Во время обучения на пасторское служение я неоднократно слышал о важности молитвы, и мне казалось, что это самое легкое в пасторском служении. Через годы служения, смотря на себя и общаясь с другими пастырями я осознал, что нет дела более трудного, чем молитва. Я говорю не просто о молитве, но о молитве, которая бы приносила радость и удовлетворение. О молитве, которая занимала бы самое ценное, самое желанное место в служении, когда человек не просто молится, но наполнен жаждой проводить много времени в молитве, после чего испытывает удовлетворение и радость.

Как научиться данной молитве? Дело в том, что можно научиться убедительно проповедовать, посвящая многие часы подготовке проповеди, можно ревностно служить, отдавая лучшие годы жизни, даже можно научиться писать прекрасные книги о молитве, но при этом так и не научиться самому молиться. Ученики, смотря на служение Учителя, познали, что самое лучшее, самое ценное, самое необходимое в служении — это молитва. Служитель без радостной, всеутоляющей молитвы — это служитель, потративший свои годы напрасно. Именно поэтому в определенный момент один из учеников воскликнул: «Господи, научи нас молиться!» Эта просьба натттла одобрение у Христа, и Он преподал лучший, непревзойдённый, практичный и глубокий урок молитвы.

Самара: Благая вестъ, 2023. — 160 с.

ISBN 978-7454-1807-5

Львутин Павел - Научи нас молиться: Молитва как дыхание христианского служения - Содержание

Введение

1. Господи, научи нас молиться!

2. Когда молитесь, говорите: «Отче!»

3. Ищите главное

4. Ожидайте Царство

5. Молитесь с надеждой

6. Боритесь с беспокойством

7. Смиряйте сердца

8. Ищите защиты

9. Молитесь с настойчивостью

10. Молитесь с верой