Лукіянчук - Незабутні Спомини
Никодим Лукіянчук – Незабутні Спомини – Пастор Василь Андрійович Фетлер
Торонто, Канада: Накладом автора, 1963. – 36 с.
Никодим Лукіянчук – Незабутні Спомини – Зміст
І. МОЯ ПЕРША ЗУСТРІЧ ІЗ ПАСТОРОМ В. ФЕТЛЕРОМ
II. ДУХОВНИЙ НАСТРІЙ СТУДЕНТІВ
III. МІСІЙНЕ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
IV. ЗАЗДРІСНІ ЛЮДИ
V. НЕПОХИТНА ВІРА ПАСТОРА ВАСИЛЯ ФЕТЛЕРА В ЖИВОГО БОГА
VI. МІСІЙНЕ ПОЛЕ Й МУЧЕНИКИ
VII. ЗАКЛИК МОЛОДІ ДО БІБЛІЙНОГО ІНСТИТУТУ
VIII. МІЛЬЙОН БІБЛІЙ
IХ. БОГ ГОВОРИВ ЧЕРЕЗ НЬОГО
X. ВІН БУВ ПРИКЛАДОМ
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ. Д-р К. Костів
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