взглядом), и представился:

- Я офицер Лукас, но ты можешь звать меня Грегом. Что происходит, приятель?

Пожилой человек снова стал нервно объяснять, что с его сыном не так. Я выпрямился и постарался выслушать этот монолог, но видел лишь усталость и бессилие в его глазах. Я понял, о чём говорит этот пожилой человек, только услышав, как он срывающимся голосом сказал:

- Я становлюсь слишком старым для этого.

Я предположил, что ему около шестидесяти пяти, хотя выглядел он на все восемьдесят. Мужчина был высоким и худым, с редкими седыми волосами, и казался каким-то хрупким. Тёмная фланелевая рубашка и синие джинсы делали его похожим на старого фермера, который заехал в город, чтобы пополнить запасы. Я мог только представить боль, отчаяние и усталость, которые этот отец переносил на протяжении последних тридцати лет. Но мне необязательно было об этом думать.

На мгновение отвернувшись, не в силах смотреть на то, что устроил его сын, старик пробормотал:

- Как же я устал.

Я промолчал, позволяя ему восстановить самообладание. И вдруг понял, зачем там оказался.

- Я знаю, что вы чувствуете, - сказал я, понимая в тот самый момент, когда слова уже слетели с языка, каким клише они покажутся.

- Знаете? - откликнулся он скептически.

- Да, знаю. У меня у самого такой же сын, как ваш. Он гораздо моложе и совсем не такой крупный, но у него похожие особенности развития, как у вашего Дональда, и он так же выходит из себя, когда ему что-то не нравится. Его зовут Джейк, и он самое большое испытание в моей жизни.