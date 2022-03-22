У Леонардо да Винчи есть интересная фраза: «Свою повозку привяжи к звезде!» Символический смысл этих слов как нельзя лучше отвечает сути психотерапевтического метода Виктора Эмиля Франкла — психолога, психиатра, философа, бывшего узника нацистских концлагерей. Этот ориентированный на смысл метод получил широкую известность под названием «логотерапия».

Задача логотерапии не в том, чтобы вместе с человеком пытаться вытащить его «телегу жизни» из трясины душевных неурядиц. Логотерапия не копается в обломках прошлого, среди которых, возможно, и застряли колеса. Ее цель—указать «повозке» дорогу, уходящую к необъятному горизонту смыслов и ценностей. Этот путь дает шанс преодолеть завалы и топи прошлого и сохранить душевное здоровье.

Однако без привязки к источникам, наделяющим жизнь смыслом и энергией, и к действующим в мире глубочайшим закономерностям даже заново отремонтированная повозка легко может опять увязнуть в первом же попавшемся болоте. Хорошая смазка колес еще не гарантирует, что они покатятся в нужном направлении.

Психотерапия, для которой человеческое достоинство не пустой звук, должна со всей серьезностью относиться к исканиям и стремлениям человека, желающего знать, куда и зачем движется его «повозка», чего ему ждать и на что надеяться.

Правда, психотерапия не дает точных ориентиров и не занимается производством звезд. Зато она дает человеку возможность привязать «повозку» к тем вечным звездам, которые способны осветить его путь.

Высказывание да Винчи послужило отправной точкой при работе над этой книгой. Здесь содержатся наблюдения, выводы и открытия, сделанные за несколько десятилетий психотерапевтической практики. Надеюсь, они помогут читателям и читательницам мудро управлять своими «повозками» и убедят их в том, что даже в самую черную и непроглядную ночь им всегда будет светить предназначенная именно для их «повозки» звезда. От начала пути — и до бесконечности.

Элизабет Лукас – Свой путь направь к звезде. Душевное равновесие в трудное время

М.: Никея, 2021. — 208 с.

ISBN 978-5-907307-71-1

Элизабет Лукас – Свой путь направь к звезде. Душевное равновесие в трудное время – Содержание

Пролог

Часть I. В непростых обстоятельствах

Оптимальная позиция при поворотах судьбы

Когда не хватает цели

«Ради» — сильный стимул

Духовный рост в старости

Смена цели — смена смысла

Когда мы виновны

Пережитое насилие и освобождение

Движение сопротивления

Юмор против иррациональной вины

Патологические страхи и доверие авансом

Воспоминание о начале начал

Противоядие для страхов

Травма — насколько это серьезно?

Сила первичная и сила собственная

Ноопсихический антагонизм

Психотерапия и духовная жизнь: история двух соседок

По ту сторону здоровья и болезни

Бог и страдание

Человек и страдание

Неприязнь окружающих и мирное сопротивление

Как жить, если есть смерть?

Девочка и цветы

Просительные и благодарственные молитвы

Книги и мечты

Стать другом

С открытыми объятиями

Часть ΙΙ.Жизненные стимулы и поиски смысла

Ориентир — смысл

Смысл в повседневной жизни

Смыслы и цели жизни

Жизненные планы и их осуществление

Как вырваться из сетей?

О чувстве защищенности

Внутренний голос и тишина

Преодоление границ своего «я»

Эффективно ли вознаграждение?

Теория относительности и практика благодарности

Часть III. Искусство сохранения радости