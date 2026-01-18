Лушников - Основное богословие в Санкт-Петербургской духовной академии

2.2.2. Библиографическое описание и богословский анализ «Введения в православное богословие»

2.2. Митрополит Макарий (Булгаков) и его опыт первой системы основного богословия

2.3.2. Основное богословие как богословское учение о познании"

2.4. Основное богословие в Санкт-Петербургской Духовной Академии в период с 1853 по 1867 гг.