Лурье - Психологическая антропология
Учебное пособие С. В. Лурье «Психологическая антропология» является фундаментальным трудом, в котором детально прослеживается история возникновения и развития междисциплинарной области, возникшей на стыке этнографии и психологии. Автор анализирует, как формировались различные школы и направления, начиная от классического направления «Культура-и-личность» и заканчивая современными когнитивными исследованиями. В книге подробно рассматривается вопрос о том, как культура влияет на формирование психических структур индивида, и наоборот — как психологические особенности людей определяют облик социальной и культурной среды.
Особое внимание Лурье уделяет методологическим проблемам дисциплины, таким как поиск универсальных психологических механизмов и анализ национального характера. Автор критически переосмысливает концепции Маргарет Мид, Рут Бенедикт, Абрама Кардинера и других классиков, вводя читателя в круг дискуссий о «базовой личности» и «модальной личности». Учебник не только знакомит с историческим наследием, но и намечает перспективы психологической антропологии в контексте глобализации, рассматривая современные подходы к изучению этнической идентичности и механизмов трансляции культурного опыта в меняющемся мире.
Лурье С.В. - Психологическая антропология: история, современное состояние, перспективы - Учебное пособие для вузов
М.: Академический Проект, 2020. — 624 с. —(«Gaudeamus»).
ISBN 978-5-8291-3258-3
Лурье С.В. - Психологическая антропология – Содержание
Введение. Что изучает психологическая антропология?
Раздел 1. История антропологии (1910-1980)
В поисках «национального характера»
Франц Боас: начало научного исследования психологических особенностей различных народностей
Кларк Висслер: попытка противопоставления психологии и этнологии. Понятие врожденной «культурной экипировки»
Американская историческая школа
Рут Бенедикт: учение об этосе культуры
Эдвард Сепир и его последователи: конфигурационизм и лингвистика
Маргарет Мид: создание эталона полевого исследования
Бронислав Малиновский: функционализм
Радклифф-Браун: структурный функционализм
Теория моделей культуры Альфреда Крёбера
Культурология Уайта
Влияние психоанализа на этнологические исследования
Геза Рохейм: психоаналитик, ставший антропологом
Первая психоаналитическая концепция в этнологии. А. Кардинер: концепция основной личностной структуры
Кора Дюбуа и Энтони Уоллес: понятие «модальной личности» и общество как негомогенная структура. (Первый шаг к распределительной модели культуры)
Кросс-культурная антропология
Исследования национального характера
Культуро-центрированный подход к исследованиям национального характера
Личностно-центрированный подход к исследованиям национального характера
Изучение культуры «на расстоянии»
Психоанализ и исследования национального характера
Милфорд Спиро в защиту психоанализа и против культурного детерминизма
Уэстон Ла Барр: попытка вернуться к конфигурационизму и личностный подход
Формирование ценностного подхода
Джон Уайтинг и Ирвин Чайлд: Гипотеза о личностной интеграции культуры
Девид Макглелланд: мотивационный подход
Возникновение концепции «картины мира»
Кризис психологического подхода в этнологии
Френсис Хсю: подведение итогов. Задачи психологической антропологии
Джон Хонигман о понятии «культура»: подведение итогов
Роберт ЛеВин о соотношении культуры и личности: подведение итогов
Виктор Барнау о понятии «личность»: подведение итогов
Возникновение когнитивной антропологии
Зарождение символической антропологии и интерпретационного подхода
Постмодернистская критика
Назад к Боасу?
Раздел 2. Современная психологическая и когнитивная антропология и культурная психология (1980-2000)
Судьба психологической антропологии в наше время
Психологическая антропология в новом научном контексте
Что такое культурная психология?
Российская культурно-историческая школа как основание культурной психологии
Российская теория деятельности как основание культурной психологии
Что такое когнитивная антропология?
Джеффри Уайт: дискурс-центрированный подход
Теодор Шварц: опытно-процессуальная (дистрибутивная) модель культуры
Милфорд Спиро: взаимовлияние культуры и психологии
Роберт ЛеВин: эксплицитная и имплицитная культура
Джон Ингхейм и антропология личности
Майкл Коул: культурно-историческая психология
Ричард Шведер: Интенциональные миры
Рой Д’Андрад: культурные значимые системы
Джером Брунер: процессы смыслообразования
Джеймс Верч: социокультурный подход как вариант культурной психологии
Б. Рогофф: понятие межсубъективности
Энн Смолка: конструирование субъекта
Эдвин Хатчинс: связь между когницией и социокультурным окружением
Эрнст Бош: культура как поле действия
Теория схем в когнитивной психологии
Рональд Кессон: основные понятия современной когнитивной антропологии
Дороти Рамельхарт о теории схем
Теория схемы у Джанет Келлер
Теория схемы у Дороти Холленд
Представление и когнитивная структура действия
От теории «схемы» к теории «сценария»
Когнитивное развитие
Концепция когнитивной деятельности Джерри Фодора
Уильям Гадиланст и социальная когниция
Бредд Шоур: культурное познание. Пример нового антропологического синтеза
Психоаналитическая антропология
Антропология эмоций
Антропология self
Эволюционистский подход в психологической антропологии
Заключение. Психологическая антропология как наука о культурной самоорганизации. От психологической антропологии к исторической этнологии
