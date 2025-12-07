Лурье - Куррикулум для христианина

Эта книга продолжает серию «История куррикулума» (от лат. сurriculum, то есть учебный план), учрежденную доктором педагогических наук В. К. Пичугиной и посвященную источникам наших знаний о педагогическом прошлом и их исследованиям. Настоящая работа знакомит с содержанием религиозного образования эпохи Реформации.

По мысли деятелей евангелической Церкви XVI в. все люди — независимо от возраста, сословного статуса, умения читать и писать, — нуждались в спасительном знании христианской доктрины. Реформаторы стремились донести благую весть через устное назидание, публичную проповедь, наглядные образы, культурные мероприятия и книжное слово. Религиозное образование было мировоззренческой основой конфессиональной культуры, а его содержание могло быть сжато до объема небольшой карманной книги — катехизиса. Механизмы трансляции религиозного знания были многообразны, разнились и контексты осуществления образовательного процесса, однако роль катехизиса как куррикулума оставалась неизменной.

Катехетическое наследие эпохи Реформации может показаться хорошо изученной темой. Со второй половины XIX в. немецкие исследователи занимались поиском и публикацией важнейших источников по истории образования: евангелических катехизисов, сборников библейских стихов, школьных уставов и правил, педагогических сочинений и т. п. В анализе этого обширного корпуса текстов и прежде всего нормативных документов многое было сделано в середине — второй половине ХХ в. Данные этих источников позволяли говорить о драматическом разрыве между «безграмотным» Средневековьем и «образовательной революцией» эпохи Реформации. Однако новые сведения об устной и письменной грамотности в средневековом мире, а также введение в научный оборот источников по практикам религиозного наставления XIV–XV вв. заставило в 1980-е гг. переосмыслить сделанные раннее выводы. Исследовательский фокус сместился к микроисторическим сюжетам с целью реконструкции реального, а не номинального куррикулума в университетах и школах. Из-за сложностей архивной работы и состояния документации эти исследования не так многочисленны, как можно было бы ожидать. На сегодняшний день мы неплохо представляем себе программу всего трех школ XVI в.: Страсбурга, Магдебурга и Цюриха. Актуальным остается исследование педагогического вклада «второстепенных» деятелей образования, до этого остававшихся в тени «героических» фигур Лютера и Меланхтона. В последние три десятилетия в этом направлении многое сделали американские германисты, описавшие деятелей ранней лютеранской ортодоксии как наставников и катехизаторов. Немецкие коллеги занимаются подготовкой обновленных критических изданий. Деятельность школьных учителей эпохи ранней и поздней Реформации, как методистов и практиков, однако, остается малоизученной. До сих пор нет и обзорного труда, посвященного механизмам религиозного образования XVI в. в лютеранских землях.

З. А. Лурье - Куррикулум для христианина: религиозное образование в эпоху Реформации

ЛГУ им. А. С. Пушкина // Издательский проект «Квадривиум». – СПб.; Саратов : Амирит, 2025. — 264 с.

ISBN 978-5-00207-995-7

З. А. Лурье - Куррикулум для христианина - Содержание