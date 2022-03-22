Лукас – Свой путь направь к звезде
У Леонардо да Винчи есть интересная фраза: «Свою повозку привяжи к звезде!» Символический смысл этих слов как нельзя лучше отвечает сути психотерапевтического метода Виктора Эмиля Франкла — психолога, психиатра, философа, бывшего узника нацистских концлагерей. Этот ориентированный на смысл метод получил широкую известность под названием «логотерапия».
Задача логотерапии не в том, чтобы вместе с человеком пытаться вытащить его «телегу жизни» из трясины душевных неурядиц. Логотерапия не копается в обломках прошлого, среди которых, возможно, и застряли колеса. Ее цель—указать «повозке» дорогу, уходящую к необъятному горизонту смыслов и ценностей. Этот путь дает шанс преодолеть завалы и топи прошлого и сохранить душевное здоровье.
Однако без привязки к источникам, наделяющим жизнь смыслом и энергией, и к действующим в мире глубочайшим закономерностям даже заново отремонтированная повозка легко может опять увязнуть в первом же попавшемся болоте. Хорошая смазка колес еще не гарантирует, что они покатятся в нужном направлении.
Психотерапия, для которой человеческое достоинство не пустой звук, должна со всей серьезностью относиться к исканиям и стремлениям человека, желающего знать, куда и зачем движется его «повозка», чего ему ждать и на что надеяться.
Правда, психотерапия не дает точных ориентиров и не занимается производством звезд. Зато она дает человеку возможность привязать «повозку» к тем вечным звездам, которые способны осветить его путь.
Высказывание да Винчи послужило отправной точкой при работе над этой книгой. Здесь содержатся наблюдения, выводы и открытия, сделанные за несколько десятилетий психотерапевтической практики. Надеюсь, они помогут читателям и читательницам мудро управлять своими «повозками» и убедят их в том, что даже в самую черную и непроглядную ночь им всегда будет светить предназначенная именно для их «повозки» звезда. От начала пути — и до бесконечности.
Элизабет Лукас – Свой путь направь к звезде. Душевное равновесие в трудное время
М.: Никея, 2021. — 208 с.
ISBN 978-5-907307-71-1
Элизабет Лукас – Свой путь направь к звезде. Душевное равновесие в трудное время – Содержание
Пролог
Часть I. В непростых обстоятельствах
- Оптимальная позиция при поворотах судьбы
- Когда не хватает цели
- «Ради» — сильный стимул
- Духовный рост в старости
- Смена цели — смена смысла
- Когда мы виновны
- Пережитое насилие и освобождение
- Движение сопротивления
- Юмор против иррациональной вины
- Патологические страхи и доверие авансом
- Воспоминание о начале начал
- Противоядие для страхов
- Травма — насколько это серьезно?
- Сила первичная и сила собственная
- Ноопсихический антагонизм
- Психотерапия и духовная жизнь: история двух соседок
- По ту сторону здоровья и болезни
- Бог и страдание
- Человек и страдание
- Неприязнь окружающих и мирное сопротивление
- Как жить, если есть смерть?
- Девочка и цветы
- Просительные и благодарственные молитвы
- Книги и мечты
- Стать другом
- С открытыми объятиями
Часть ΙΙ.Жизненные стимулы и поиски смысла
- Ориентир — смысл
- Смысл в повседневной жизни
- Смыслы и цели жизни
- Жизненные планы и их осуществление
- Как вырваться из сетей?
- О чувстве защищенности
- Внутренний голос и тишина
- Преодоление границ своего «я»
- Эффективно ли вознаграждение?
- Теория относительности и практика благодарности
Часть III. Искусство сохранения радости
- Радость и «тучные годы»
- Зачем радоваться?
- «Защитная пленка» организма
- Когда нам рассказывают о негативе, или Метод дерефлексии
- Сокровищница жизни
- Собака в зеркальной комнате
- Либо — либо
- Священник и мастика
- Домик двоюродной бабушки
- Загадка маленького счастья
- Я радуюсь, значит, я существую
- Наслаждаться жизнью, пока живешь
- Радость общения
- Блаженны миротворцы
- Радость от радости
- Искры страдания и ангелы вокруг нас
No comments yet. Be the first!