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Лушников - Основное богословие в Санкт-Петербургской духовной академии

Лушников - Основное богословие в Санкт-Петербургской духовной академии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Cultural Studies Art
Series Теология: история и современность (9 books)

Священник Димитрий Лушников - Основное богословие в Санкт-Петербургской духовной академии синодального периода

Монография: СанктПетербургская духовная академия, кафедра богословия; Научно-образовательная теологическая ассоциация. - СПб. : Изд-во СПбДА, 2023. - 324 с. - (Теология: история и современность).

ISBN 978-5-6048867-9-3

Священник Димитрий Лушников - Основное богословие в Санкт-Петербургской духовной академии синодального периода – Содержание

Предисловие автора

Глава I. ОБЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВНОГО БОГОСЛОВИЯ В РОССИИ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА

  • 1.1. Основное богословие в Духовных академиях

    • 1.1.1. Два направления становления и развития основного богословия

    • 1.1.2. Историческая реконструкция преподавания основного богословия в Духовных академиях

  • 1.2. Основное богословие в университетах и других высших учебных заведениях России

Глава II. ОСНОВНОЕ БОГОСЛОВИЕ В САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

  • 2.1. Святитель Иннокентий (Борисов) как родоначальник отечественного основного богословия

    • 2.1.1. Научно-преподавательская деятельность свт. Иннокентия (Борисова)

    • 2.1.2. Анализ курса лекций по основному богословию

    • 2.1.3. Доказательства существования Бога

    • 2.1.4. Божественные атрибуты в богословии свт. Иннокентия (Борисова)

    • 2.1.5. Значение фундаментально-теологического наследия свт. Иннокентия (Борисова)

  • 2.2. Митрополит Макарий (Булгаков) и его опыт первой системы основного богословия

    • 2.2.1. Научно-преподавательская деятельность митр. Макария (Булгакова)

    • 2.2.2. Библиографическое описание и богословский анализ «Введения в православное богословие»

    • 2.2.3. Общая характеристика богословской системы митр. Макария (Булгакова)

  • 2.3. Архиепископ Никанор (Бровкович)

    • 2.3.1. Научно-преподавательская деятельность архиеп. Никанора (Бровковича)

    • 2.3.2. Основное богословие как богословское учение о познании"

    • 2.3.3. Значение фундаментально-теологического наследия архиеп. Никанора (Бровковича)

  • 2.4. Основное богословие в Санкт-Петербургской Духовной Академии в период с 1853 по 1867 гг.

  • 2.5. Епископ Хрисанф (Ретивцев)

    • 2.5.1. Научно-преподавательская деятельность еп. Хрисанфа (Ретивцева)

    • 2.5.2. Историко-философский метод основного богословия

    • 2.5.3. Характеристика фундаментально-теологического наследия еп. Хрисанфа (Ретивцева)

  • 2.6. Николай Павлович Рождественский

    • 2.6.1. Научно-преподавательская деятельность Н. П. Рождественского

    • 2.6.2. Анализ курса основного богословия Н. П. Рождественского

    • 2.6.3. Доказательства существования Бога

    • 2.6.4. Основное богословие Н. П. Рождественского в контексте отечественной дореволюционной и современной западной рациональной теологии

  • 2.7. Епископ Михаил (Грибановский)

    • 2.7.1. Научно-преподавательская деятельность еп. Михаила (Грибановского)

    • 2.7.2. «Субъективный метод» основного богословия

    • 2.7.3. Характеристика фундаментально-теологического наследия еп. Михаила (Грибановского)

  • 2.8. Протопресвитер Евгений Аквилонов

    • 2.8.1. Научно-преподавательская деятельность протопр. Евгения Аквилонова

    • 2.8.2. Основное богословие как «научно-богословское самооправдание христианства»

    • 2.8.3. Доказательства существования Бога

    • 2.8.4. Характеристика фундаментально-теологического наследия протопр. Евгения Аквилонова

  • 2.9. Протоиерей Нил Малахов

    • 2.9.1. Научно-исследовательская и педагогическая деятельность прот. Нила Малахова

    • 2.9.2. Основное богословие как философия религии

    • 2.9.3. Характеристика фундаментально-теологического наследия прот. Нила Малахова

Послесловие

Именной указатель

Библиография

Приложения

Views 258
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Added 18.01.2026
Author esxatos
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