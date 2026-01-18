Лушников - Основное богословие в Санкт-Петербургской духовной академии
Священник Димитрий Лушников - Основное богословие в Санкт-Петербургской духовной академии синодального периода
Монография: СанктПетербургская духовная академия, кафедра богословия; Научно-образовательная теологическая ассоциация. - СПб. : Изд-во СПбДА, 2023. - 324 с. - (Теология: история и современность).
ISBN 978-5-6048867-9-3
Священник Димитрий Лушников - Основное богословие в Санкт-Петербургской духовной академии синодального периода – Содержание
Предисловие автора
Глава I. ОБЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВНОГО БОГОСЛОВИЯ В РОССИИ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА
1.1. Основное богословие в Духовных академиях
1.1.1. Два направления становления и развития основного богословия
1.1.2. Историческая реконструкция преподавания основного богословия в Духовных академиях
1.2. Основное богословие в университетах и других высших учебных заведениях России
Глава II. ОСНОВНОЕ БОГОСЛОВИЕ В САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
2.1. Святитель Иннокентий (Борисов) как родоначальник отечественного основного богословия
2.1.1. Научно-преподавательская деятельность свт. Иннокентия (Борисова)
2.1.2. Анализ курса лекций по основному богословию
2.1.3. Доказательства существования Бога
2.1.4. Божественные атрибуты в богословии свт. Иннокентия (Борисова)
2.1.5. Значение фундаментально-теологического наследия свт. Иннокентия (Борисова)
2.2. Митрополит Макарий (Булгаков) и его опыт первой системы основного богословия
2.2.1. Научно-преподавательская деятельность митр. Макария (Булгакова)
2.2.2. Библиографическое описание и богословский анализ «Введения в православное богословие»
2.2.3. Общая характеристика богословской системы митр. Макария (Булгакова)
2.3. Архиепископ Никанор (Бровкович)
2.3.1. Научно-преподавательская деятельность архиеп. Никанора (Бровковича)
2.3.2. Основное богословие как богословское учение о познании"
2.3.3. Значение фундаментально-теологического наследия архиеп. Никанора (Бровковича)
2.4. Основное богословие в Санкт-Петербургской Духовной Академии в период с 1853 по 1867 гг.
2.5. Епископ Хрисанф (Ретивцев)
2.5.1. Научно-преподавательская деятельность еп. Хрисанфа (Ретивцева)
2.5.2. Историко-философский метод основного богословия
2.5.3. Характеристика фундаментально-теологического наследия еп. Хрисанфа (Ретивцева)
2.6. Николай Павлович Рождественский
2.6.1. Научно-преподавательская деятельность Н. П. Рождественского
2.6.2. Анализ курса основного богословия Н. П. Рождественского
2.6.3. Доказательства существования Бога
2.6.4. Основное богословие Н. П. Рождественского в контексте отечественной дореволюционной и современной западной рациональной теологии
2.7. Епископ Михаил (Грибановский)
2.7.1. Научно-преподавательская деятельность еп. Михаила (Грибановского)
2.7.2. «Субъективный метод» основного богословия
2.7.3. Характеристика фундаментально-теологического наследия еп. Михаила (Грибановского)
2.8. Протопресвитер Евгений Аквилонов
2.8.1. Научно-преподавательская деятельность протопр. Евгения Аквилонова
2.8.2. Основное богословие как «научно-богословское самооправдание христианства»
2.8.3. Доказательства существования Бога
2.8.4. Характеристика фундаментально-теологического наследия протопр. Евгения Аквилонова
2.9. Протоиерей Нил Малахов
2.9.1. Научно-исследовательская и педагогическая деятельность прот. Нила Малахова
2.9.2. Основное богословие как философия религии
2.9.3. Характеристика фундаментально-теологического наследия прот. Нила Малахова
Послесловие
Именной указатель
Библиография
Приложения
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