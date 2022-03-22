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Лукас – Свой путь направь к звезде

Элизабет Лукас – Свой путь направь к звезде. Душевное равновесие в трудное время
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
У Леонардо да Винчи есть интересная фраза: «Свою повозку привяжи к звезде!» Символический смысл этих слов как нельзя лучше отвечает сути психотерапевтического метода Виктора Эмиля Франкла — психолога, психиатра, философа, бывшего узника нацистских концлагерей. Этот ориентированный на смысл метод получил широкую известность под названием «логотерапия».
Задача логотерапии не в том, чтобы вместе с человеком пытаться вытащить его «телегу жизни» из трясины душевных неурядиц. Логотерапия не копается в обломках прошлого, среди которых, возможно, и застряли колеса. Ее цель—указать «повозке» дорогу, уходящую к необъятному горизонту смыслов и ценностей. Этот путь дает шанс преодолеть завалы и топи прошлого и сохранить душевное здоровье.
Однако без привязки к источникам, наделяющим жизнь смыслом и энергией, и к действующим в мире глубочайшим закономерностям даже заново отремонтированная повозка легко может опять увязнуть в первом же попавшемся болоте. Хорошая смазка колес еще не гарантирует, что они покатятся в нужном направлении.
Психотерапия, для которой человеческое достоинство не пустой звук, должна со всей серьезностью относиться к исканиям и стремлениям человека, желающего знать, куда и зачем движется его «повозка», чего ему ждать и на что надеяться.
Правда, психотерапия не дает точных ориентиров и не занимается производством звезд. Зато она дает человеку возможность привязать «повозку» к тем вечным звездам, которые способны осветить его путь.
Высказывание да Винчи послужило отправной точкой при работе над этой книгой. Здесь содержатся наблюдения, выводы и открытия, сделанные за несколько десятилетий психотерапевтической практики. Надеюсь, они помогут читателям и читательницам мудро управлять своими «повозками» и убедят их в том, что даже в самую черную и непроглядную ночь им всегда будет светить предназначенная именно для их «повозки» звезда. От начала пути — и до бесконечности.

Элизабет Лукас – Свой путь направь к звезде. Душевное равновесие в трудное время

М.: Никея, 2021. — 208 с.
ISBN 978-5-907307-71-1

Элизабет Лукас – Свой путь направь к звезде. Душевное равновесие в трудное время – Содержание

Пролог
Часть I. В непростых обстоятельствах
  • Оптимальная позиция при поворотах судьбы
  • Когда не хватает цели
  • «Ради» — сильный стимул
  • Духовный рост в старости
  • Смена цели — смена смысла
  • Когда мы виновны
  • Пережитое насилие и освобождение
  • Движение сопротивления
  • Юмор против иррациональной вины
  • Патологические страхи и доверие авансом
  • Воспоминание о начале начал
  • Противоядие для страхов
  • Травма — насколько это серьезно?
  • Сила первичная и сила собственная
  • Ноопсихический антагонизм
  • Психотерапия и духовная жизнь: история двух соседок
  • По ту сторону здоровья и болезни
  • Бог и страдание
  • Человек и страдание
  • Неприязнь окружающих и мирное сопротивление
  • Как жить, если есть смерть?
  • Девочка и цветы
  • Просительные и благодарственные молитвы
  • Книги и мечты
  • Стать другом
  • С открытыми объятиями
Часть ΙΙ.Жизненные стимулы и поиски смысла
  • Ориентир — смысл
  • Смысл в повседневной жизни
  • Смыслы и цели жизни
  • Жизненные планы и их осуществление
  • Как вырваться из сетей?
  • О чувстве защищенности
  • Внутренний голос и тишина
  • Преодоление границ своего «я»
  • Эффективно ли вознаграждение?
  • Теория относительности и практика благодарности
Часть III. Искусство сохранения радости
  • Радость и «тучные годы»
  • Зачем радоваться?
  • «Защитная пленка» организма
  • Когда нам рассказывают о негативе, или Метод дерефлексии
  • Сокровищница жизни
  • Собака в зеркальной комнате
  • Либо — либо
  • Священник и мастика
  • Домик двоюродной бабушки
  • Загадка маленького счастья
  • Я радуюсь, значит, я существую
  • Наслаждаться жизнью, пока живешь
  • Радость общения
  • Блаженны миротворцы
  • Радость от радости
  • Искры страдания и ангелы вокруг нас
Views 462
Rating 5.0 / 5
Added 22.03.2022
Author zenkevich
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