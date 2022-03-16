Виктор Франкл, чье имя упоминается в этой книге чаще других, — психолог и философ, яркий мыслитель, настоящий герой двадцатого столетия. В России с его автобиографией хорошо знаком, наверное, каждый читающий человек. Жизнь Франкла — свидетельство о достоинстве и внутренней свободе, о том, что и в аду Освенцима возможно обрести источники радости. Но далеко не всем известно о совершенном Франклом перевороте в психологии. Он буквально поднял взгляд этой молодой науки вверх: от низших психофизиологических пластов — к пространствам духовным. Австрийский ученый в своих трудах говорит о человеке очень важное: нами движет не столько завуалированный сексуальный импульс или потребность в самоутверждении, сколько воля к высокому смыслу. Причем этот смысл человек не придумывает, а находит в самом себе и во внешнем мире. Находит, мужественно отвечая на вопросы, которые ставит перед ним жизнь.

Виктор Франкл разработал особый подход к решению проблем человека — поиск личного смысла для творческого созидания своей жизни в ощущении ее ценности и неповторимости, в динамике радостного пребывания в настоящем моменте. Этот метод называется логотерапия. И одна из ключевых основ логотерапии — утверждение того, что даже в самой трудной ситуации человек может найти свой подлинный смысл, и этот смысл будет наполнять его внутренней радостью и жизненными силами. О франкловском перевороте известно в России не многим, еще меньше людей знакомы с деятельностью многочисленных учеников и последователей Франкла, продолжающих по всему миру начатую им работу. Элизабет Лукас — ближайшая ученица и верная последовательница Виктора Франкла. Австрийский психотерапевт, профессор, яркий лектор, человек, наполненный жизнью, умеющий видеть ее в мельчайших деталях и в масштабных обобщениях. Теоретик-ученый и практик-психотерапевт.

При этом Элизабет Лукас много и прекрасно пишет — пишет просто, для людей, пишет так, что книги ее приносят не только практическую пользу, но и утешение. А это и есть важнейшая задача. Элизабет Лукас убеждена: важнейшая задача философии и психологии — утешать людей. Эта книга необходима каждому, кто хочет быть счастливым, потому что она повествует о подлинном искусстве жизни. Эта книга — про наши возможности и силы, о которых мы даже не догадываемся. Эта книга — о кризисах, избежать которых никому не удастся. От них невозможно скрыться — но их можно открыто принять, чтобы увидеть особый личностный смысл и свою духовную задачу. Ведь кризис — это в первую очередь шанс. Это и есть его сущностное ядро. Кризис может ввергнуть в отчаяние, но дается он всегда как шанс вырасти и возвыситься личностно, через вызов раскрыть свои глубинные силы и возможности. Особую ценность придают книге интереснейшие примеры из психотерапевтической практики Элизабет Лукас. В них читатель легко может увидеть себя. Увидеть и прожить эти истории вместе с их героями. Вместе с ними освободиться от своих страхов и сомнений. Вместе с ними научиться воле к жизни. Вместе обрести уверенность в том, что кризис — это взлетная полоса на пути к счастью, к себе и к Богу.

Лукас Элизабет - Источники осознанной жизни. Превратить проблемы в ресурсы

2-е изд.

М.: Никея, 2021. 160 с.

ISBN 978-5-907307-75-9

Лукас Элизабет - Источники осознанной жизни. Превратить проблемы в ресурсы - Содержание

Предисловие

Черпать силы в философии

Как видеть в кризисе не только опасность, но и шанс

Черпать силы в обретенном смысле

То, без чего нельзя дышать

Черпать силы в литературе

Почему читающие люди счастливее других ?

Черпать силы в логотерапии

Не «почему», а «о чем»

Черпать силы в любви

Преодоление тревоги за свое «я»

Черпать силы в юморе

Трюк с парадоксальными желаниями

Черпать силы, не оглядываясь назад

Почему не стоит искать причины в прошлом

Черпать силы в тишине

Заправочная станция для души

Черпать силы в вере

Как пройти супертест

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