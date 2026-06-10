Однажды я спросил одного пастора: «Сколько христиан вы знаете?». Он ответил, что знает сотни. Тогда я спросил: «А сколько учеников Христа вы знаете?». Он задумался на мгновение, а затем ответил: «Очень мало».

В намерения Бога никогда не входило иметь два класса верующих: простой вариант - для тех, кто хочет получить прощение грехов и с нетерпением ждет вечной жизни, но продолжает жить, как прежде, лишь с небольшими изменениями; и радикальный вариант - для фанатиков, кто действительно следует за Иисусом до такой степени, что начинает походить на Него в мыслях, словах и делах.

Иисус просто сказал: «Следуй за Мной». Те, кто последовал, вступили в новые отношения с Ним, пошли по Его стопам, повиновались Его заповедям, изменили то, что нужно было изменить в своей жизни, и полюбили Его настолько, что готовы были умереть за Него - что некоторые и сделали. Апостол Павел усиливает эту идею: всякий раз, когда приходил в город и проповедовал Евангелие, он сразу же называл новых верующих «учениками». Они стали последователями Иисуса. Ученичество изменяет жизнь человека, тем более, когда Учитель - Сын Бога Живого, Мессия, Царь царей и Господь господствующих. Истинное ученичество приводит к управляемому Богом преобразованию в подобие Иисуса.

Стивен Лутс - Преобразующее ученичество. Пятнадцать дисциплин ученика Иисуса, изменяющих жизнь

Первое издание 2025, -238 с

Издатель: Mission Supply Services сс

Подготовлено к печати: The Maas Group (Pty) Ltd

ISBN 978-0-202-51918-0

Стивен Лутс - Преобразующее ученичество. Пятнадцать дисциплин ученика Иисуса, изменяющих жизнь - Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

Посвящение

Ученичество и Дисциплина

Уверенность в Спасении - Личные Взаимоотношения

Личное Ученичество - Хождение С Богом

Духовные Дисциплины

Дисциплина 1 - Дисциплина Познания

Дисциплина Познания (2)

Дисциплина 2 - Дисциплина Пребывания Во Христе

Дисциплина 3 - Дисциплина Молитвы

Дисциплина 4 - Дисциплина Изучения Слова Божьего

Дисциплина 5 - Дисциплина Обновления Вашего Ума

Дисциплина б - Дисциплина Поклонения

Дисциплина 7 - Дисциплина Пребывания в Присутствии Божьем

Практическое Применение Дисциплин

Дисциплина 8 - Дисциплина Управления

Дисциплина 9 - Дисциплина Прощения

Дисциплина 10 - Дисциплина «Быть Слугой», Служа Другим

Дисциплина 11 - Дисциплина Поста

Дисциплина 12 - Дисциплина Послушания

Дисциплина 13 - Дисциплина Любви

Дисциплина 14 - Дисциплина Свидетельствования

Дисциплина 15 - Дисциплина Взращивания Учеников

Заключительные Мысли