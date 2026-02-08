Во время обучения на пасторское служение я неоднократно слышал о важности молитвы, и мне казалось, что это самое легкое в пасторском служении. Через годы служения, смотря на себя и общаясь с другими пастырями я осознал, что нет дела более трудного, чем молитва. Я говорю не просто о молитве, но о молитве, которая бы приносила радость и удовлетворение. О молитве, которая занимала бы самое ценное, самое желанное место в служении, когда человек не просто молится, но наполнен жаждой проводить много времени в молитве, после чего испытывает удовлетворение и радость.
Как научиться данной молитве? Дело в том, что можно научиться убедительно проповедовать, посвящая многие часы подготовке проповеди, можно ревностно служить, отдавая лучшие годы жизни, даже можно научиться писать прекрасные книги о молитве, но при этом так и не научиться самому молиться. Ученики, смотря на служение Учителя, познали, что самое лучшее, самое ценное, самое необходимое в служении — это молитва. Служитель без радостной, всеутоляющей молитвы — это служитель, потративший свои годы напрасно. Именно поэтому в определенный момент один из учеников воскликнул: «Господи, научи нас молиться!» Эта просьба натттла одобрение у Христа, и Он преподал лучший, непревзойдённый, практичный и глубокий урок молитвы.
Львутин Павел - Научи нас молиться: Молитва как дыхание христианского служения
Самара: Благая вестъ, 2023. — 160 с.
ISBN 978-7454-1807-5
Львутин Павел - Научи нас молиться: Молитва как дыхание христианского служения - Содержание
Введение
1. Господи, научи нас молиться!
2. Когда молитесь, говорите: «Отче!»
3. Ищите главное
4. Ожидайте Царство
5. Молитесь с надеждой
6. Боритесь с беспокойством
7. Смиряйте сердца
8. Ищите защиты
9. Молитесь с настойчивостью
10. Молитесь с верой
