Учебное пособие С. В. Лурье «Психологическая антропология» является фундаментальным трудом, в котором детально прослеживается история возникновения и развития междисциплинарной области, возникшей на стыке этнографии и психологии. Автор анализирует, как формировались различные школы и направления, начиная от классического направления «Культура-и-личность» и заканчивая современными когнитивными исследованиями. В книге подробно рассматривается вопрос о том, как культура влияет на формирование психических структур индивида, и наоборот — как психологические особенности людей определяют облик социальной и культурной среды.

Особое внимание Лурье уделяет методологическим проблемам дисциплины, таким как поиск универсальных психологических механизмов и анализ национального характера. Автор критически переосмысливает концепции Маргарет Мид, Рут Бенедикт, Абрама Кардинера и других классиков, вводя читателя в круг дискуссий о «базовой личности» и «модальной личности». Учебник не только знакомит с историческим наследием, но и намечает перспективы психологической антропологии в контексте глобализации, рассматривая современные подходы к изучению этнической идентичности и механизмов трансляции культурного опыта в меняющемся мире.

Лурье С.В. - Психологическая антропология: история, современное состояние, перспективы - Учебное пособие для вузов

М.: Академический Проект, 2020. — 624 с. —(«Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-3258-3

Лурье С.В. - Психологическая антропология – Содержание

Введение. Что изучает психологическая антропология?

Раздел 1. История антропологии (1910-1980)

В поисках «национального характера»

Франц Боас: начало научного исследования психологических особенностей различных народностей

Кларк Висслер: попытка противопоставления психологии и этнологии. Понятие врожденной «культурной экипировки»

Американская историческая школа

Рут Бенедикт: учение об этосе культуры

Эдвард Сепир и его последователи: конфигурационизм и лингвистика

Маргарет Мид: создание эталона полевого исследования

Бронислав Малиновский: функционализм

Радклифф-Браун: структурный функционализм

Теория моделей культуры Альфреда Крёбера

Культурология Уайта

Влияние психоанализа на этнологические исследования

Геза Рохейм: психоаналитик, ставший антропологом

Первая психоаналитическая концепция в этнологии. А. Кардинер: концепция основной личностной структуры

Кора Дюбуа и Энтони Уоллес: понятие «модальной личности» и общество как негомогенная структура. (Первый шаг к распределительной модели культуры)

Кросс-культурная антропология

Исследования национального характера

Культуро-центрированный подход к исследованиям национального характера

Личностно-центрированный подход к исследованиям национального характера

Изучение культуры «на расстоянии»

Психоанализ и исследования национального характера

Милфорд Спиро в защиту психоанализа и против культурного детерминизма

Уэстон Ла Барр: попытка вернуться к конфигурационизму и личностный подход

Формирование ценностного подхода

Джон Уайтинг и Ирвин Чайлд: Гипотеза о личностной интеграции культуры

Девид Макглелланд: мотивационный подход

Возникновение концепции «картины мира»

Кризис психологического подхода в этнологии

Френсис Хсю: подведение итогов. Задачи психологической антропологии

Джон Хонигман о понятии «культура»: подведение итогов

Роберт ЛеВин о соотношении культуры и личности: подведение итогов

Виктор Барнау о понятии «личность»: подведение итогов

Возникновение когнитивной антропологии

Зарождение символической антропологии и интерпретационного подхода

Постмодернистская критика

Назад к Боасу?

Раздел 2. Современная психологическая и когнитивная антропология и культурная психология (1980-2000)

Судьба психологической антропологии в наше время

Психологическая антропология в новом научном контексте

Что такое культурная психология?

Российская культурно-историческая школа как основание культурной психологии

Российская теория деятельности как основание культурной психологии

Что такое когнитивная антропология?

Джеффри Уайт: дискурс-центрированный подход

Теодор Шварц: опытно-процессуальная (дистрибутивная) модель культуры

Милфорд Спиро: взаимовлияние культуры и психологии

Роберт ЛеВин: эксплицитная и имплицитная культура

Джон Ингхейм и антропология личности

Майкл Коул: культурно-историческая психология

Ричард Шведер: Интенциональные миры

Рой Д’Андрад: культурные значимые системы

Джером Брунер: процессы смыслообразования

Джеймс Верч: социокультурный подход как вариант культурной психологии

Б. Рогофф: понятие межсубъективности

Энн Смолка: конструирование субъекта

Эдвин Хатчинс: связь между когницией и социокультурным окружением

Эрнст Бош: культура как поле действия

Теория схем в когнитивной психологии

Рональд Кессон: основные понятия современной когнитивной антропологии

Дороти Рамельхарт о теории схем

Теория схемы у Джанет Келлер

Теория схемы у Дороти Холленд

Представление и когнитивная структура действия

От теории «схемы» к теории «сценария»

Когнитивное развитие

Концепция когнитивной деятельности Джерри Фодора

Уильям Гадиланст и социальная когниция

Бредд Шоур: культурное познание. Пример нового антропологического синтеза

Психоаналитическая антропология

Антропология эмоций

Антропология self

Эволюционистский подход в психологической антропологии

Заключение. Психологическая антропология как наука о культурной самоорганизации. От психологической антропологии к исторической этнологии