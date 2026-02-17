Лурье - Психологическая антропология

Лурье - Психологическая антропология
Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy, Psychology Psychotherapy
Series Gaudeamus (40 books)

Учебное пособие С. В. Лурье «Психологическая антропология» является фундаментальным трудом, в котором детально прослеживается история возникновения и развития междисциплинарной области, возникшей на стыке этнографии и психологии. Автор анализирует, как формировались различные школы и направления, начиная от классического направления «Культура-и-личность» и заканчивая современными когнитивными исследованиями. В книге подробно рассматривается вопрос о том, как культура влияет на формирование психических структур индивида, и наоборот — как психологические особенности людей определяют облик социальной и культурной среды.

Особое внимание Лурье уделяет методологическим проблемам дисциплины, таким как поиск универсальных психологических механизмов и анализ национального характера. Автор критически переосмысливает концепции Маргарет Мид, Рут Бенедикт, Абрама Кардинера и других классиков, вводя читателя в круг дискуссий о «базовой личности» и «модальной личности». Учебник не только знакомит с историческим наследием, но и намечает перспективы психологической антропологии в контексте глобализации, рассматривая современные подходы к изучению этнической идентичности и механизмов трансляции культурного опыта в меняющемся мире.

Лурье С.В. - Психологическая антропология: история, современное состояние, перспективы - Учебное пособие для вузов

М.: Академический Проект, 2020. — 624 с. —(«Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-3258-3

Лурье С.В. - Психологическая антропология – Содержание

Введение. Что изучает психологическая антропология?

Раздел 1. История антропологии (1910-1980)

  • В поисках «национального характера»

  • Франц Боас: начало научного исследования психологических особенностей различных народностей

  • Кларк Висслер: попытка противопоставления психологии и этнологии. Понятие врожденной «культурной экипировки»

  • Американская историческая школа

  • Рут Бенедикт: учение об этосе культуры

  • Эдвард Сепир и его последователи: конфигурационизм и лингвистика

  • Маргарет Мид: создание эталона полевого исследования

  • Бронислав Малиновский: функционализм

  • Радклифф-Браун: структурный функционализм

  • Теория моделей культуры Альфреда Крёбера

  • Культурология Уайта

  • Влияние психоанализа на этнологические исследования

  • Геза Рохейм: психоаналитик, ставший антропологом

  • Первая психоаналитическая концепция в этнологии. А. Кардинер: концепция основной личностной структуры

  • Кора Дюбуа и Энтони Уоллес: понятие «модальной личности» и общество как негомогенная структура. (Первый шаг к распределительной модели культуры)

  • Кросс-культурная антропология

  • Исследования национального характера

  • Культуро-центрированный подход к исследованиям национального характера

  • Личностно-центрированный подход к исследованиям национального характера

  • Изучение культуры «на расстоянии»

  • Психоанализ и исследования национального характера

  • Милфорд Спиро в защиту психоанализа и против культурного детерминизма

  • Уэстон Ла Барр: попытка вернуться к конфигурационизму и личностный подход

  • Формирование ценностного подхода

  • Джон Уайтинг и Ирвин Чайлд: Гипотеза о личностной интеграции культуры

  • Девид Макглелланд: мотивационный подход

  • Возникновение концепции «картины мира»

  • Кризис психологического подхода в этнологии

  • Френсис Хсю: подведение итогов. Задачи психологической антропологии

  • Джон Хонигман о понятии «культура»: подведение итогов

  • Роберт ЛеВин о соотношении культуры и личности: подведение итогов

  • Виктор Барнау о понятии «личность»: подведение итогов

  • Возникновение когнитивной антропологии

  • Зарождение символической антропологии и интерпретационного подхода

  • Постмодернистская критика

  • Назад к Боасу?

Раздел 2. Современная психологическая и когнитивная антропология и культурная психология (1980-2000)

  • Судьба психологической антропологии в наше время

  • Психологическая антропология в новом научном контексте

  • Что такое культурная психология?

  • Российская культурно-историческая школа как основание культурной психологии

  • Российская теория деятельности как основание культурной психологии

  • Что такое когнитивная антропология?

  • Джеффри Уайт: дискурс-центрированный подход

  • Теодор Шварц: опытно-процессуальная (дистрибутивная) модель культуры

  • Милфорд Спиро: взаимовлияние культуры и психологии

  • Роберт ЛеВин: эксплицитная и имплицитная культура

  • Джон Ингхейм и антропология личности

  • Майкл Коул: культурно-историческая психология

  • Ричард Шведер: Интенциональные миры

  • Рой Д’Андрад: культурные значимые системы

  • Джером Брунер: процессы смыслообразования

  • Джеймс Верч: социокультурный подход как вариант культурной психологии

  • Б. Рогофф: понятие межсубъективности

  • Энн Смолка: конструирование субъекта

  • Эдвин Хатчинс: связь между когницией и социокультурным окружением

  • Эрнст Бош: культура как поле действия

  • Теория схем в когнитивной психологии

  • Рональд Кессон: основные понятия современной когнитивной антропологии

  • Дороти Рамельхарт о теории схем

  • Теория схемы у Джанет Келлер

  • Теория схемы у Дороти Холленд

  • Представление и когнитивная структура действия

  • От теории «схемы» к теории «сценария»

  • Когнитивное развитие

  • Концепция когнитивной деятельности Джерри Фодора

  • Уильям Гадиланст и социальная когниция

  • Бредд Шоур: культурное познание. Пример нового антропологического синтеза

  • Психоаналитическая антропология

  • Антропология эмоций

  • Антропология self

  • Эволюционистский подход в психологической антропологии

Заключение. Психологическая антропология как наука о культурной самоорганизации. От психологической антропологии к исторической этнологии

